243 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За три часа вы увидите площади, форумы, храмы и фонтаны, почувствуете ритм города и его атмосферу. Мы будем колесить по Риму, останавливаться в знаковых точках и фотографироваться. Вы услышите истории о древних руинах, дворцах и жизни современных римлян
Описание экскурсии
- Вы проедете по старинным улицам и площадям — от площади Республики до холма Палатин
- Ощутите величие античного Рима — рассмотрите Колизей, Римский и Траянов форумы и проспект Фори Империали
- Полюбуетесь христианскими святынями — Санта-Мария-Маджоре и Ватиканом
- Увидите мосты и дворцы — замок Святого Ангела, мост Адриана, Ара Пачис и мавзолей Августа
- Заглянете в колоритные кварталы Трастевере и Яникул с атмосферой старого Рима
- С высоты смотровых площадок насладитесь непревзойдёнными панорамами Рима
По договорённости можем прогуляться до самых романтических мест Рима — Апельсинового сада на Авентине, Розария в период цветения и Зодиака на Монте Марио.
Организационные детали
- Транспортные расходы уже включены в стоимость экскурсии
- Можно организовать трансфер из центра города к месту встречи — €35
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 4697 туристов
Я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает — 21 апреля, с поправкой на
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 375 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим выразить благодарность Владиславу за отличную экскурсию! Было интересно, было очень информативно, видно, что человек любит город и рассказывает о нем с любовью. Были в Риме уже 7 раз, но те места, что показал нам Влад, видели первый раз! Спасибо!
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Владислав провел нам замечательную экскурсию на автомобиле по Риму. и, хотя, мы в Риме не впервые - узнали очень много новых и интересных фактов, увидели Рим немного с другой стороны, посетили много интересных локаций. От всей души рекомендую эту замечательную экскурсию. Благодарим Владислава и делаем ему всего самого наилучшего!
Владислав
Ответ организатора:
Лидия, благодарю Вас от души за добрые слова. Всегда буду рад новым встречам в Риме 🌞🇮🇹🌺
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Отличный солнечный день в Риме мы провели на обзорной экскурсии с Владиславом. Узнали массу интересной информации об истории Италии, о самых интересных памятниках архитектуры Рима, современной Италии и жизни итальянцев.
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P
Очень благодарна Владиславу за прекрасную экскурсию для меня и моих родителей. Он учел все мои пожелания, подстроился под наше настроение, ответил на миллион вопросов и сделал лучшие фотографии это поездки. Мы чудесно провели время, спасибо!
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П
Лучшее решение для знакомства с Римом делать это вместе с Владиславом!!
Такой Рим самим не увидеть!
Такой Рим самим не увидеть!
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Отличная экскурсия на автомобиле по Риму. Владислав очень интересный рассказчик и приятный собеседник. Рекомендуем эту экскурсию
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