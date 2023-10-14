Эта экскурсия предназначена для всех тех, кто первый раз едет в Рим.
Я познакомлю вас с основными главными достопримечательностями вечного города — визитными карточками Рима. Вы увидите: Площадь Венеции, Капитолийский холм, Римские форумы, Фонтан Треви, Пантеон.
Я познакомлю вас с основными главными достопримечательностями вечного города — визитными карточками Рима. Вы увидите: Площадь Венеции, Капитолийский холм, Римские форумы, Фонтан Треви, Пантеон.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
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16
окт
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окт
18
окт
окт
19
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Венеции
- Капитолийский холм
- Римские форумы
- Фонтан Треви
- Пантеон
- Площадь Навона
- Испанская лестница
- Замок святого Ангела
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы с вами совершим прогулку по исторической части Рима я покажу вам Капитолийский холм, расскажу историю и легенды древнего Рима.
- Мы пройдем по Римскому форуму к Колизею и увидим Пантеон — языческий храм всех богов, посетим площадь Навона с ее обворожительными фонтанами в стиле Барокко, бросим монету в самый большой и красивый фонтан Треви, далее пройдем к Испанской площади и завершим нашу прогулку около замка Святого Ангела.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Венеции у ВитторианоЗавершение: Замок Святого Ангела
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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