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Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето

4.3
4 отзыва
Albert D.
Albert D. – Гид из Рима
Я гид-антрополог и собиратель городских легенд.

Расскажу вам об истории 📖 Вечного города от Античности до современности и поделюсь опытом 15-летнего проживания в столице Италии.

Нас ждет увлекательная прогулка 👣 по самым интересным местам манящего Рима, в которой имена и факты — не скучный список, а калейдоскоп увлекательных сюжетов.

Вы увидите древние церкви, соборы и удивительные памятники архитектуры, прогуляетесь по двум районам города и прочувствуйте его уникальную атмосферу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €40 за экскурсию

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Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето

Что вы увидите

  • Районы Сан Лоренцо и Пиньето
Для всех, кто устал от исторических памятников и хочет провести время как современные римляне!
Сан Лоренцо – район Рима, известный церковью Сан Лоренцо Фуори-ле-Мура, обилием ресторанов, бурной студенческой жизнью, множеством баров и кафе.
Сан Лоренцо не похож на другие римские районы, это особый мир со своей атмосферой и душой, где не чувствуется дух столицы ⭐️. После войны Сан Лоренцо сохранил славу народного квартала. А в ходе студенческих движений в 1950-60 гг. Сан Лоренцо сыграл основную роль. Рожденный как квартал пролетариата, находящийся вдали от туристических троп, район Сан Лоренцо сохранил свою самобытность, полноту жизни и некий налет богемы. Свет многочисленных ресторанов и баров, лавки ремесленников и мастерские художников стали визитной карточкой современного Сан Лоренцо, улицы и площади которого наполнены студентами и местными жителями. Рядом с базиликой расположено главное кладбище Верано. Среди людей, похороненных на Верано много известных личностей: Джузеппе Джоакино Белли, Витторио Де Сика, Джанни Родари, Роберто Росселлини Джузеппе Унгаретти, Марчелло Мастроянни, Альберто Моравиа, Алессандро Морески, Витторио Гассман.
Потом можно будет побывать в Pastificio Cerere – бывшая фабрика про производству пасты. Сейчас здесь размещается центр современного искусства.
Дальше улица приводит на piazza dei Sanniti, где расположена траттория Pommidoro, известная тем, что ее любили посещать Пьер Паоло Пазолини и Альберто Моравия.
Стены домов и металлические жалюзи покрыты граффити, среди них встречаются истинные шедевры от известных уличных художников. Большинство тем имеют социально значимый контекст.
Следущий раойн - Пиньето. Название Пиньето, обусловлено наличием длинного ряда сосен. И за его народной души Пиньето стал любимым районом режиссеров, которые выбрали его в качестве места для съёмок многих крупных фильмов: "Открытый город" Роберта Росселлини, "Крыша" Витторио Де Сика, "Аккаттоне" Пьер Паоло Пазолини, "Самая красивая" Лукино Висконти, "Мелкий–мелкий буржуа" Марио Моничелли...
Пиньето стал центром римской ночной жизни. Артисты всех жанров собираются в этом районе: здесь экспериментируют, многие художники имеют свои студии, и бары 🍹 и клубы полны людей. В пешеходной зоне cобирается толпа каждую ночь, чтобы пить, говорить и слушать живую музыку.
Также в ходе экскурсии 🧭 можно посетить музей 🖼 игрушек.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Piazzale del Verano, 3, 00185 Roma
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Albert D.
Albert D.
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4 отзыва оставили туристы

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