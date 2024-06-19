Римские замки — череда очаровательных городков в живописных окрестностях Рима, где можно ощутить неспешность жизни, полюбоваться потрясающими видами на вулканическими озерами, насладиться местными деликатесами, вином и ароматным кофе.
Мы посетим Кастель Гандольфо, излюбленное место римских императоров и аристократии, где сегодня располагается летняя резиденция Папы Римского. Затем побываем в колоритном городке Неми — земляничной столице Италии.
Мы посетим Кастель Гандольфо, излюбленное место римских императоров и аристократии, где сегодня располагается летняя резиденция Папы Римского. Затем побываем в колоритном городке Неми — земляничной столице Италии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:30
Описание экскурсии
Начнем мы нашу экскурсию с посещения городка Кастель Гандольфо, расположенного на живописных холмах с видом на озеро Альбано, в 30 км. от Рима. Некогда — излюбленное место римских императоров, аристократии, а сегодня в нем располагается летняя резиденция Папы Римского. Здесь мы окунемся в историю папского дворца с его великолепными садами, посетим потрясающую барочную церковь работы великого Жан Лоренцо Бернини, полюбуемся великолепными видами на вулканическое озеро. По желанию можем сделать перерыв на обед в одном из ресторанов местной кухни с видом на озеро, либо устроить легкий ланч с дегустацией локальных вин и деликатесов. После обеда наша прогулка продолжится в колоритном городке Неми, который славится своими мясными деликатесами, а также ароматной земляникой и по праву считается земляничной столицей Италии. Мы с вами прогуляемся по его извилистым улочкам цвета терракоты, отведаем лучшие земляничные десерты в кафе с видом на вулканическое озеро, на котором некогда стояли плавучие дворцы императора Калигулы. Заглянем в местные лавочки, где продают сувениры на любой вкус: от земляничного мыла, варенья и ликеров до одежды и драгоценностей с символом городка. Остановимся в мясных лавочках, где любители колбасных деликатесов и трюфелей найдут продукцию на любой вкус. Поездка в Римские замки станет для вас захватывающим и незабываемым опытом! Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Nissan Qashqai. При необходимости есть детское кресло. Транспорт включён в стоимость.
- Время в пути — не более 1 часа в одну сторону.
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Папская резиденция — 12 евро взрослые, 5 евро дети 7-18 лет, бесплатно до 6 лет, сады — 15 евро взрослые, 10 евро дети.
- Продолжительность экскурсии — 6 часов.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кастель Гандольфо
- Неми
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию). Папская резиденция: 12 евро - взрослые, 5 евро - дети 7-18 лет, бесплатно - до 6 лет. Сады: 15 евро - взрослые, 10 евро - дети
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности после бронирования
Завершение: Место встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Nissan Qashqai. При необходимости есть детское кресло. Транспорт включён в стоимость
- Время в пути - не более 1 часа в одну сторону
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Папская резиденция - 12 евро взрослые, 5 евро дети 7-18 лет, бесплатно до 6 лет, сады - 15 евро взрослые, 10 евро дети
- Продолжительность экскурсии - 6 часов
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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