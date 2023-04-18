Ближайшие даты:
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Колизей
- Триумфальная арка Константина
- Римский Форум: арка Тита
- Храм Венеры и Ромы
- Базилика Максенция
- Храм божественного Ромула
- Храм Антонина и Фаустины
- Базилика Эмилия
- Храм божественного Юлия
- Курия
- Арка Септимия Севера
- Табуларий
- Храм Сатурна
- Ростры
- Базилика Юлия
- Дом Весталок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Интересно, как выглядел античный город и что происходило каждый день на его улицах? Где жили римляне, как одевались и что употребляли в пищу? Наверняка каждый из вас задавал себе подобные вопросы. В это сложно поверить, но на многие из них смогут ответить "говорящие камни", т. к. именно они вдыхают жизнь в руины Древнего Рима!
Я всегда полагала, что камни умеют разговаривать. Вот только делают они это особенным способом через посвятительные надписи, которые ведают нам о различных исторических сюжетах и через рельефные полотна, которые показывают эти сюжеты наглядно. Данная экскурсия создана для того, чтобы погрузиться в удивительный и увлекательный мир римских руин и убедиться в том, что при правильном прочтении магические камни оживают!
В ходе экскурсии мы посетим Колизей - музей под открытым небом! Я расскажу о том, что скрывают его стены и открою многочисленные детали, из которых соткан этот монумент. Конечно, мы не обойдём мимо историю его создания и обсудим инженерные секреты архитектуры. Также мы побеседуем о гладиаторах, о масштабных представлениях, проходивших на арене, и о многом другом, о чём вы никогда не прочитаете в книгах!
Далее мы побываем на Римском Форуме, в самом сердце гражданской, экономической и политической жизни города, где решалась участь всей империи. Наше путешествие даст вам уникальную возможность увидеть богатое культурное наследие собственными глазами, окунуться в неповторимую атмосферу прошлого и стать участником судьбоносных событий!
Каждый день(9:00-18:00). Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- ВНИМАНИЕ!
- В экскурсию не входит стоимость билета в Колизей и Римский Форум - 18€ с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Metro ColosseoЗавершение: Заканчивается экскурсия на выходе из Колизея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день(9:00-18:00). Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима
Индивидуальные
Пешеходные
императорский рим
Экскурсии по древнему городу
Колизей
Популярные места
Похожие туры из Рима
Индивидуальная
2.5 часа
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
Завтра
19 апр
20 апр
21 апр
€169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
Погружение в историю Древнего Рима и знакомство с его достопримечательностями на автомобиле
Сегодня
Завтра
19 апр
20 апр
от €146 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колизей и Форум: античность не для галочки
Знакомство с величайшими памятниками Древнего Рима и погружение в его интригующую историю
20 апр
25 апр
26 апр
3 мая
€200 за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании