Трансфер из Рима: Посетите самую знаменитую виллу Италии
Вилла д'Эсте находится в городке Тиволи, примерно в 50 км от Рима, и считается одним из самых красивых дворцово-парковых ансамблей Европы. Вы увидите все комнаты виллы, узнаете ее историю и погуляете по саду с великолепными фонтанами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Встретив вас, мы направимся в Тиволи — это примерно 40 мин на машине. По прибытию заходим на виллу д'Эсте, изучаем все залы и комнаты. Во время экскурсии вы узнаете историю самой виллы, увидите потрясающие фрески, выйдете на лоджию, откуда открывается потрясающий вид на долину. После этого мы спустимся в сад с аллеями фонтанов. Каждый фонтан здесь имеет свое название — все это вы узнаете в течение нашей экскурсии.
Ежедневно в 9.30 кроме понедельника
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В холле вашего отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9.30 кроме понедельникаЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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