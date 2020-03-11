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  4. Холм Авентин: гармония природы и истории

Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра

Нелли
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Нелли – ваш гид
В этой пешеходной экскурсии вы откроете для себя иной, очаровательный и спокойный Рим. Мы прогуляемся по Апельсиновому саду и насладимся ароматом цветов Розария. Античные руины, памятники и церкви поделятся своими тайнами. Я расскажу удивительные истории и помогу увидеть еще одну сторону римской жизни.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у остановки метро PIRAMIDE
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории

Что вас ожидает

Очарование природы
Мы отправимся в Апельсиновый сад — это оазис тишины и покоя среди суетливого грохота города. Здесь хранятся истории любви и подвигов прошедших эпох, манит тайной замочная скважина Мальтийского ордена, завораживают оптические фокусы купола св. Петра. В апреле все укутывает аромат цветов флердоранжа и акации. А в мае-июне открывает двери городской Розетто, чтобы желающие могли насладиться красотой королевы цветов.

Архитектурные памятники
Красоту природы оттеняют грандиозные руины императорских дворцов и размах античного ипподрома. Мы поднимемся на зубчатые защитные ворота города, пройдем у подножия настоящей древней пирамиды и побываем там, где, по легенде, волчица кормила молоком малышей Ромула и Рема. Вы увидите, как бедность бывшего Гетто соседствует с величием античного театра Марчелло и изысканностью фонтана Черепах.

Правда или ложь?
Мы побываем на площади Уста Истины: предлагаю испытать судьбу, положив руку в античный «детектор лжи». Я открою вам загадку Арки серебряных дел мастеров. Желающие могут зайти в средневековые храмы, где бережно хранятся реликвии св. Алексея человека Божия, мученика Вонифатия, святого Георгия Победоносца и святого Валентина. Я расскажу об античном прошлом этого района, об остроумных способах избежать гнева богов и удивительной практичности древних римлян. Вы услышите о составлении завещаний, о гетто и подвигах раннехристианских святых.

Организационные детали

  • Наилучшее время для экскурсии — утро.
  • После 13.00 и по понедельникам вход в городские ворота закрыт.
  • В плохую погоду вместо этой экскурсии можно посетить один из музеев.
  • Экскурсия для детей до 7 лет проводится бесплатно. Для детей от 8 до 15 лет — скидка 25%.
  • При участии более чем 6 человек используем аудио дальней связи.
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории
Холм Авентин: гармония природы и истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у остановки метро PIRAMIDE.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо Нелли за экскурсию. Маршрут составлен очень удачно, охватывает знаменитые исторические места, парки и смотровые площадки. Экскурсовод информацию подаёт доступно, интересно, много неизвестных широкому кругу фактов, историй, легенд. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду обязательно рекомендовать знакомым

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