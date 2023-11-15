С ветерком в порт Чивитавеккья и обратно

Описание
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Ответы на вопросы
Комфортабельный трансфер от порта Чивитавеккья и обратно позволит с удобстовом добраться до нужной вам точки Рима или любой другой точки в Лацио.
С ветерком в порт Чивитавеккья и обратно
С ветерком в порт Чивитавеккья и обратно
С ветерком в порт Чивитавеккья и обратно
С ветерком в порт Чивитавеккья и обратно
С ветерком в порт Чивитавеккья и обратно
С ветерком в порт Чивитавеккья и обратно
С ветерком в порт Чивитавеккья и обратно
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:• Я приезжаю за своими туристами в порт Чивитавеккья на своей машине Ford Fiesta, в которую вмещается 4 пассажира. Приехав к указанному времени я буду ожидать своих туристов с именной табличкой, на которой будет написано имя и фамилия туриста.
  • Встреча происходит на площади Largo della pace и это 2 остановка автобуса shuttle. В этот автобус садятся все туристы, спустившись с лайнера. Встретив гостей я отвожу их в Рим или любой другой город в Лацио.
  • Мы будем ехать по удобной и скоростной автостраде, проезжая живописное побережье Терренского моря. По пути я даю краткую характеристику городков, мимо которых мы будеми проезжать.
  • Приехав в нужный город туристы могут сами погулять или взять у меня экскурсию продолжительностью 3-7 часов.
  • Затем мы возвращаемся в порт Чивитавеккья, на обратном пути по желанию туристов мы можем осмотреть изящный замок Санта Севера и услышать его историю.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
  • Вода
  • Еда
Место начала и завершения?
Civitavecchia, Largo della pace
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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