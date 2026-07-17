Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Древние площади, уютные улочки, живописные сады и величественные соборы итальянской столицы преображаются с заходом солнца как по волшебству. Вы погуляете по Старому городу, увидите его главные достопримечательности и впечатлитесь панорамой Рима с лучших смотровых площадок!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рим как на ладони

Вы заглянете в замочную скважину на площади кавалеров Мальтийского ордена и увидите сразу три государства. Погуляете по апельсиновому саду, подниметесь на самый высокий в городе Яникульский холм и ощутите величие Рима. А еще рассмотрите православную церковь, которая с этой точки покажется выше собора святого Петра в Ватикане.

Магия вечернего Рима

На мосту Ангелов я расскажу о замке, построенном как усыпальница императора Адриана и впоследствии служившем тюрьмой для многих знаменитых людей. Кроме того, вам раскроют свои тайны монументальный Пантеон и площади святого Петра и Навона. А фонтан Треви поразит фейерверком из брызг подсвеченной родниковой воды. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия итальянской столицы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет увидеть главные достопримечательности Рима в романтичное закатное время, без суеты и толп туристов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем авто, в нём должно быть место для гида.