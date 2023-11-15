Комфортабельный трансфер от порта Чивитавеккья и обратно позволит с удобстовом добраться до нужной вам точки Рима или любой другой точки в Лацио.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:• Я приезжаю за своими туристами в порт Чивитавеккья на своей машине Ford Fiesta, в которую вмещается 4 пассажира. Приехав к указанному времени я буду ожидать своих туристов с именной табличкой, на которой будет написано имя и фамилия туриста.
- Встреча происходит на площади Largo della pace и это 2 остановка автобуса shuttle. В этот автобус садятся все туристы, спустившись с лайнера. Встретив гостей я отвожу их в Рим или любой другой город в Лацио.
- Мы будем ехать по удобной и скоростной автостраде, проезжая живописное побережье Терренского моря. По пути я даю краткую характеристику городков, мимо которых мы будеми проезжать.
- Приехав в нужный город туристы могут сами погулять или взять у меня экскурсию продолжительностью 3-7 часов.
- Затем мы возвращаемся в порт Чивитавеккья, на обратном пути по желанию туристов мы можем осмотреть изящный замок Санта Севера и услышать его историю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Что не входит
- Личные расходы
- Вода
- Еда
- Место начала и завершения?
- Civitavecchia, Largo della pace
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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