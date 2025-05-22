Индивидуальная
до 5 чел.
Рим античный, средневековый, современный
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Капитолийский холм, древние храмы и современные достопримечательности. Откройте для себя тайны и легенды города
Начало: У колонны Траяна
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и истории на Авентине. Прогулка по Апельсиновому саду и древним руинам подарит незабываемые впечатления
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Римские тайны: от Колизея до Собора
Уникальная возможность увидеть вечерний Рим в комфорте автомобиля. Путешествие по знаменитым местам, включая Колизей и Авентинский холм
Начало: У Колизея
8 авг в 16:00
9 авг в 16:00
€294
€309 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей22 мая 2025Однозначно, Елена один из лучших гидов в Риме! Полный восторг от экскурсии! Очень доступно, динамично, весело, интересно и не утомительно! Бронируйте заранее! Я скоро вернусь, обещаю!
- ММария31 марта 2024Мы в восторге!!!
- ААлексей13 ноября 2023Спасибо Елене за экскурсию, было интересно! Отдельная благодарность, что она пошла навстречу и согласилась начать позже заявленного, в 18-00, при этом пришлось перестроить план экскурсии.
- YYulia9 июля 2023Нелли великолепный рассказчик,абсолютное владение материалом,много интересных историй,вам не будет скучно ни минуты,очень рекомендую
- ИИрина9 февраля 2023Спасибо Нелли за чудесную экскурсию по Авентину и набережной Тибра. Она познакомила меня совсем с другим Римом. Добавила в палитру
- ООльга11 марта 2020Спасибо Нелли за экскурсию. Маршрут составлен очень удачно, охватывает знаменитые исторические места, парки и смотровые площадки. Экскурсовод информацию подаёт доступно, интересно, много неизвестных широкому кругу фактов, историй, легенд. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду обязательно рекомендовать знакомым
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Розарий»
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