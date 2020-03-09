243 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Незабываемая авто-прогулка в дружественной атмосфере по самым захватывающим уголкам города

Владислав
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Владислав – ваш гид
Я предлагаю вам составить мне компанию в моем современном «дилижансе» и увидеть если не весь Рим, то уж точно самые захватывающие его уголки.

Мы будем колесить по древнему городу и сумеем увидеть за 3 часа столько, сколько не обойти за 3 дня.

А главное, ощутить всю прелесть Вечного Города в динамике, вдыхая ароматный воздух из открытых окон мчащегося автомобиля по мостовым Рима!
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Республики
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У этой экскурсии243 отзыва
4.93
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по Риму без спешки и с комфортом. Проникнемся и вдохнем ритм Вечного Города, влюбляясь в его тайны.
Вы увидите самые красивые места Рима, у которых мы будем останавливаться, фотографироваться и просто наполняться энергией! Я поделюсь интересными историями о Риме и его нынешних обитателях, расскажу вам легенды Вечного города. А еще постараюсь передать вам частичку моего восхищения этой древней культурой.

Мы увидим и узнаем много интересного обо всех этих местах:

  • Площадь Венеции
  • Капитолий
  • Императорский Форум
  • Форум Траяна
  • Колизей
  • Площадь Республики
  • Санта Мария Маджоре
  • Испанские ступени
  • Вилла Боргезе
  • Пинчо
  • Народная площадь
  • Ватикан
  • Чирко Массимо
  • Уста правды
  • Мавзолей Августа
  • Ара Пачис
  • Мост Адриана
  • Замок Святого Ангела
  • Трастевере
  • Яникул

По договоренности мы можем прогуляться до самых романтических мест Рима — Апельсинового сада на Авентине и Зодиака на Монте Марио.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Мы можем организовать трансфер стоимостью 35 евро из центра города к месту встречи
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком
По Риму с ветерком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Привет! Меня зовут Влад и мне 29 лет, 10 из которых я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает – 21 апреля, с поправкой на возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии и у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём,совершать увлекательные путешествия и делиться новыми,яркими впечатлениями с интересными людьми
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243 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Прекрасная экскурсия для первого визита в Рим, а Владислав- именно та компания,которая нужна,чтоб познакомиться этим городом. Мы узнали несколько маленьких и больших секретов этого города и увидели все те места,куда сами ни за что бы не добрались. А еще Вадислав-отличный фотограф)
2 марта 2020
В Риме не первый раз и казалось со всеми основными достопримечательностями знаком. На экскурсию отправился за компанию, поскольку мои друзья были здесь впервые. Владиславу удалось открыть для меня Рим с новой стороны. Побывал, как в совершенно новых местах, откуда открываются замечательные виды, так и в известных мне ранее, но информация о них была новой. Любая экскурсия отнимает силы, но удачно составленный маршрут, который завершается в ресторане с местной кухней и вином добавляет положительных эмоций. Экскурсия будет интересна, как для тех кто первый раз в Риме, так и тем кто уже бывал. Спасибо Влад.
18 февраля 2020
Замечательная обзорная экскурсия!
12 февраля 2020
Спасибо большое Владу за прекрасный день! Замечательный гид, обязательно поедем с ним ещё по другим его маршрутам.
5 февраля 2020
Экскурсии Влада, по его словам, направлены не на то, чтобы продемонстрировать гостям Рима знание дат и событий вечного города, а на то, чтобы влюбить их в этот город!
И это ему вполне удаётся! 😉
Из его экскурсий вы узнаете не только характеристики наиболее примечательных мест Рима, но и то, почему мурмураци кружат над Колизеем, как по-римски попить воды из многочисленных питьевых фонтанчиков, где можно вкусно поужинать аутентичными итальянскими блюдами, как недорого отведать великолепного кофе в траттории и сколько ступенек ведёт на купол базилики Св.Петра! А также множество других подробностей из истории и жизни великого Рима!
Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Риму на автомобиле, надеемся вернуться туда ещё и снова услышать от Влада исторические и пикантные подробности из жизни Рима!
2 февраля 2020
Спасибо Владиславу за экскурсию. Приедем в следующий раз в Рим обязательно воспользуемся его услугами
18 января 2020
Кроме восторгов ничего более.И Рим,и Владислав.Прекрасный человек и прекрасный экскурсовод-Владислав и вечный,старый,но не стареющий Рим. Мы были на одной волне,что очень приятно.Спасибо!
16 января 2020
Спасибо Владиславу за отличные виды Рима с разных его сторон, за интересный, познавательный рассказ и за общение. Комфортная и не утомительная экскурсия, а впечатлений и информации много. Можно увидеть Рим с высоты! Всем рекомендую!
Еще раз, спасибо!
15 января 2020
Очень круто. Рекоммендую.
Отличный вариант посмотреть сразу и много.
6 января 2020
Пока свежи воспоминания решила написать о Владиславе пару слов. Эта поездка была 5-я для меня и первая для 16-летнего сына, который располагает некими энциклопедическими знаниями о вечном городе). Сын был очарован и рассказчиком и маршрутом и видами. Владислав виртуозен на дороге, чувствует настроения гостей, прислушивается к пожеланиям, находит парковки в неожиданных местах и водит по таким тропам, где нет толп туристов , но открываются захватывающие виды на город. Смело рекомендую! И вернусь на встречу к нему с удовольствием!

Чуть не забыла. Фото, которые любезно предлагал нам сделать Владислав выше всяких похвал. Там я королева и даже сразу не понять что краше -Колизей или я)))
Ещё 233 отзыва

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