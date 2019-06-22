3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Солончаки Трапани

Преодолев поля с виноградниками, мы доедем до места, где холмистая равнина переходит в морскую отмель: это солончаки Трапани. Морскую соль в этом месте начали добывать еще финикийцы! С того времени трудоемкий процесс был немного облегчен желобами Архимеда да ветряными мельницами – современные технологии всегда обходили Сицилию стороной. Я покажу и расскажу вам, как добывают соль сегодня, почему морская вода в этом месте разноцветная, а фламинго – розовые.

Вершина горы Эриче

Затем по живописному серпантину отправимся на вершину горы Эриче с одноименным городком, который полностью сохранил свой средневековый облик. Вы увидите замок на отвесной скале, мощные городские стены, паутину узких мощеных улочек, по которым рядом с вами быстро бегут облака… а потом внезапно рассеиваются, открывая захватывающий вид на лоскутное одеяло полей у подножия горы, озаренную солнцем морскую гладь, Эгадские острова, а, если повезет, то и берег Африки. Именно в этой точке происходили самые важные морские сражения, которые определяли ход истории всего Средиземноморья!

Заброшенная деревня и доисторический грот

Когда солнце начнет клониться к закату, мы поедем в сторону живописной горы Кофано, в одном из склонов которой есть огромный грот, высотой около 80 метров! Внутри него люди жили еще во времена палеолита, но до наших дней дошла лишь сицилийская деревня, да и та – заброшенная. Я расскажу вам, чем занимались ее жители, что производили и почему вдруг решили покинуть это место, бросив свои дома, всю утварь и орудия труда.