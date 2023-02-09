На Авентине вас ждёт удивительное сочетание природы и истории. Путешествие начинается в Апельсиновом саду, где царит тишина и покой. Впечатляющие руины императорских дворцов и древние пирамиды расскажут о величии прошлого. Посетите площадь Уста Истины и средневековые храмы, хранящие реликвии святых. Эта экскурсия откроет вам новые грани Рима и оставит яркие воспоминания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Очарование природы

Мы отправимся в Апельсиновый сад — это оазис тишины и покоя среди суетливого грохота города. Здесь хранятся истории любви и подвигов прошедших эпох, манит тайной замочная скважина Мальтийского ордена, завораживают оптические фокусы купола св. Петра. В апреле все укутывает аромат цветов флердоранжа и акации. А в мае-июне открывает двери городской Розетто, чтобы желающие могли насладиться красотой королевы цветов.

Архитектурные памятники

Красоту природы оттеняют грандиозные руины императорских дворцов и размах античного ипподрома. Мы поднимемся на зубчатые защитные ворота города, пройдем у подножия настоящей древней пирамиды и побываем там, где, по легенде, волчица кормила молоком малышей Ромула и Рема. Вы увидите, как бедность бывшего Гетто соседствует с величием античного театра Марчелло и изысканностью фонтана Черепах.

Правда или ложь?

Мы побываем на площади Уста Истины: предлагаю испытать судьбу, положив руку в античный «детектор лжи». Я открою вам загадку Арки серебряных дел мастеров. Желающие могут зайти в средневековые храмы, где бережно хранятся реликвии св. Алексея человека Божия, мученика Вонифатия, святого Георгия Победоносца и святого Валентина. Я расскажу об античном прошлом этого района, об остроумных способах избежать гнева богов и удивительной практичности древних римлян. Вы услышите о составлении завещаний, о гетто и подвигах раннехристианских святых.

Организационные детали