Интересно, как выглядел античный город и что происходило каждый день на его улицах? Где жили римляне, как одевались и что употребляли в пищу? Наверняка каждый из вас задавал себе подобные вопросы. В это сложно поверить, но на многие из них смогут ответить "говорящие камни", т. к. именно они вдыхают жизнь в руины Древнего Рима!

Я всегда полагала, что камни умеют разговаривать. Вот только делают они это особенным способом через посвятительные надписи, которые ведают нам о различных исторических сюжетах и через рельефные полотна, которые показывают эти сюжеты наглядно. Данная экскурсия создана для того, чтобы погрузиться в удивительный и увлекательный мир римских руин и убедиться в том, что при правильном прочтении магические камни оживают!

В ходе экскурсии мы посетим Колизей - музей под открытым небом! Я расскажу о том, что скрывают его стены и открою многочисленные детали, из которых соткан этот монумент. Конечно, мы не обойдём мимо историю его создания и обсудим инженерные секреты архитектуры. Также мы побеседуем о гладиаторах, о масштабных представлениях, проходивших на арене, и о многом другом, о чём вы никогда не прочитаете в книгах!

Далее мы побываем на Римском Форуме, в самом сердце гражданской, экономической и политической жизни города, где решалась участь всей империи. Наше путешествие даст вам уникальную возможность увидеть богатое культурное наследие собственными глазами, окунуться в неповторимую атмосферу прошлого и стать участником судьбоносных событий!