На этой экскурсии 🧭 Рим откроется перед вами во всем его историческом разнообразии.

Вы прогуляетесь 👣 по главным достопримечательностям города и через них узнаете историю 📖 этого древнего города.

От Колизея до старинных дворцов

Начнется ваше небольшое, но увлекательное путешествие в самом известном римском месте — у Колизея. Этот амфитеатр лучше всего расскажет вам о величии Древнего Рима, а истории гида об императоре Нероне и зрелищах, на которых собирались тысячи зрителей, не оставят вас равнодушными.

Следующая точка нашего маршрута — Арка Константина и Римский Форум. Именно с этими местами связано Христианство, которое стало в Римской империи государственной религией. Вы услышите увлекательные легенды о таких легендарных личностях, как Юлий Цезарь, Клеопатра и Марк Антоний, а также узнаете кому принадлежит идея назвать Рим Вечным городом.

Вы прогуляетесь по площади Венеции и увидите роскошный Венецианский дворец, с балкона которого так любил выступать Бенито Муссолини. Недалеко от площади расположены итальянские улочки, пройдя по которым вы почувствуете истинный дух Рима и сможете увидеть своими глазами, как здесь живут местные.

Пройдя мимо роскошных мраморных церквей и дворцов, вы окажетесь у знаменитого фонтана ⛲ Треви. Не обошлось здесь и без интересных историй, связанных с известными русскими личностями. Например, вы знали, что с этим фонтаном связана княгиня Волконская и Николай Васильевич Гоголь?

Но особенные чувства римляне испытывают к площади Испании. Вы сможете подняться по ступеням Испанской лестницы — самой красивой лестницы во всем Старом Свете. Она помнит множество исторический событий, а сейчас служит местом отдыха для туристов и римлян. А если поднятся до самой ее вершины, то можно получить отличную награду — роскошный вид на город 🏙️ древнего города

Такой древний город, как Рим не мог обойтись и без таинственных легенд. В одном из мистических местечек побываете и вы. Если не боитесь, то пройдите через бермудский треугольник, расположенный в самом центре города. Поговаривают, что здесь пропадают женщины и деньги. В чем секрет? — Возможно, в том, что здесь находится улица, заполненная фирменными бутиками.

Рим — это место, каждый уголок которого пропитан историей. Гид расскажет вам не только о том, как он строился и что пережил, но и непременно раскроет секреты, которыми наполнен каждый уголок этого прекрасного города.