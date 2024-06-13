Водопады и борго Кальката: из Рима на авто

Посетить зелёный оазис неподалёку от города и погулять по средневековой деревне за 1 день
Приглашаю в комфортное путешествие из Рима, объединяющее фантастические пейзажи и средневековую архитектуру.

Вы посетите региональный парк Валле дел Трея с водопадами, густым лесом и старинной водяной мельницей. А затем отправитесь в волшебную деревню Кальката, словно застывшую во времени. Пройдёте по её извилистым улицам и раскроете местные секреты.
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Водопады и борго Кальката: из Рима на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк Валле дел Трея

Вы увидите самые известные места парка: средневековую башню, старинную водяную мельницу и водопады на реке Треха. Погуляете по лесу, подышите свежим воздухом и отдохнёте душой. Я расскажу, какие фильмы снимали в этих живописных местах и другие интересные факты. По желанию после прогулки можно перекусить в местной таверне «для своих» прямо над парком.

Деревня Кальката

Это идиллическая средневековая деревня, расположенная на туфовой скале. Вас впечатлят её дома с видом на глубокое ущелье, пышная природа окружающих холмов и звенящая тишина. Вы посетите её главную площадь, на которой расположены церковь 17 века и дворец дворянского рода Ангилара. А затем отправитесь гулять по чарующим узким переулкам, заглядывая на крошечные террасы с фантастическими панорамами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes А-Class
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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