Еще несколько необычных экскурсий в Неаполе

От своего неведомого происхождения на рубеже первого тысячелетия до появления Христа и вплоть до неожиданного и трагического исчезновения город 🏙️ Помпеи жил в ситуации относительного спокойствия, тогда как окружающий его мир потрясали стремительные изменения. Идиллическое расположение на солнечных склонах Везувия, вблизи морского залива, гарантировало населению счастливую жизнь и привлекало значительное количество посетителей и путешественников.

24 августа 79 г. н. э. история 📖 города внезапно прерывается - дремавший доселе Везувий просыпается и обрушивает на окружающее пространство всевозможные продукты вулканической деятельности. Подземные толчки, хлопья пепла, падающие с неба камни - все это застало жителей Помпей врасплох. Люди пытались укрыться в домах, но погибали от удушья или под развалинами. Кого-то смерть настигла в общественных местах - в театрах, на рынках, форуме, в храмах, кого-то - на улицах города, кого-то - уже за его чертой. Однако подавляющее большинство жителей все же успели покинуть город.

Помпеи накрыл многометровый слой пепла. Такая же участь постигла и близлежащие городки Стабию и находившийся на другой стороне вулкана Геркуланум.

Благодаря внезапной и быстрой гибели Помпеи являются самым сохранившимся античным городом. Поскольку вся обстановка домов осталась нетронутой под слоем застывшей лавы, Помпеи стали важным и ценным источником сведений о жизни, быте, городском устройстве, культуре и искусстве Римской империи I в. н. э.

Интенсивные археологические раскопки начались в средине XVIII века и в настоящий момент открыто 3/5 города (остальное решили оставить будущим поколениям): оборонительные стены, ворота, некрополи, кварталы жилых домов с мозаиками, фресками и скульптурами прекрасной сохранности, два форума, амфитеатр и два театра, храмы и многое другое.