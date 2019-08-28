17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колизей и его прародитель

Возле стен крупнейшей арены в истории человечества и грандиозного памятника Древнего мира, вы узнаете об инженерных и архитектурных решениях, всемирно известных шоу для тех, кто требовал «хлеба и зрелищ», и причинах, по которым именно этот, далеко не самый старый объект, стал символом города. Осмотрите расположившуюся рядом Арку Константина, возле которой я расскажу о традициях триумфальных арок в Риме и особенностях этого памятника. Позже в программе будет строение, которое называют прадедом Колизея: театр Марцелла, построенный в 1 веке до н.э. Кроме того, продолжая тему древнеримских развлечений, вы пройдете по территории Большого цирка, где сможете оценить его прежние масштабы и послушаете о состязаниях на колесницах, которые здесь устраивали.

Легендарный холм и знаменитые форумы

Пройдя мимо Уст Истины из «Римских каникул», вы приблизитесь к Портику Октавии, где я расскажу о его связи с Еврейским Гетто, одним из старейших в мире. А затем вы побываете на главном из легендарных семи холмов — Капитолийском: поговорим о значимости места в истории Древнего Рима, заседаниях сената, народных собраниях, ансамблях дворцов, церквей и скульптур. Отдельно остановимся на шедевре Микеланджело, сотворившего площадь, полную еще не разгаданных загадок. Отсюда откроется вид на форумы и колонну Траяна, об истории которых вы также услышите на экскурсии. А далее посетите Площадь Венеции с ее «свадебным тортом» — так называют местные здание Витториано, построенное в честь 50-летия объединения Италии.

Античные религиозные памятники

О религиозных культах и пантеоне древнеримских богов мы поговорим возле раскопов античных храмов на территории Театра Помпея, ставших приютом кошек; мраморного храма Геркулеса у берега Тибра и храма всех богов, Пантеона, созданного в эпоху расцвета античной архитектуры Вечного города. Кроме того, возле Пантеона вы осмотрите базилику Санта-Мария-Сопра Минерва, известную своими судами над еретиками.

Советы от местного жителя

На прогулке вы услышите не только о древних величественных временах. О том, как живут современные итальянцы, я с радостью побеседую с вами в местном баре куда мы сможем заглянуть на чашечку кофе. Кроме того, от меня вы получите рекомендации по приятным заведения и ресторанам, не посетив которые, Рим покидать рано.