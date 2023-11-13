«Будем жить, любя друг друга!» — завещал римский поэт Катулл. Приглашаю на авторскую экскурсию, посвящённую любви и повседневной жизни в Древнем Риме. О чём мы только ни поговорим: от поцелуев до стратегий завоевания противоположного пола. Местами это щекотливая тема, но я раскрою её с элегантной лёгкостью, избегая вульгарности.

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Описание

Что вас ожидает

Нескучно о Древнем Риме

Основной темой нашей экскурсии станет любовь в Древнем Риме. Затронем мы и другие аспекты повседневной жизни того времени. Вы узнаете:

Что говорил влюблённый мужчина женщине

Какими гастрономическими изысками баловали себя древние римляне

Какие праздники они отмечали и как проводили свободное время

Каковы идеалы красоты Древнего Рима

Этот разговор невозможен без «живых» артефактов прошлого. Я покажу вам места, где гуляли, отдыхали, развлекались и любили древние римляне: Колизей, Авентинский и Капитолийский холмы, Бычий форум, Пантеон, Цирк Массимо и другие. Поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи. Если какие-то из них вы хотели бы посетить — пожалуйста, предупредите меня заранее.