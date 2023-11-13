Любовь и страсть в Древнем Риме

Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян

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«Будем жить, любя друг друга!» — завещал римский поэт Катулл. Приглашаю на авторскую экскурсию, посвящённую любви и повседневной жизни в Древнем Риме. О чём мы только ни поговорим: от поцелуев до стратегий завоевания противоположного пола. Местами это щекотливая тема, но я раскрою её с элегантной лёгкостью, избегая вульгарности.
Любовь и страсть в Древнем Риме
Любовь и страсть в Древнем Риме
Любовь и страсть в Древнем Риме
Любовь и страсть в Древнем Риме
Любовь и страсть в Древнем Риме
Любовь и страсть в Древнем Риме
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нескучно о Древнем Риме

Основной темой нашей экскурсии станет любовь в Древнем Риме. Затронем мы и другие аспекты повседневной жизни того времени. Вы узнаете:

  • Что говорил влюблённый мужчина женщине
  • Какими гастрономическими изысками баловали себя древние римляне
  • Какие праздники они отмечали и как проводили свободное время
  • Каковы идеалы красоты Древнего Рима

Этот разговор невозможен без «живых» артефактов прошлого. Я покажу вам места, где гуляли, отдыхали, развлекались и любили древние римляне: Колизей, Авентинский и Капитолийский холмы, Бычий форум, Пантеон, Цирк Массимо и другие. Поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи. Если какие-то из них вы хотели бы посетить — пожалуйста, предупредите меня заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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