Прогулка начинается с Кампо-де-Фьори, где кипит жизнь, и продолжается через площади, фонтаны и церкви, каждый из которых хранит свои секреты. В центре внимания - фонтан Четырёх рек и Пантеон, символы вечности и величия. Завершите вечер на Пьяцца-дель-Пополо, где закат оставляет ощущение нового начала
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера вечернего Рима
- 🗿 Исторические памятники и тайны
- 🎨 Искусство и архитектура на каждом шагу
- 🕯️ Магия ночного города
- 🌆 Вдохновение и новые открытия
Что можно увидеть
- Кампо-де-Фьори
- Площадь Сан-Панталео
- Площадь Пасквино
- Площадь Навона
- Пантеон
- Фонтан Треви
- Сан-Сильвестро-ин-Капите
- Колонна Непорочного зачатия
- Испанская лестница
- Площадь Тринита-деи-Монти
- Площадь Испании
- Виа Маргутта
- Виа дель Бабуино
- Египетский обелиск
- Церкви-близнецы
- Пьяцца-дель-Пополо
Описание экскурсии
Кампо-де-Фьори
Жизнь здесь кипит: крики торговцев, звон бокалов, ароматы из кафе. А в центре — Джордано Бруно. Его взгляд строг и бескомпромиссен: Рим — это не только красота, но и смелость идти против времени.
Площадь Сан-Панталео
Один поворот — и город замирает. Здесь, среди камней и фонарей, вы впервые услышите, как дышит старый Рим.
Площадь Пасквино
Когда-то на статую Паскино прикрепляли анонимные стихи, сатиру и протест. И сегодня кажется, что ветер всё ещё доносит обрывки голосов — смелых, дерзких, живых.
Площадь Навона
Одна из самых красивых площадей мира. В центре — фонтан Четырёх рек, где каждая скульптура — стихия, каждое движение — часть большого мира.
Пантеон
Это храм присутствия, где не нужны слова.
Фонтан Треви
Бросьте монету — и подумайте не просто о возвращении, а о том, кем вы хотите стать, когда снова окажетесь здесь.
Сан-Сильвестро-ин-Капите
Церковь вдали от туристических троп. Здесь покоится голова Иоанна Крестителя, а в атмосфере чувствуется глубокая тишина.
Колонна Непорочного зачатия
Её фигура — символ спокойствия, чистоты и величия. Здесь вера не требует объяснений.
Испанская лестница и фонтан Баркачча
Каменные ступени — как волны. А у подножия — лодка, будто плывущая сквозь века.
Площадь Тринита-деи-Монти
Здесь всё становится целым — улицы, купола, фонари, чувства.
Площадь Испании
Сердце вечернего Рима — живое, пульсирующее, настоящее. Здесь встречаются, мечтают, прощаются.
Виа Маргутта
Тихая улочка, где жили художники и снимали кино.
Виа дель Бабуино
На одном из фонтанов сидит каменная обезьяна — ироничный символ. Город будто подмигивает — даже в величии есть место лёгкости и игре.
Египетский обелиск
Он помнит фараонов, видел смену империй и продолжает стоять — как страж времени. Пройдём мимо него с ощущением, что вечность ближе, чем кажется.
Церкви-близнецы
Почти одинаковые, но не совсем. Они как инь и ян Рима, две стороны одного чувства. Заключительный аккорд перед финальной точкой.
Пьяцца-дель-Пополо
Теперь вы другие. Солнце садится, обелиск отбрасывает длинную тень, а в воздухе — ощущение завершения. Хотя на самом деле это начало чего-то нового.
Мы поговорим:
- О теневой стороне Рима. Вы узнаете, какие тайны скрывают площади и почему в Риме говорят не только стены, но и тени
- Свободе — личной и общественной. О Джордано Бруно и его жертве, о древнеримских способах протестовать иронично, о смелости быть собой
- Мифах и метафорах. Почему у фонтана Четырёх рек каждый элемент — послание? Зачем в центре Рима стоит египетский обелиск? Что Пантеон говорит о вечности?
- Времени, которое здесь течёт иначе. Рим после заката — это пространство, где прошлое и настоящее сливаются. Вы почувствуете, как меняется восприятие города вечером — он становится ближе, тише, честнее
Организационные детали
- Все локации осматриваем снаружи
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нам всё понравилось 🙂
Если хотите посмотреть Рим с подсветкой, то обязательно сами посмотрите когда закат, а-то просто будете ходить по городу днём.