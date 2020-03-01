Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии

Ирина
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Ирина – ваш гид
Древние площади, уютные улочки, живописные сады и величественные соборы итальянской столицы преображаются с заходом солнца как по волшебству.

Вы погуляете по Старому городу, увидите его главные достопримечательности и впечатлитесь панорамой Рима с лучших смотровых площадок!
160 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Очарование вечернего Рима
Очарование вечернего Рима

Что вас ожидает

Рим как на ладони
Вы заглянете в замочную скважину на площади кавалеров Мальтийского ордена и увидите сразу три государства. Погуляете по апельсиновому саду, подниметесь на самый высокий в городе Яникульский холм и ощутите величие Рима. А еще рассмотрите православную церковь, которая с этой точки покажется выше собора святого Петра в Ватикане.

Магия вечернего Рима
На мосту Ангелов я расскажу о замке, построенном как усыпальница императора Адриана и впоследствии служившем тюрьмой для многих знаменитых людей. Кроме того, вам раскроют свои тайны монументальный Пантеон и площади святого Петра и Навона. А фонтан Треви поразит фейерверком из брызг подсвеченной родниковой воды. К концу прогулки вас полностью окутает и еще долго не покинет чарующая энергия итальянской столицы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет увидеть главные достопримечательности Рима в романтичное закатное время, без суеты и толп туристов.

Очарование вечернего Рима
Очарование вечернего Рима
Очарование вечернего Рима
Очарование вечернего Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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