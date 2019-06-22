3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Солончаки Трапани, заоблачный Эриче и таинственная заброшенная деревня

Ксения
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Ксения – ваш гид
Хотите узнать, что находится на самом-самом мыске итальянского сапога? Я приглашаю вас отправиться в увлекательную автомобильную экскурсию по западной части Сицилии – вы насладитесь ее аграрными пейзажами и необыкновенным морским побережьем, подниметесь в горный городок Эриче и попробуете разглядеть оттуда африканский берег, а напоследок посетите огромный грот с заброшенной сицилийской деревней!
400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии

Что вас ожидает

Солончаки Трапани
Преодолев поля с виноградниками, мы доедем до места, где холмистая равнина переходит в морскую отмель: это солончаки Трапани. Морскую соль в этом месте начали добывать еще финикийцы! С того времени трудоемкий процесс был немного облегчен желобами Архимеда да ветряными мельницами – современные технологии всегда обходили Сицилию стороной. Я покажу и расскажу вам, как добывают соль сегодня, почему морская вода в этом месте разноцветная, а фламинго – розовые.

Вершина горы Эриче
Затем по живописному серпантину отправимся на вершину горы Эриче с одноименным городком, который полностью сохранил свой средневековый облик. Вы увидите замок на отвесной скале, мощные городские стены, паутину узких мощеных улочек, по которым рядом с вами быстро бегут облака… а потом внезапно рассеиваются, открывая захватывающий вид на лоскутное одеяло полей у подножия горы, озаренную солнцем морскую гладь, Эгадские острова, а, если повезет, то и берег Африки. Именно в этой точке происходили самые важные морские сражения, которые определяли ход истории всего Средиземноморья!

Заброшенная деревня и доисторический грот
Когда солнце начнет клониться к закату, мы поедем в сторону живописной горы Кофано, в одном из склонов которой есть огромный грот, высотой около 80 метров! Внутри него люди жили еще во времена палеолита, но до наших дней дошла лишь сицилийская деревня, да и та – заброшенная. Я расскажу вам, чем занимались ее жители, что производили и почему вдруг решили покинуть это место, бросив свои дома, всю утварь и орудия труда.

Организационные детали

  • В жаркие летние месяцы с мая по сентябрь на солончаках Трапани и в Эриче вас будет ждать приятный прохладный ветерок, в остальное время лучше захватить с собой шарф и легкую куртку, а в январе-феврале взять еще и шапку с перчатками.
  • Экскурсия возможна как из Палермо, так и из любой точки на побережье до Сан Вито ло Капо и Трапани.
  • Экскурсия возможна для количества участников от 5 и более при условии отдельной аренды трансфера.
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Я телевизионный продюсер и уже много лет живу на Сицилии. Каждый день этот остров не перестает удивлять меня своей многогранностью! С удовольствием расскажу вам о невероятной истории Сицилии, о местной кухне и о том, где ее лучше попробовать. О красивых пляжах и живописных местечках, а также самих жителях острова — загадочных финикийцах, нормандских королях, богатых аристократах, коварных мафиози и отважных прокурорах, которые их не боятся!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 июня 2019
Экскурсия получилась отличная! Атмосфера была как-будто твой местный знакомый решил показать лучшие места.
Узнаешь не только сухие факты о достопримечательностях, но и сложившейся историческом быте местного населения.
18 апреля 2019
Очень грамотно и интересно составлен маршрут путешествия. Во время этого путешествия приходится долго ехать, но эта долгая езда абсолютно не напрягает, поскольку Ксения интересный собеседник и потрясающий рассказчик. А сами виды никого не оставят равнодушными! Места настолько красивые, что захватывает дух
6 сентября 2018
Огромное спасибо Ксение, за прекрасную экскурсию, за массу впечатлений и здорово проведённое время.

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