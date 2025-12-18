Ехать верхом, любуясь сельскими пейзажами, виноградниками и статуями. Угощаться вином и сырами на семейной винодельне. И всё это не в Тоскане, а на территории Рима. Вы прокатитесь по 2000-летней Аппиевой дороге под рассказы владельца лошадей Сандро и продегустируете 4-5 видов римского вина. В стоимость также включён трансфер из центра Рима и обратно в ваш отель.

Описание экскурсии

Дорога до конюшни: из центра Рима мы на автомобиле бизнес-класса отправимся в живописный национальный парк в черте города. По приезде вас познакомят с лошадьми, проведут инструктаж по безопасности и выдадут жокейские шлемы.

Верхом в Древний Рим! Не стоит бояться: лошади — бывшие чемпионы на «пенсии», смирные и покладистые. Конная прогулка займёт около часа. По пути вы увидите античную Аппиеву дорогу, старинные статуи и мавзолеи, в том числе мавзолей Сенеки. Нас будет сопровождать владелец лошадей и инструктор Сандро — он расскажет (а я переведу) об истории местности и о владельцах здешних вилл, кинозвёздах, принцах и политиках.

Дегустация 4-5 видов вина (порции очень щедрые!): на атмосферной семейной винодельне среди виноградников вы попробуете римское вино, узнаете о его истории и особенностях. К вину идут сыры, мясная нарезка, домашнее оливковое масло.

Машина будет сопровождать нас на протяжении экскурсии, поэтому по окончании мы отвезём вас к отелям.