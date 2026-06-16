Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите главные достопримечательности Неаполя и научитесь в нем ориентироваться.



Мы поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем где и как лучше провести время самостоятельно. Экскурсия идеально подойдет для первого знакомства с городом. Вы узнаете, где можно совершить выгодные покупки, а где – попробовать самую вкусную пиццу. 4.9 196 отзывов

Napolidiscovery Ваш гид в Неаполе Задать вопрос Групповая экскурсия €35 за человека 4.9 196 отзывов 🇷🇺 русский 2.5 часа 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Групповая пешеходная экскурсия-прогулка на русском языке по Неаполю. Ежедневно. При любом количестве участников. В любую погоду. Лучший способ познакомиться с городом и взглянуть на Неаполь новыми глазами! Вы увидите все главные достопримечательности города всего за 2 часа и научитесь ориентироваться в Неаполе. Мы также поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем что и где можно поесть и что купить. Маршрут нашей прогулки включает все самые главные достопримечательности города: Новый Замок, театр Сан Карло, галерею Умберто I, Королевский дворец, Испанские кварталы, площадь Плебесцита, знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя, Замок Яйца (Castel D'Ovo) и потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий, а также множество других достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути. У нас не будет академической информации из учебников. Мы расскажем вам про город, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Мы вместе погрузимся в многовековую историю Неаполя и его неповторимую атмосферу, поймем, как все устроено в городе, где можно совершить выгодные покупки, а где - попробовать самую вкусную пиццу! Заходить в церкви и музеи мы не будем. За время двухчасовой экскурсии это просто невозможно. Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Неаполю мы можем сделать паузу на кофе или мороженое.

Ежедневно в 15:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Новый Замок

Театр Сан Карло

Галерея Умберто I

Королевский дворец

Испанские кварталы

Площадь Плебисцита

Знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя

Набережная Неаполя

Замок Яйца (Castel D’Ovo)

И потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий Что включено Услуги гида Что не входит в цену Питание

Транспорт

Посещение музеев, церквей Где начинаем и завершаем? Начало: Фонтан Нептуна на площади Муниципио Завершение: Неаполь Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 15:00 Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.