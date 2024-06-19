Экскурсия проходит на комфортабельном авто Nissan Qashqai. При необходимости есть детское кресло. Транспорт включён в стоимость.

Время в пути — не более 1 часа в одну сторону.

Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Папская резиденция — 12 евро взрослые, 5 евро дети 7-18 лет, бесплатно до 6 лет, сады — 15 евро взрослые, 10 евро дети.

Продолжительность экскурсии — 6 часов.

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начнем мы нашу экскурсию с посещения городка Кастель Гандольфо, расположенного на живописных холмах с видом на озеро Альбано, в 30 км. от Рима. Некогда — излюбленное место римских императоров, аристократии, а сегодня в нем располагается летняя резиденция Папы Римского. Здесь мы окунемся в историю папского дворца с его великолепными садами, посетим потрясающую барочную церковь работы великого Жан Лоренцо Бернини, полюбуемся великолепными видами на вулканическое озеро. По желанию можем сделать перерыв на обед в одном из ресторанов местной кухни с видом на озеро, либо устроить легкий ланч с дегустацией локальных вин и деликатесов. После обеда наша прогулка продолжится в колоритном городке Неми, который славится своими мясными деликатесами, а также ароматной земляникой и по праву считается земляничной столицей Италии. Мы с вами прогуляемся по его извилистым улочкам цвета терракоты, отведаем лучшие земляничные десерты в кафе с видом на вулканическое озеро, на котором некогда стояли плавучие дворцы императора Калигулы. Заглянем в местные лавочки, где продают сувениры на любой вкус: от земляничного мыла, варенья и ликеров до одежды и драгоценностей с символом городка. Остановимся в мясных лавочках, где любители колбасных деликатесов и трюфелей найдут продукцию на любой вкус. Поездка в Римские замки станет для вас захватывающим и незабываемым опытом! Важная информация: