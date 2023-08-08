Вилла д'Эсте находится в городке Тиволи, примерно в 50 км от Рима, и считается одним из самых красивых дворцово-парковых ансамблей Европы. Вы увидите все комнаты виллы, узнаете ее историю и погуляете по саду с великолепными фонтанами.

Описание