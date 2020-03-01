Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Рим как на ладони

Вы заглянете в замочную скважину на площади кавалеров Мальтийского ордена и увидите сразу три государства. Погуляете по апельсиновому саду, подниметесь на самый высокий в городе Яникульский холм и ощутите величие Рима. А еще рассмотрите православную церковь, которая с этой точки покажется выше собора святого Петра в Ватикане.

Магия вечернего Рима

На мосту Ангелов я расскажу о замке, построенном как усыпальница императора Адриана и впоследствии служившем тюрьмой для многих знаменитых людей. Кроме того, вам раскроют свои тайны монументальный Пантеон и площади святого Петра и Навона. А фонтан Треви поразит фейерверком из брызг подсвеченной родниковой воды. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия итальянской столицы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет увидеть главные достопримечательности Рима в романтичное закатное время, без суеты и толп туристов.