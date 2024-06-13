Приглашаю в комфортное путешествие из Рима, объединяющее фантастические пейзажи и средневековую архитектуру. Вы посетите региональный парк Валле дел Трея с водопадами, густым лесом и старинной водяной мельницей. А затем отправитесь в волшебную деревню Кальката, словно застывшую во времени. Пройдёте по её извилистым улицам и раскроете местные секреты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк Валле дел Трея

Вы увидите самые известные места парка: средневековую башню, старинную водяную мельницу и водопады на реке Треха. Погуляете по лесу, подышите свежим воздухом и отдохнёте душой. Я расскажу, какие фильмы снимали в этих живописных местах и другие интересные факты. По желанию после прогулки можно перекусить в местной таверне «для своих» прямо над парком.

Деревня Кальката

Это идиллическая средневековая деревня, расположенная на туфовой скале. Вас впечатлят её дома с видом на глубокое ущелье, пышная природа окружающих холмов и звенящая тишина. Вы посетите её главную площадь, на которой расположены церковь 17 века и дворец дворянского рода Ангилара. А затем отправитесь гулять по чарующим узким переулкам, заглядывая на крошечные террасы с фантастическими панорамами.

Организационные детали