Санита - это уникальный район Неаполя, где торговые лавки соседствуют с архитектурными шедеврами, а стены домов украшают гигантские муралы.
Здесь мир живых соприкасается с потусторонним, а история района переплетается с неаполитанским культом мертвых.
На экскурсии вы увидите античные ворота, дворцы Спаньоло и Сан-Феличе, катакомбы Гаудиозо и знаменитые церкви.
Завершите прогулку в одной из лучших кондитерских города, где можно попробовать традиционные десерты
6 причин купить эту экскурсию
- 🗝️ Уникальные достопримечательности
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🎨 Гигантские муралы
- 🍰 Традиционные десерты
- 🕯️ История и культура
- 🕌 Древние церкви
Что можно увидеть
- Античные ворота
- Дворец Спаньоло
- Дворец Сан-Феличе
- Катакомбы Гаудиозо
- Церкви Саниты
Описание экскурсии
- Мы начнём прогулку у античных ворот Неаполя, посвящённых покровителю города Святому Януарию — и продолжим её в районе Санита
- Рассмотрим замечательные сооружения — древние ворота, дворец Спаньоло, дворец Сан-Феличе, несколько церквей, катакомбы Гаудиозо и многое другое
- И конечно, не пропустим одну из лучших кондитерских города, где вы сможете отведать замечательные традиционные десерты
А пока гуляем — поговорим:
- об истории возникновения района
- неаполитанском культе мертвых
- традиционном укладе Саниты
- знаменитостях, которые создали славу не только Неаполю, но и всей Италии
И о многом-многом другом!
Организационные детали
- Дополнительно (по желанию) оплачивается заказ десерта (по меню) и входные билеты: в катакомбы Сан-Гаудиозо — €13 за чел., в Капелла-деи-Бьянки — €10 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мира — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 1767 туристов
Моё самое большое увлечение — это путешествия. Особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в
