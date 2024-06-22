Приглашаем на пешеходную экскурсию по главным центрам притяжения Древнего Рима.
Мы начнем нашу прогулку у Колизея и Арки Константина, увидим Римский и Императорский Форумы, дойдет до Капитолийского холма, а после отправимся в музей, где собраны главные реликвии, созданные древними римлянами.
Мы начнем нашу прогулку у Колизея и Арки Константина, увидим Римский и Императорский Форумы, дойдет до Капитолийского холма, а после отправимся в музей, где собраны главные реликвии, созданные древними римлянами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Вас ждет пешеходная экскурсия с посещением одного из главных музеев Рима. Мы пройдемся по главным достопримечательностям Древнего Рима, начиная с Колизея и Форумов и заканчиваем экскурсию в самом первом и главном музее, где собраны главные реликвии, созданные древними римлянами. Экскурсия начинается у Колизея и Арки Константина, продолжается по Форумам и заканчивается на Капитолийском холме, спроектированном Микеланджело. Мы сможем увидеть уникальные скульптуры и произведения искусства Древнего города, посетив Капитолийский музей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Римский и Императорский Форумы
- Капитолийский холм
- Капитолийский музей
- Площадь Венеции
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рим, Колизей, около Арки Константина
Завершение: Капитолийский холм, площадь Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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