Для всех, кто устал от исторических памятников и хочет провести время как современные римляне!

Сан Лоренцо – район Рима, известный церковью Сан Лоренцо Фуори-ле-Мура, обилием ресторанов, бурной студенческой жизнью, множеством баров и кафе.

Сан Лоренцо не похож на другие римские районы, это особый мир со своей атмосферой и душой, где не чувствуется дух столицы ⭐️. После войны Сан Лоренцо сохранил славу народного квартала. А в ходе студенческих движений в 1950-60 гг. Сан Лоренцо сыграл основную роль. Рожденный как квартал пролетариата, находящийся вдали от туристических троп, район Сан Лоренцо сохранил свою самобытность, полноту жизни и некий налет богемы. Свет многочисленных ресторанов и баров, лавки ремесленников и мастерские художников стали визитной карточкой современного Сан Лоренцо, улицы и площади которого наполнены студентами и местными жителями. Рядом с базиликой расположено главное кладбище Верано. Среди людей, похороненных на Верано много известных личностей: Джузеппе Джоакино Белли, Витторио Де Сика, Джанни Родари, Роберто Росселлини Джузеппе Унгаретти, Марчелло Мастроянни, Альберто Моравиа, Алессандро Морески, Витторио Гассман.

Потом можно будет побывать в Pastificio Cerere – бывшая фабрика про производству пасты. Сейчас здесь размещается центр современного искусства.

Дальше улица приводит на piazza dei Sanniti, где расположена траттория Pommidoro, известная тем, что ее любили посещать Пьер Паоло Пазолини и Альберто Моравия.

Стены домов и металлические жалюзи покрыты граффити, среди них встречаются истинные шедевры от известных уличных художников. Большинство тем имеют социально значимый контекст.

Следущий раойн - Пиньето. Название Пиньето, обусловлено наличием длинного ряда сосен. И за его народной души Пиньето стал любимым районом режиссеров, которые выбрали его в качестве места для съёмок многих крупных фильмов: "Открытый город" Роберта Росселлини, "Крыша" Витторио Де Сика, "Аккаттоне" Пьер Паоло Пазолини, "Самая красивая" Лукино Висконти, "Мелкий–мелкий буржуа" Марио Моничелли...

Пиньето стал центром римской ночной жизни. Артисты всех жанров собираются в этом районе: здесь экспериментируют, многие художники имеют свои студии, и бары 🍹 и клубы полны людей. В пешеходной зоне cобирается толпа каждую ночь, чтобы пить, говорить и слушать живую музыку.

Также в ходе экскурсии 🧭 можно посетить музей 🖼 игрушек.