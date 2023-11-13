Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
«Будем жить, любя друг друга!» — завещал римский поэт Катулл. Приглашаю на авторскую экскурсию, посвящённую любви и повседневной жизни в Древнем Риме. О чём мы только ни поговорим: от поцелуев до стратегий завоевания противоположного пола. Местами это щекотливая тема, но я раскрою её с элегантной лёгкостью, избегая вульгарности.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нескучно о Древнем Риме
Основной темой нашей экскурсии станет любовь в Древнем Риме. Затронем мы и другие аспекты повседневной жизни того времени. Вы узнаете:
- Что говорил влюблённый мужчина женщине
- Какими гастрономическими изысками баловали себя древние римляне
- Какие праздники они отмечали и как проводили свободное время
- Каковы идеалы красоты Древнего Рима
Этот разговор невозможен без «живых» артефактов прошлого. Я покажу вам места, где гуляли, отдыхали, развлекались и любили древние римляне: Колизей, Авентинский и Капитолийский холмы, Бычий форум, Пантеон, Цирк Массимо и другие. Поделюсь связанными с ними историями и легендами.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи. Если какие-то из них вы хотели бы посетить — пожалуйста, предупредите меня заранее.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalia — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 1838 туристов
Добрый день, меня зовут Наталья. Я закончила университет в Риме по направлению «История искусств и археология», что помогает мне открывать новое видение этого потрясающего города. Говоря о Риме, прежде всего вспоминаешь не только его историю, его людей, древние памятники и художественные сокровища, но то особое чувство Рима, его очарование, которое медленно, постепенно и неуклонно просачивается в душу приезжего. Только здесь, на улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Микеланджело Буонарроти, Караваджо, Китс, Гоголь, Гёте и Стендаль, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. Всем этим очарованием я и хочу поделиться с теми путешественниками, кто любит открывать для себя города и страны, не пользуясь стандартными путеводителями с перечнем известных достопримечательностей. Чтобы оказаться и почувствовать другую эпоху, нужно увидеть ее изнутри.
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