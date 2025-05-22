С Сергей Рим античный, средневековый, современный Однозначно, Елена один из лучших гидов в Риме! Полный восторг от экскурсии! Очень доступно, динамично, весело, интересно и не утомительно! Бронируйте заранее! Я скоро вернусь, обещаю!

М Мария Рим античный, средневековый, современный Мы в восторге!!!

А Алексей Рим античный, средневековый, современный Спасибо Елене за экскурсию, было интересно! Отдельная благодарность, что она пошла навстречу и согласилась начать позже заявленного, в 18-00, при этом пришлось перестроить план экскурсии.

Y Yulia Холм Авентин: гармония природы и истории Нелли великолепный рассказчик,абсолютное владение материалом,много интересных историй,вам не будет скучно ни минуты,очень рекомендую

И Ирина Холм Авентин: гармония природы и истории читать дальше новых красок. Славный человек, очень чуткая, хороший рассказчик и знаток города. Всем советую и хорошего гида Нелли, и классную экскурсию на Авентин. Спасибо Нелли за чудесную экскурсию по Авентину и набережной Тибра. Она познакомила меня совсем с другим Римом. Добавила в палитру