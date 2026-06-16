Вы увидите главные достопримечательности Неаполя и научитесь в нем ориентироваться.
Мы поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем где и как лучше провести время самостоятельно. Экскурсия идеально подойдет для первого знакомства с городом. Вы узнаете, где можно совершить выгодные покупки, а где – попробовать самую вкусную пиццу.
Мы поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем где и как лучше провести время самостоятельно. Экскурсия идеально подойдет для первого знакомства с городом. Вы узнаете, где можно совершить выгодные покупки, а где – попробовать самую вкусную пиццу.
Описание экскурсииГрупповая пешеходная экскурсия-прогулка на русском языке по Неаполю. Ежедневно. При любом количестве участников. В любую погоду. Лучший способ познакомиться с городом и взглянуть на Неаполь новыми глазами! Вы увидите все главные достопримечательности города всего за 2 часа и научитесь ориентироваться в Неаполе. Мы также поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем что и где можно поесть и что купить. Маршрут нашей прогулки включает все самые главные достопримечательности города: Новый Замок, театр Сан Карло, галерею Умберто I, Королевский дворец, Испанские кварталы, площадь Плебесцита, знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя, Замок Яйца (Castel D'Ovo) и потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий, а также множество других достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути. У нас не будет академической информации из учебников. Мы расскажем вам про город, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Мы вместе погрузимся в многовековую историю Неаполя и его неповторимую атмосферу, поймем, как все устроено в городе, где можно совершить выгодные покупки, а где - попробовать самую вкусную пиццу! Заходить в церкви и музеи мы не будем. За время двухчасовой экскурсии это просто невозможно. Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Неаполю мы можем сделать паузу на кофе или мороженое.
Ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый Замок
- Театр Сан Карло
- Галерея Умберто I
- Королевский дворец
- Испанские кварталы
- Площадь Плебисцита
- Знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя
- Набережная Неаполя
- Замок Яйца (Castel D’Ovo)
- И потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Транспорт
- Посещение музеев, церквей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан Нептуна на площади Муниципио
Завершение: Неаполь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 196 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Мой гид Елена провела меня по знаковым для истории Неаполя и очень интересным местам. Она так интересно и увлекательно рассказывает, что не устаёшь слушать! Жалко было, что экскурсия заканчивается и надо было уде расставаться. Но в следующий раз я бы взяла бы у нее и другии экскурсии и рекомендую ее другим путешественникам. Огромное спасибо!
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K
Посмотрели историческую часть, погуляли по испанскому кварталу и набережной. Интересные факты и хорошие подсказки. Несколькими даже воспользовалась. Спасибо за хорошую атмосферу даже в такой жаркий день.
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Л
Экскурсовод Мира очень доступно и обьемно рассказала о Неаполе, нам все понравилось, она очень эрудированная, отвечала на все вопросы. Спасибо большое!
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N
Мира прекрасный гид, прекрасно провела экскурсию, передав как много полезной исторической, так и практичесуой информации. После эускурсии я начала иначе относится к Неаполю и неаполитанцам,что означает,что гид выполнила свою работу на все сто. Спасибо Мире за 3 часа неспешной и полезной прогулки вместе.
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M
Мы брали обзорную экскурсию по Неаполю 28го Марта. Наш гид Эллина показала нам наиболее интересные места в городе и подробно и увлекательно рассказала о его истории и культуре, не забыв при этом его "кулинарные достопримечательности". Большое спасибо, мы порекомендуем не нашим друзьям.
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Е
Отлично подходит для первого знакомства с городом. Была полезная информация и общий обзор.
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