Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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Очарование вечернего Рима (на вашем автомобиле)

Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
Древние площади, уютные улочки, живописные сады и величественные соборы итальянской столицы преображаются с заходом солнца как по волшебству.

Вы погуляете по Старому городу, увидите его главные достопримечательности и впечатлитесь панорамой Рима с лучших смотровых площадок!
5
2 отзыва
Очарование вечернего Рима (на вашем автомобиле)
Очарование вечернего Рима (на вашем автомобиле)
Очарование вечернего Рима (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Рим как на ладони

Вы заглянете в замочную скважину на площади кавалеров Мальтийского ордена и увидите сразу три государства. Погуляете по апельсиновому саду, подниметесь на самый высокий в городе Яникульский холм и ощутите величие Рима. А еще рассмотрите православную церковь, которая с этой точки покажется выше собора святого Петра в Ватикане.

Магия вечернего Рима

На мосту Ангелов я расскажу о замке, построенном как усыпальница императора Адриана и впоследствии служившем тюрьмой для многих знаменитых людей. Кроме того, вам раскроют свои тайны монументальный Пантеон и площади святого Петра и Навона. А фонтан Треви поразит фейерверком из брызг подсвеченной родниковой воды. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия итальянской столицы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет увидеть главные достопримечательности Рима в романтичное закатное время, без суеты и толп туристов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем авто, в нём должно быть место для гида.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
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музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Ирина и Клаудио просто прекрасные и доброй души люди. Все интересно, безопасно, всегда приятно пообщаться с родной душой за тысячу километров от Родины. Обязательно приглашайте Ирину к вам в компанию с целью не только знакомства с Римом, но и по вопросу проведения других экскурсий.
Ирина и Клаудио просто прекрасные и доброй души люди. Все интересно, безопасно, всегда приятно пообщаться с
Ирина и Клаудио просто прекрасные и доброй души люди. Все интересно, безопасно, всегда приятно пообщаться с
Ирина и Клаудио просто прекрасные и доброй души люди. Все интересно, безопасно, всегда приятно пообщаться с
Ирина и Клаудио просто прекрасные и доброй души люди. Все интересно, безопасно, всегда приятно пообщаться с
Ирина и Клаудио просто прекрасные и доброй души люди. Все интересно, безопасно, всегда приятно пообщаться с
Ирина и Клаудио просто прекрасные и доброй души люди. Все интересно, безопасно, всегда приятно пообщаться с
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Мария
Ирина прекрасна! Украшает экскурсию и город, который невозможно не полюбить. Мы были с детьми, она была очень терпелива, внимательна к нашим просьбам и просто очень добра! Спасибо вам большое!
Экскурсия была интересной и адаптирована под наши запросы)
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