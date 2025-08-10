Знакомство с Римом станет незабываемым благодаря этой экскурсии. Вы увидите Колизей, узнаете о его значении в жизни древнего города. Прогулка по Императорским форумам раскроет секреты великих императоров. Капитолийский холм подарит

панорамный вид на Римский форум. Монумент Витториано расскажет о единой Италии. Площадь Навона удивит барочной красотой, а Фонтан Треви - легендой о возвращении. Испанская лестница и Пантеон завершат ваше путешествие по эпохам

Описание экскурсии

Колизей — вы увидите главный архитектурный символ Древнего Рима, узнаете о его роли в жизни города и о том, что происходило на арене.

Императорские форумы — прогуливаясь вдоль руин, вы узнаете, как была устроена эта часть города, и услышите о значимых событиях и великих императорах.

Капитолийский холм — мы поднимемся на один из семи холмов Рима и с обзорной точки увидим весь Римский форум.

Монумент Витториано — вы окажетесь у беломраморного гиганта, прославляющего объединённую Италию. Мы совершим скачок во времени и вы поймёте, как монумент связан с идеей современного государства.

Площадь Навона — мы осмотрим одну из самых красивых барочных площадей Рима с фонтаном Четырёх рек — настоящим спектаклем из скульптуры и воды.

Фонтан Треви — почему бы не бросить монетку в самый узнаваемый фонтан Рима, чтобы вернуться сюда снова?

Испанская лестница — мы поднимемся по знаменитой лестнице и обсудим, почему все мы немного римляне.

Пантеон — я покажу вам одну из самых совершенных построек античного мира. Вы узнаете, какие смыслы хранит здание почти двухтысячелетней давности.

Организационные детали