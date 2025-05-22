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Розарий – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Розарий» в Риме на русском языке, цены от €120, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Рим античный, средневековый, современный
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим античный, средневековый, современный
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Капитолийский холм, древние храмы и современные достопримечательности. Откройте для себя тайны и легенды города
Начало: У колонны Траяна
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и истории на Авентине. Прогулка по Апельсиновому саду и древним руинам подарит незабываемые впечатления
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
На машине
3 часа
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Римские тайны: от Колизея до Собора
Уникальная возможность увидеть вечерний Рим в комфорте автомобиля. Путешествие по знаменитым местам, включая Колизей и Авентинский холм
Начало: У Колизея
8 авг в 16:00
9 авг в 16:00
€294€309 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    22 мая 2025
    Рим античный, средневековый, современный
    Однозначно, Елена один из лучших гидов в Риме! Полный восторг от экскурсии! Очень доступно, динамично, весело, интересно и не утомительно! Бронируйте заранее! Я скоро вернусь, обещаю!
  • М
    Мария
    31 марта 2024
    Рим античный, средневековый, современный
    Мы в восторге!!!
  • А
    Алексей
    13 ноября 2023
    Рим античный, средневековый, современный
    Спасибо Елене за экскурсию, было интересно! Отдельная благодарность, что она пошла навстречу и согласилась начать позже заявленного, в 18-00, при этом пришлось перестроить план экскурсии.
  • Y
    Yulia
    9 июля 2023
    Холм Авентин: гармония природы и истории
    Нелли великолепный рассказчик,абсолютное владение материалом,много интересных историй,вам не будет скучно ни минуты,очень рекомендую
  • И
    Ирина
    9 февраля 2023
    Холм Авентин: гармония природы и истории
    Спасибо Нелли за чудесную экскурсию по Авентину и набережной Тибра. Она познакомила меня совсем с другим Римом. Добавила в палитру
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    новых красок. Славный человек, очень чуткая, хороший рассказчик и знаток города. Всем советую и хорошего гида Нелли, и классную экскурсию на Авентин.

    Спасибо Нелли за чудесную экскурсию по Авентину и набережной Тибра. Она познакомила меня совсем с другимСпасибо Нелли за чудесную экскурсию по Авентину и набережной Тибра. Она познакомила меня совсем с другимСпасибо Нелли за чудесную экскурсию по Авентину и набережной Тибра. Она познакомила меня совсем с другим
  • О
    Ольга
    11 марта 2020
    Холм Авентин: гармония природы и истории
    Спасибо Нелли за экскурсию. Маршрут составлен очень удачно, охватывает знаменитые исторические места, парки и смотровые площадки. Экскурсовод информацию подаёт доступно, интересно, много неизвестных широкому кругу фактов, историй, легенд. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду обязательно рекомендовать знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Розарий»

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  1. Самое главное
  2. Фонтан Треви
  3. Пантеон
  4. Римский форум
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Фонтан Четырёх Рек
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2025
Сейчас в Риме в категории "Розарий" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 294 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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