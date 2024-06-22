Приглашаем на пешеходную экскурсию по главным центрам притяжения Древнего Рима. Мы начнем нашу прогулку у Колизея и Арки Константина, увидим Римский и Императорский Форумы, дойдет до Капитолийского холма, а после отправимся в музей, где собраны главные реликвии, созданные древними римлянами.

Описание экскурсии

Вас ждет пешеходная экскурсия с посещением одного из главных музеев Рима. Мы пройдемся по главным достопримечательностям Древнего Рима, начиная с Колизея и Форумов и заканчиваем экскурсию в самом первом и главном музее, где собраны главные реликвии, созданные древними римлянами. Экскурсия начинается у Колизея и Арки Константина, продолжается по Форумам и заканчивается на Капитолийском холме, спроектированном Микеланджело. Мы сможем увидеть уникальные скульптуры и произведения искусства Древнего города, посетив Капитолийский музей.