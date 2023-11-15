Встреча происходит на площади Largo della pace и это 2 остановка автобуса shuttle. В этот автобус садятся все туристы, спустившись с лайнера. Встретив гостей я отвожу их в Рим или любой другой город в Лацио.

Мы будем ехать по удобной и скоростной автостраде, проезжая живописное побережье Терренского моря. По пути я даю краткую характеристику городков, мимо которых мы будеми проезжать.

Приехав в нужный город туристы могут сами погулять или взять у меня экскурсию продолжительностью 3-7 часов.

Затем мы возвращаемся в порт Чивитавеккья, на обратном пути по желанию туристов мы можем осмотреть изящный замок Санта Севера и услышать его историю.

Что вас ждет:• Я приезжаю за своими туристами в порт Чивитавеккья на своей машине Ford Fiesta, в которую вмещается 4 пассажира. Приехав к указанному времени я буду ожидать своих туристов с именной табличкой, на которой будет написано имя и фамилия туриста.