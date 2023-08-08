Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте

Трансфер из Рима: Посетите самую знаменитую виллу Италии

Описание
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Ответы на вопросы
Вилла д'Эсте находится в городке Тиволи, примерно в 50 км от Рима, и считается одним из самых красивых дворцово-парковых ансамблей Европы. Вы увидите все комнаты виллы, узнаете ее историю и погуляете по саду с великолепными фонтанами.
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Самая знаменитая вилла Италии - экскурсия на виллу д’Эсте
Ближайшие даты:
8
авг
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Встретив вас, мы направимся в Тиволи — это примерно 40 мин на машине. По прибытию заходим на виллу д'Эсте, изучаем все залы и комнаты. Во время экскурсии вы узнаете историю самой виллы, увидите потрясающие фрески, выйдете на лоджию, откуда открывается потрясающий вид на долину. После этого мы спустимся в сад с аллеями фонтанов. Каждый фонтан здесь имеет свое название — все это вы узнаете в течение нашей экскурсии.

Ежедневно в 9.30 кроме понедельника

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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