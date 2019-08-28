17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Античный Рим за 3 часа

Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Кажется, об античных временах Вечного города трудно говорить, не обрушивая потока громких имен, фактов и дат.

Но я постараюсь познакомить вас с непревзойденными памятниками Древнего мира так, чтобы вы по-настоящему осознали величие древнеримской цивилизации и представили хоть на мгновение победоносное шествие легионеров, выступления властных императоров, религиозные обряды и торжественные празднования, которые стали одной из самых ярких страниц истории человечества.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча возле метро Colosseo
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У этой экскурсии17 отзывов
4.88
Античный Рим за 3 часа
Античный Рим за 3 часа

Что вас ожидает

Колизей и его прародитель
Возле стен крупнейшей арены в истории человечества и грандиозного памятника Древнего мира, вы узнаете об инженерных и архитектурных решениях, всемирно известных шоу для тех, кто требовал «хлеба и зрелищ», и причинах, по которым именно этот, далеко не самый старый объект, стал символом города. Осмотрите расположившуюся рядом Арку Константина, возле которой я расскажу о традициях триумфальных арок в Риме и особенностях этого памятника. Позже в программе будет строение, которое называют прадедом Колизея: театр Марцелла, построенный в 1 веке до н.э. Кроме того, продолжая тему древнеримских развлечений, вы пройдете по территории Большого цирка, где сможете оценить его прежние масштабы и послушаете о состязаниях на колесницах, которые здесь устраивали.

Легендарный холм и знаменитые форумы
Пройдя мимо Уст Истины из «Римских каникул», вы приблизитесь к Портику Октавии, где я расскажу о его связи с Еврейским Гетто, одним из старейших в мире. А затем вы побываете на главном из легендарных семи холмов — Капитолийском: поговорим о значимости места в истории Древнего Рима, заседаниях сената, народных собраниях, ансамблях дворцов, церквей и скульптур. Отдельно остановимся на шедевре Микеланджело, сотворившего площадь, полную еще не разгаданных загадок. Отсюда откроется вид на форумы и колонну Траяна, об истории которых вы также услышите на экскурсии. А далее посетите Площадь Венеции с ее «свадебным тортом» — так называют местные здание Витториано, построенное в честь 50-летия объединения Италии.

Античные религиозные памятники
О религиозных культах и пантеоне древнеримских богов мы поговорим возле раскопов античных храмов на территории Театра Помпея, ставших приютом кошек; мраморного храма Геркулеса у берега Тибра и храма всех богов, Пантеона, созданного в эпоху расцвета античной архитектуры Вечного города. Кроме того, возле Пантеона вы осмотрите базилику Санта-Мария-Сопра Минерва, известную своими судами над еретиками.

Советы от местного жителя
На прогулке вы услышите не только о древних величественных временах. О том, как живут современные итальянцы, я с радостью побеседую с вами в местном баре куда мы сможем заглянуть на чашечку кофе. Кроме того, от меня вы получите рекомендации по приятным заведения и ресторанам, не посетив которые, Рим покидать рано.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная.
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено, за исключением трат на кофе/мороженое.
  • Памятники осматриваются с внешней стороны.
Античный Рим за 3 часа
Античный Рим за 3 часа
Античный Рим за 3 часа
Античный Рим за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле метро Colosseo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юля, мне 28 лет, и уже четыре года я живу в Риме, увлекаясь и увлекая его историей и дольче витой. Обучалась в лучшей римской школе по подготовке профессиональных гидов. Являюсь членом итальянской ассоциации защиты природного и культурного наследия. Я экскурсовод с большим опытом проведения как групповых, так и индивидуальных экскурсий по Риму, знаю, как найти подход и оставить теплые воспоминания путешественникам. Любую свою экскурсию стараюсь сделать легкой, неперегруженной и позитивной. Работаю в компании гидов-единомышленников.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 августа 2019
Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод! Очень много узнали про Рим, без истории эти памятники не показались бы такими величественными. Спасибо Юлия!
Все рекомендую!
1 августа 2019
Рим отличный город. Юлия отличный гид. Хорошая подготовка по истории. Мне и сыну понравилась экскурсия. Если бы не жара, то можно было бы насладиться прогулкой на 100%. Рекомендую всем! Особенно тем, кто любит слушать и слышать правильный русский язык! Удачи!
26 июня 2019
Юлия нас не увидела. Мы 10 мин. ходили вокруг друг друга. Очень доброжелательная девушка. Но при переходе от одной дрстопрмечательности от другой наш гид молчала. Мы сами пытались пообщаться.!!!Много знаний по истории Рима. Но нет заинтересованости в туристахх.
25 июня 2019
Большое спасибо за экскурсию!
25 июня 2019
История Рима просто необъятная, и 3 часа это конечно мало, но Юля сделала всё возможное что бы максимально охватить самое интересное и важное. Очень познавательная и интересная экскурсия. Юля профессионал своего дела и просто душевный человек.
18 июня 2019
Все отлично. Неформально, интересно. Рекомендую.
15 июня 2019
Отличная экскурсия! Благодаря Юле мы увидели тот Рим, который не показывают на обычных обзорных экскурсиях. Огромное спасибо экскурсоводу за прекрасно проведённое время!
12 мая 2019
Гуляли с Юлей по Риму 27.04.2019, всё безумно понравилось. Юля знает своё дело на все 100%, остались в полном восторге, много информации отложилось в голове) плюс ходили по очень красивым местам, отличный маршрут. С удовольствием всем буду рекомендовать)
1 мая 2019
Огромная благодарность Юлии за познавательную экскурсию! Спокойно прогуливаясь, мы за 3 часа узнали очень много исторический фактов. При этом успевали пить кофе в кафе и фотографироваться. Особенно интересна была Экскурсия нашему 12-летнему сыну, по школьной программе как раз проходят Древний Рим. Рекомендуем!
27 апреля 2019
Отличная экскурсия о античном Риме, компактно за 3 часа узнали о главных достопримечательностях, хорошо составлен маршрут. Юля с первых фраз заинтересовала рассказом и держала наше внимание до самого завершения экскурсии.
Ещё 7 отзывов

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