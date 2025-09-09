Мои заказы

Вечный город после заката

Насладитесь уникальной атмосферой вечернего Рима, где каждый уголок наполнен историей и магией. Узнайте, как дышит город после заката
Вечерний Рим открывает свои тайны, когда улицы наполняются мягким светом и тишиной.

Прогулка начинается с Кампо-де-Фьори, где кипит жизнь, и продолжается через площади, фонтаны и церкви, каждый из которых хранит свои секреты. В центре внимания - фонтан Четырёх рек и Пантеон, символы вечности и величия. Завершите вечер на Пьяцца-дель-Пополо, где закат оставляет ощущение нового начала
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера вечернего Рима
  • 🗿 Исторические памятники и тайны
  • 🎨 Искусство и архитектура на каждом шагу
  • 🕯️ Магия ночного города
  • 🌆 Вдохновение и новые открытия
Что можно увидеть

  • Кампо-де-Фьори
  • Площадь Сан-Панталео
  • Площадь Пасквино
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Фонтан Треви
  • Сан-Сильвестро-ин-Капите
  • Колонна Непорочного зачатия
  • Испанская лестница
  • Площадь Тринита-деи-Монти
  • Площадь Испании
  • Виа Маргутта
  • Виа дель Бабуино
  • Египетский обелиск
  • Церкви-близнецы
  • Пьяцца-дель-Пополо

Описание экскурсии

Кампо-де-Фьори

Жизнь здесь кипит: крики торговцев, звон бокалов, ароматы из кафе. А в центре — Джордано Бруно. Его взгляд строг и бескомпромиссен: Рим — это не только красота, но и смелость идти против времени.

Площадь Сан-Панталео

Один поворот — и город замирает. Здесь, среди камней и фонарей, вы впервые услышите, как дышит старый Рим.

Площадь Пасквино

Когда-то на статую Паскино прикрепляли анонимные стихи, сатиру и протест. И сегодня кажется, что ветер всё ещё доносит обрывки голосов — смелых, дерзких, живых.

Площадь Навона

Одна из самых красивых площадей мира. В центре — фонтан Четырёх рек, где каждая скульптура — стихия, каждое движение — часть большого мира.

Пантеон

Это храм присутствия, где не нужны слова.

Фонтан Треви

Бросьте монету — и подумайте не просто о возвращении, а о том, кем вы хотите стать, когда снова окажетесь здесь.

Сан-Сильвестро-ин-Капите

Церковь вдали от туристических троп. Здесь покоится голова Иоанна Крестителя, а в атмосфере чувствуется глубокая тишина.

Колонна Непорочного зачатия

Её фигура — символ спокойствия, чистоты и величия. Здесь вера не требует объяснений.

Испанская лестница и фонтан Баркачча

Каменные ступени — как волны. А у подножия — лодка, будто плывущая сквозь века.

Площадь Тринита-деи-Монти

Здесь всё становится целым — улицы, купола, фонари, чувства.

Площадь Испании

Сердце вечернего Рима — живое, пульсирующее, настоящее. Здесь встречаются, мечтают, прощаются.

Виа Маргутта

Тихая улочка, где жили художники и снимали кино.

Виа дель Бабуино

На одном из фонтанов сидит каменная обезьяна — ироничный символ. Город будто подмигивает — даже в величии есть место лёгкости и игре.

Египетский обелиск

Он помнит фараонов, видел смену империй и продолжает стоять — как страж времени. Пройдём мимо него с ощущением, что вечность ближе, чем кажется.

Церкви-близнецы

Почти одинаковые, но не совсем. Они как инь и ян Рима, две стороны одного чувства. Заключительный аккорд перед финальной точкой.

Пьяцца-дель-Пополо

Теперь вы другие. Солнце садится, обелиск отбрасывает длинную тень, а в воздухе — ощущение завершения. Хотя на самом деле это начало чего-то нового.

Мы поговорим:

  • О теневой стороне Рима. Вы узнаете, какие тайны скрывают площади и почему в Риме говорят не только стены, но и тени
  • Свободе — личной и общественной. О Джордано Бруно и его жертве, о древнеримских способах протестовать иронично, о смелости быть собой
  • Мифах и метафорах. Почему у фонтана Четырёх рек каждый элемент — послание? Зачем в центре Рима стоит египетский обелиск? Что Пантеон говорит о вечности?
  • Времени, которое здесь течёт иначе. Рим после заката — это пространство, где прошлое и настоящее сливаются. Вы почувствуете, как меняется восприятие города вечером — он становится ближе, тише, честнее

Организационные детали

  • Все локации осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Кампо-де-Фьори
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
читать дальше

других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Roman
9 сен 2025
София прекрасный гид, рекомендуем
Нам всё понравилось 🙂
А
Андрей
20 авг 2025
Для первого знакомства с городом сойдёт. Внимательно читайте путь. Экскурсия будет точно по этому пути.
Если хотите посмотреть Рим с подсветкой, то обязательно сами посмотрите когда закат, а-то просто будете ходить по городу днём.
Мээрим
Мээрим
31 июл 2025
Нашим гидом была Джулия, очень приятная, интересный рассказчик. Прогулка была очень интересная, много нового узнали о Риме. Думаю данная экскурсия подойдет для всех новичков в Риме чтобы дальше решить куда сходить, так как Джулия охватывает очень много информации и можно для себя решить что хочется увидеть изнутри.
