Вечерний Рим открывает свои тайны, когда улицы наполняются мягким светом и тишиной. Прогулка начинается с Кампо-де-Фьори, где кипит жизнь, и продолжается через площади, фонтаны и церкви, каждый из которых хранит свои секреты. В центре внимания - фонтан Четырёх рек и Пантеон, символы вечности и величия. Завершите вечер на Пьяцца-дель-Пополо, где закат оставляет ощущение нового начала

Описание экскурсии

Кампо-де-Фьори

Жизнь здесь кипит: крики торговцев, звон бокалов, ароматы из кафе. А в центре — Джордано Бруно. Его взгляд строг и бескомпромиссен: Рим — это не только красота, но и смелость идти против времени.

Площадь Сан-Панталео

Один поворот — и город замирает. Здесь, среди камней и фонарей, вы впервые услышите, как дышит старый Рим.

Площадь Пасквино

Когда-то на статую Паскино прикрепляли анонимные стихи, сатиру и протест. И сегодня кажется, что ветер всё ещё доносит обрывки голосов — смелых, дерзких, живых.

Площадь Навона

Одна из самых красивых площадей мира. В центре — фонтан Четырёх рек, где каждая скульптура — стихия, каждое движение — часть большого мира.

Пантеон

Это храм присутствия, где не нужны слова.

Фонтан Треви

Бросьте монету — и подумайте не просто о возвращении, а о том, кем вы хотите стать, когда снова окажетесь здесь.

Сан-Сильвестро-ин-Капите

Церковь вдали от туристических троп. Здесь покоится голова Иоанна Крестителя, а в атмосфере чувствуется глубокая тишина.

Колонна Непорочного зачатия

Её фигура — символ спокойствия, чистоты и величия. Здесь вера не требует объяснений.

Испанская лестница и фонтан Баркачча

Каменные ступени — как волны. А у подножия — лодка, будто плывущая сквозь века.

Площадь Тринита-деи-Монти

Здесь всё становится целым — улицы, купола, фонари, чувства.

Площадь Испании

Сердце вечернего Рима — живое, пульсирующее, настоящее. Здесь встречаются, мечтают, прощаются.

Виа Маргутта

Тихая улочка, где жили художники и снимали кино.

Виа дель Бабуино

На одном из фонтанов сидит каменная обезьяна — ироничный символ. Город будто подмигивает — даже в величии есть место лёгкости и игре.

Египетский обелиск

Он помнит фараонов, видел смену империй и продолжает стоять — как страж времени. Пройдём мимо него с ощущением, что вечность ближе, чем кажется.

Церкви-близнецы

Почти одинаковые, но не совсем. Они как инь и ян Рима, две стороны одного чувства. Заключительный аккорд перед финальной точкой.

Пьяцца-дель-Пополо

Теперь вы другие. Солнце садится, обелиск отбрасывает длинную тень, а в воздухе — ощущение завершения. Хотя на самом деле это начало чего-то нового.

Мы поговорим:

О теневой стороне Рима. Вы узнаете, какие тайны скрывают площади и почему в Риме говорят не только стены, но и тени

Свободе — личной и общественной. О Джордано Бруно и его жертве, о древнеримских способах протестовать иронично, о смелости быть собой

Мифах и метафорах. Почему у фонтана Четырёх рек каждый элемент — послание? Зачем в центре Рима стоит египетский обелиск? Что Пантеон говорит о вечности?

Времени, которое здесь течёт иначе. Рим после заката — это пространство, где прошлое и настоящее сливаются. Вы почувствуете, как меняется восприятие города вечером — он становится ближе, тише, честнее

