Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Билеты
Метро как музей (билет включён)
Посетите самые красивые станции метро в Европе, где история и современность сливаются в уникальный проект подземного искусства
Начало: У станции метро Municipio
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 15:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€35 за билет
