Мои заказы

Санитá - неаполитанский калейдоскоп

Санита - это калейдоскоп, где торговые лавки соседствуют с архитектурными шедеврами, а муралы украшают стены. Погрузитесь в историю и культуру
Санита - это уникальный район Неаполя, где торговые лавки соседствуют с архитектурными шедеврами, а стены домов украшают гигантские муралы.

Здесь мир живых соприкасается с потусторонним, а история района переплетается с неаполитанским культом мертвых.

На экскурсии вы увидите античные ворота, дворцы Спаньоло и Сан-Феличе, катакомбы Гаудиозо и знаменитые церкви.

Завершите прогулку в одной из лучших кондитерских города, где можно попробовать традиционные десерты

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗝️ Уникальные достопримечательности
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🎨 Гигантские муралы
  • 🍰 Традиционные десерты
  • 🕯️ История и культура
  • 🕌 Древние церкви
Санитá - неаполитанский калейдоскоп© Мира
Санитá - неаполитанский калейдоскоп© Мира
Санитá - неаполитанский калейдоскоп© Мира
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Что можно увидеть

  • Античные ворота
  • Дворец Спаньоло
  • Дворец Сан-Феличе
  • Катакомбы Гаудиозо
  • Церкви Саниты

Описание экскурсии

  • Мы начнём прогулку у античных ворот Неаполя, посвящённых покровителю города Святому Януарию — и продолжим её в районе Санита
  • Рассмотрим замечательные сооружения — древние ворота, дворец Спаньоло, дворец Сан-Феличе, несколько церквей, катакомбы Гаудиозо и многое другое
  • И конечно, не пропустим одну из лучших кондитерских города, где вы сможете отведать замечательные традиционные десерты

А пока гуляем — поговорим:

  • об истории возникновения района
  • неаполитанском культе мертвых
  • традиционном укладе Саниты
  • знаменитостях, которые создали славу не только Неаполю, но и всей Италии

И о многом-многом другом!

Организационные детали

  • Дополнительно (по желанию) оплачивается заказ десерта (по меню) и входные билеты: в катакомбы Сан-Гаудиозо — €13 за чел., в Капелла-деи-Бьянки — €10 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мира
Мира — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 1767 туристов
Моё самое большое увлечение — это путешествия. Особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в
читать дальше

Неаполе. Меня покорила его богатейшая и неповторимая культура, многовековая история и чарующая природа. Неаполь просто неисчерпаем, его можно открывать снова и снова, поэтому я постоянно изучаю всё, что связано с этим интереснейшим городом. И на моих экскурсиях я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю, чтобы сделать ваш отдых не только приятным и полезным, но и запоминающимся и ярким.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии из Неаполя

Самый вкусный Неаполь
Пешая
3 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарное путешествие по Неаполю: от кофе до традиционной пиццы
Вкусите Неаполь: исследуйте вкусовые оттенки города на эксклюзивной гастрономической прогулке
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €120 за всё до 5 чел.
Эти волшебные острова
Пешая
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Эти волшебные острова»: Капри, Искья, Прочида
Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
от €235 за всё до 4 чел.
Магия неаполитанского
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе