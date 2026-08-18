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Описание аудиогида

Парадные площади, тайные переулки и повседневные хитрости Вечного города

Вам откроется сердце античного Рима — где оживают древние мифы и божества, а на карту нанесены легендарные имена и названия из учебников истории. От площади Колонны до фонтана Треви и храма Адриана, Пантеона и колонны Марка Аврелия — здесь каждый сантиметр земли хранит память о тысячах событий.

Вы пройдёте по следам императоров, пап и архитекторов-невидимок, чьи творения пережили века. А компанию вам составят современные римляне: модные дизайнеры, газетчики за утренним эспрессо и местные знатоки dolce vita. Их секреты — где посмотреть Караваджо без очередей, угоститься идеальным кофе или прохладной питьевой водой — в этом аудиогиде.

Что вы узнаете

Почему любимый всеми Колизей назвали в честь ненавистного императора

Где посмотреть купол без единого гвоздя, который сам затягивает трещины

Как римляне изобрели свой Твиттер

Как сэкономить на посещении фонтана Треви и почему местные всё равно туда не ходят

На каких достопримечательностях можно почитать комиксы

В каком здании работали и папа римский, и Муссолини

Где бесплатно полюбоваться работами Микеланджело

Организационные детали

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