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Обзорная экскурсия по главным местам Рима

Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Наши гиды проводят интересные и нескучные экскурсии 🧭.

Мы рассказываем о городе в непринужденной форме, а сами экскурсии больше похожи на неспешные дружеские прогулки.

Мы против нудных академических экскурсий, и поэтому у нас работают не только профессиональные, но и искренне любящие свой город 🏙️ гиды.

Среди гидов — молодые, энергичные и разносторонне развитые личности, а не те, кто быстро получил диплом гида и рассказывают каждый раз один и тот же заученный текст.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €130 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по главным местам Рима
Обзорная экскурсия по главным местам Рима

Что вы увидите

  • Колизей
  • Арка Константина и Римский Форум
  • Венецианский дворец
  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании
На этой экскурсии 🧭 Рим откроется перед вами во всем его историческом разнообразии.
Вы прогуляетесь 👣 по главным достопримечательностям города и через них узнаете историю 📖 этого древнего города.
От Колизея до старинных дворцов
Начнется ваше небольшое, но увлекательное путешествие в самом известном римском месте — у Колизея. Этот амфитеатр лучше всего расскажет вам о величии Древнего Рима, а истории гида об императоре Нероне и зрелищах, на которых собирались тысячи зрителей, не оставят вас равнодушными.
Следующая точка нашего маршрута — Арка Константина и Римский Форум. Именно с этими местами связано Христианство, которое стало в Римской империи государственной религией. Вы услышите увлекательные легенды о таких легендарных личностях, как Юлий Цезарь, Клеопатра и Марк Антоний, а также узнаете кому принадлежит идея назвать Рим Вечным городом.
Вы прогуляетесь по площади Венеции и увидите роскошный Венецианский дворец, с балкона которого так любил выступать Бенито Муссолини. Недалеко от площади расположены итальянские улочки, пройдя по которым вы почувствуете истинный дух Рима и сможете увидеть своими глазами, как здесь живут местные.
Пройдя мимо роскошных мраморных церквей и дворцов, вы окажетесь у знаменитого фонтана ⛲ Треви. Не обошлось здесь и без интересных историй, связанных с известными русскими личностями. Например, вы знали, что с этим фонтаном связана княгиня Волконская и Николай Васильевич Гоголь?
Но особенные чувства римляне испытывают к площади Испании. Вы сможете подняться по ступеням Испанской лестницы — самой красивой лестницы во всем Старом Свете. Она помнит множество исторический событий, а сейчас служит местом отдыха для туристов и римлян. А если поднятся до самой ее вершины, то можно получить отличную награду — роскошный вид на город 🏙️ древнего города
Такой древний город, как Рим не мог обойтись и без таинственных легенд. В одном из мистических местечек побываете и вы. Если не боитесь, то пройдите через бермудский треугольник, расположенный в самом центре города. Поговаривают, что здесь пропадают женщины и деньги. В чем секрет? — Возможно, в том, что здесь находится улица, заполненная фирменными бутиками.
Рим — это место, каждый уголок которого пропитан историей. Гид расскажет вам не только о том, как он строился и что пережил, но и непременно раскроет секреты, которыми наполнен каждый уголок этого прекрасного города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Посещение музеев, церквей и пр.
Начало
🚩 у газетного киоска на выходе из метро Colosseo
Место завершения
🏁 Рим
Обзорная экскурсия по главным местам Рима
Обзорная экскурсия по главным местам Рима
Обзорная экскурсия по главным местам Рима
Обзорная экскурсия по главным местам Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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