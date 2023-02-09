Погрузитесь в атмосферу спокойствия и истории на Авентине. Прогулка по Апельсиновому саду и древним руинам подарит незабываемые впечатления
На Авентине вас ждёт удивительное сочетание природы и истории. Путешествие начинается в Апельсиновом саду, где царит тишина и покой. Впечатляющие руины императорских дворцов и древние пирамиды расскажут о величии прошлого. Посетите площадь Уста Истины и средневековые храмы, хранящие реликвии святых. Эта экскурсия откроет вам новые грани Рима и оставит яркие воспоминания
Мы отправимся в Апельсиновый сад — это оазис тишины и покоя среди суетливого грохота города. Здесь хранятся истории любви и подвигов прошедших эпох, манит тайной замочная скважина Мальтийского ордена, завораживают оптические фокусы купола св. Петра. В апреле все укутывает аромат цветов флердоранжа и акации. А в мае-июне открывает двери городской Розетто, чтобы желающие могли насладиться красотой королевы цветов.
Архитектурные памятники
Красоту природы оттеняют грандиозные руины императорских дворцов и размах античного ипподрома. Мы поднимемся на зубчатые защитные ворота города, пройдем у подножия настоящей древней пирамиды и побываем там, где, по легенде, волчица кормила молоком малышей Ромула и Рема. Вы увидите, как бедность бывшего Гетто соседствует с величием античного театра Марчелло и изысканностью фонтана Черепах.
Правда или ложь?
Мы побываем на площади Уста Истины: предлагаю испытать судьбу, положив руку в античный «детектор лжи». Я открою вам загадку Арки серебряных дел мастеров. Желающие могут зайти в средневековые храмы, где бережно хранятся реликвии св. Алексея человека Божия, мученика Вонифатия, святого Георгия Победоносца и святого Валентина. Я расскажу об античном прошлом этого района, об остроумных способах избежать гнева богов и удивительной практичности древних римлян. Вы услышите о составлении завещаний, о гетто и подвигах раннехристианских святых.
Организационные детали
Наилучшее время для экскурсии — утро.
После 13.00 и по понедельникам вход в городские ворота закрыт.
В плохую погоду вместо этой экскурсии можно посетить один из музеев.
Экскурсия для детей до 7 лет проводится бесплатно. Для детей от 8 до 15 лет — скидка 25%.
При участии более чем 6 человек используем аудио дальней связи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки метро PIRAMIDE
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 4664 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим читать дальшеуменьшить
и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии.
Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Ирина
Спасибо Нелли за чудесную экскурсию по Авентину и набережной Тибра. Она познакомила меня совсем с другим Римом. Добавила в палитру новых красок. Славный человек, очень чуткая, хороший рассказчик и знаток города. Всем советую и хорошего гида Нелли, и классную экскурсию на Авентин.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Aleksandra
Экскурсия понравилась! Время прошло незаметно!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Спасибо Нелли за экскурсию. Маршрут составлен очень удачно, охватывает знаменитые исторические места, парки и смотровые площадки. Экскурсовод информацию подаёт доступно, интересно, много неизвестных широкому кругу фактов, историй, легенд. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду обязательно рекомендовать знакомым
Вам был полезен этот отзыв?
Y
Yulia
Нелли великолепный рассказчик,абсолютное владение материалом,много интересных историй,вам не будет скучно ни минуты,очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Холм Авентин: гармония природы и истории»