Групповая пешеходная экскурсия-прогулка на русском языке по Неаполю. Ежедневно. При любом количестве участников. В любую погоду.

Лучший способ познакомиться с городом и взглянуть на Неаполь новыми глазами!

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ города всего за 2 часа и научитесь ориентироваться в Неаполе. Мы также поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем что и где можно поесть и что купить.

Маршрут нашей прогулки включает все самые главные достопримечательности города: Новый Замок 🏰, театр Сан Карло, галерею Умберто I, Королевский дворец, Испанские кварталы, площадь Плебесцита, знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя, Замок Яйца (Castel D'Ovo) и потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий, а также множество других достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути.

У нас не будет академической информации из учебников. Мы расскажем вам про город 🏙️, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Мы вместе погрузимся в многовековую историю 📖 Неаполя и его неповторимую атмосферу, поймем, как все устроено в городе, где можно совершить выгодные покупки, а где - попробовать самую вкусную пиццу!

Заходить в церкви и музеи 🖼 мы не будем. За время двухчасовой экскурсии 🧭 это просто невозможно. Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Неаполю мы можем сделать паузу на кофе или мороженое.