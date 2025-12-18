Конная прогулка по древней дороге и дегустация вина в Риме
3 часа полной перезагрузки (всё включено)
Ехать верхом, любуясь сельскими пейзажами, виноградниками и статуями. Угощаться вином и сырами на семейной винодельне. И всё это не в Тоскане, а на территории Рима.
Вы прокатитесь по 2000-летней Аппиевой дороге под рассказы владельца лошадей Сандро и продегустируете 4-5 видов римского вина. В стоимость также включён трансфер из центра Рима и обратно в ваш отель.
Описание экскурсии
Дорога до конюшни: из центра Рима мы на автомобиле бизнес-класса отправимся в живописный национальный парк в черте города. По приезде вас познакомят с лошадьми, проведут инструктаж по безопасности и выдадут жокейские шлемы.
Верхом в Древний Рим! Не стоит бояться: лошади — бывшие чемпионы на «пенсии», смирные и покладистые. Конная прогулка займёт около часа. По пути вы увидите античную Аппиеву дорогу, старинные статуи и мавзолеи, в том числе мавзолей Сенеки. Нас будет сопровождать владелец лошадей и инструктор Сандро — он расскажет (а я переведу) об истории местности и о владельцах здешних вилл, кинозвёздах, принцах и политиках.
Дегустация 4-5 видов вина (порции очень щедрые!): на атмосферной семейной винодельне среди виноградников вы попробуете римское вино, узнаете о его истории и особенностях. К вину идут сыры, мясная нарезка, домашнее оливковое масло.
Машина будет сопровождать нас на протяжении экскурсии, поэтому по окончании мы отвезём вас к отелям.
в понедельник в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€280
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Рима по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Индира — ваш гид в Риме
Почему вам стоит обратиться ко мне? Я хорошо знаю Рим и продолжаю его узнавать с 2010 года, в курсе всех важных событий в культурной жизни города и отлично знакома с местным менталитетом. А ещё я чувствую людей и обладаю тонким вкусом. Люблю Рим, Италию и своё дело!