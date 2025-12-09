Найдено 3 экскурсии в категории « Неаполитанское метро » в Неаполе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 56 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры €270 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 254 отзыва Групповая до 15 чел. Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio Расписание: ежедневно в 15:15 €30 за человека 2 часа Билеты Метро как музей (билет включён) Посетите самые красивые станции метро в Европе, где история и современность сливаются в уникальный проект подземного искусства Начало: У станции метро Municipio Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 15:30 €35 за билет Другие экскурсии Неаполя

