Погрузитесь в историю Рима с опытным гидом! Узнайте о древних императорах и современном городе. Откройте для себя магию вечного города
Знакомство с Римом станет незабываемым благодаря этой экскурсии. Вы увидите Колизей, узнаете о его значении в жизни древнего города. Прогулка по Императорским форумам раскроет секреты великих императоров. Капитолийский холм подарит читать дальше
панорамный вид на Римский форум. Монумент Витториано расскажет о единой Италии. Площадь Навона удивит барочной красотой, а Фонтан Треви - легендой о возвращении. Испанская лестница и Пантеон завершат ваше путешествие по эпохам
5
1 отзыв
7 причин купить эту экскурсию
🏛️ Колизей - символ Рима
🏰 Императорские форумы - история императоров
🌄 Капитолийский холм - панорама Рима
🇮🇹 Монумент Витториано - единство Италии
🎨 Площадь Навона - барочная красота
💧 Фонтан Треви - вернитесь в Рим
📜 Пантеон - античная архитектура
Что можно увидеть
Колизей
Императорские форумы
Капитолийский холм
Монумент Витториано
Площадь Навона
Фонтан Треви
Испанская лестница
Пантеон
Описание экскурсии
Колизей — вы увидите главный архитектурный символ Древнего Рима, узнаете о его роли в жизни города и о том, что происходило на арене.
Императорские форумы — прогуливаясь вдоль руин, вы узнаете, как была устроена эта часть города, и услышите о значимых событиях и великих императорах.
Капитолийский холм — мы поднимемся на один из семи холмов Рима и с обзорной точки увидим весь Римский форум.
Монумент Витториано — вы окажетесь у беломраморного гиганта, прославляющего объединённую Италию. Мы совершим скачок во времени и вы поймёте, как монумент связан с идеей современного государства.
Площадь Навона — мы осмотрим одну из самых красивых барочных площадей Рима с фонтаном Четырёх рек — настоящим спектаклем из скульптуры и воды.
Фонтан Треви — почему бы не бросить монетку в самый узнаваемый фонтан Рима, чтобы вернуться сюда снова?
Испанская лестница — мы поднимемся по знаменитой лестнице и обсудим, почему все мы немного римляне.
Пантеон — я покажу вам одну из самых совершенных построек античного мира. Вы узнаете, какие смыслы хранит здание почти двухтысячелетней давности.
Организационные детали
Специфика маршрута делает эту экскурсию некомфортной для малышей и людей в инвалидных колясках
Если в группе будет более 3 человек, я рекомендую арендовать радиоусилитель для гида, его стоимость — €1,5 с чел.
Все объекты мы осмотрим снаружи. Закончим у Пантеона, для желающих после основной программы я проведу небольшую экскурсию внутри — необходимо будет купить входной билет (€5 за чел.)
в четверг и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€50
Дети до 16 лет
€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 505 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Риму, Ватикану и Римской провинции. Моя лицензия подтверждена суровыми экзаменами по истории, археологии, истории искусства Рима. У меня высшее историческое образование и многолетний опыт работы с детьми — я работала учителем истории. В Риме живу более с 2004 года. Помогу вам не потеряться среди всех несметных богатств этого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Михаил
10 авг 2025
Все эпитеты красноречия недостаточны для того, чтобы описать экскурсионный опыт с Надеждой. Я в восторге и состоянии наслаждения, благодарю за такой прекрасный день. Настоятельно рекомендую и желаю успехов🖤