Еще несколько необычных экскурсий в Неаполе

Андрей Б.
Андрей Б. – Гид из Неаполя
Ни на что не похожая индивидуальная экскурсия ⛳ в Помпеи, на которой вы пройдёте по настоящему древнеримскому городу.

После катастрофического извержения Везувия многометровый слой пепла похоронил Помпеи на полторы тысячи лет.

Сейчас большая часть города откопана.

Вы своими глазами увидите, какой была жизнь в самом начале нашей эры.

Помпеи – это законсервированный кусок истории 📖, охраняющийся ЮНЕСКО.
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Помпеи
Помпеи
От своего неведомого происхождения на рубеже первого тысячелетия до появления Христа и вплоть до неожиданного и трагического исчезновения город 🏙️ Помпеи жил в ситуации относительного спокойствия, тогда как окружающий его мир потрясали стремительные изменения. Идиллическое расположение на солнечных склонах Везувия, вблизи морского залива, гарантировало населению счастливую жизнь и привлекало значительное количество посетителей и путешественников.
24 августа 79 г. н. э. история 📖 города внезапно прерывается - дремавший доселе Везувий просыпается и обрушивает на окружающее пространство всевозможные продукты вулканической деятельности. Подземные толчки, хлопья пепла, падающие с неба камни - все это застало жителей Помпей врасплох. Люди пытались укрыться в домах, но погибали от удушья или под развалинами. Кого-то смерть настигла в общественных местах - в театрах, на рынках, форуме, в храмах, кого-то - на улицах города, кого-то - уже за его чертой. Однако подавляющее большинство жителей все же успели покинуть город.
Помпеи накрыл многометровый слой пепла. Такая же участь постигла и близлежащие городки Стабию и находившийся на другой стороне вулкана Геркуланум.
Благодаря внезапной и быстрой гибели Помпеи являются самым сохранившимся античным городом. Поскольку вся обстановка домов осталась нетронутой под слоем застывшей лавы, Помпеи стали важным и ценным источником сведений о жизни, быте, городском устройстве, культуре и искусстве Римской империи I в. н. э.
Интенсивные археологические раскопки начались в средине XVIII века и в настоящий момент открыто 3/5 города (остальное решили оставить будущим поколениям): оборонительные стены, ворота, некрополи, кварталы жилых домов с мозаиками, фресками и скульптурами прекрасной сохранности, два форума, амфитеатр и два театра, храмы и многое другое.
Что входит
  • Входные билеты в Помпеи
  • Электричка
  • Городской транспорт
Что не входит
  • Билеты на паром, если едите с островов Капри, Искья и Прочида
  • Машина, в случае если не устраивает городской транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Помпеи
Помпеи
Помпеи
Помпеи
Помпеи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Б.
Андрей Б.
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