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Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю

4.6
44 отзыва
Napolidiscovery
Napolidiscovery – Гид из Неаполя
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Неаполя и научитесь в нем ориентироваться.

Мы поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем где и как лучше провести время самостоятельно.

Экскурсия ⛳ идеально подойдет для первого знакомства с городом.

Вы узнаете, где можно совершить выгодные покупки, а где – попробовать самую вкусную пиццу.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €20 за человека

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Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю

Что вы увидите

  • Новый Замок
  • театр Сан Карло
  • галерея Умберто I
  • Королевский дворец
  • Испанские кварталы
  • площадь Плебисцита
  • знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя
  • набережная Неаполя
  • Замок Яйца (Castel D'Ovo)
  • и потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий
Групповая пешеходная экскурсия-прогулка на русском языке по Неаполю. Ежедневно. При любом количестве участников. В любую погоду.
Лучший способ познакомиться с городом и взглянуть на Неаполь новыми глазами!
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ города всего за 2 часа и научитесь ориентироваться в Неаполе. Мы также поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем что и где можно поесть и что купить.
Маршрут нашей прогулки включает все самые главные достопримечательности города: Новый Замок 🏰, театр Сан Карло, галерею Умберто I, Королевский дворец, Испанские кварталы, площадь Плебесцита, знаменитые кофейни и пиццерии Неаполя, Замок Яйца (Castel D'Ovo) и потрясающие панорамы Неаполя и вулкана Везувий, а также множество других достопримечательностей, которые встретятся на нашем пути.
У нас не будет академической информации из учебников. Мы расскажем вам про город 🏙️, его культуру, обычаи и любопытные особенности, в простой и легкой форме. Мы вместе погрузимся в многовековую историю 📖 Неаполя и его неповторимую атмосферу, поймем, как все устроено в городе, где можно совершить выгодные покупки, а где - попробовать самую вкусную пиццу!
Заходить в церкви и музеи 🖼 мы не будем. За время двухчасовой экскурсии 🧭 это просто невозможно. Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Неаполю мы можем сделать паузу на кофе или мороженое.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Транспорт
  • Посещение музеев, церквей
Начало
🚩 фонтан Нептуна на площади Municipio
Место завершения
🏁 Неаполь
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Napolidiscovery
Napolidiscovery
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44 отзыва оставили туристы

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