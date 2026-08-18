Прошлое в деталях от гида-историка искусств - и современные хитрости от местных жителей
Описание аудиогида
Парадные площади, тайные переулки и повседневные хитрости Вечного города
Вам откроется сердце античного Рима — где оживают древние мифы и божества, а на карту нанесены легендарные имена и названия из учебников истории. От площади Колонны до фонтана Треви и храма Адриана, Пантеона и колонны Марка Аврелия — здесь каждый сантиметр земли хранит память о тысячах событий.
Вы пройдёте по следам императоров, пап и архитекторов-невидимок, чьи творения пережили века. А компанию вам составят современные римляне: модные дизайнеры, газетчики за утренним эспрессо и местные знатоки dolce vita. Их секреты — где посмотреть Караваджо без очередей, угоститься идеальным кофе или прохладной питьевой водой — в этом аудиогиде.
Что вы узнаете
Почему любимый всеми Колизей назвали в честь ненавистного императора Где посмотреть купол без единого гвоздя, который сам затягивает трещины Как римляне изобрели свой Твиттер Как сэкономить на посещении фонтана Треви и почему местные всё равно туда не ходят На каких достопримечательностях можно почитать комиксы В каком здании работали и папа римский, и Муссолини Где бесплатно полюбоваться работами Микеланджело
Организационные детали
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Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площади Пьяцца-дель-Пополо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
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