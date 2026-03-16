243 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Каримова Хотим выразить благодарность Владиславу за отличную экскурсию! Было интересно, было очень информативно, видно, что человек любит город и рассказывает о нем с любовью. Были в Риме уже 7 раз, но те места, что показал нам Влад, видели первый раз! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

LIDIA Владислав провел нам замечательную экскурсию на автомобиле по Риму. и, хотя, мы в Риме не впервые - узнали очень много новых и интересных фактов, увидели Рим немного с другой стороны, посетили много интересных локаций. От всей души рекомендую эту замечательную экскурсию. Благодарим Владислава и делаем ему всего самого наилучшего! Владислав Ответ организатора: Лидия, благодарю Вас от души за добрые слова. Всегда буду рад новым встречам в Риме 🌞🇮🇹🌺 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Михаил читать дальше уменьшить После экскурсии Владислав составил нам план свободного времени и рассказал как самостоятельно добраться на метро до железнодорожного вокзала. И мы еще 2 часа отлично провели время в центре Рима. Владислав большой мастер своего дела! Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу Рима. Юмор, и энергетика прибавят еще более ярких красок вашему путешествию. Ну и очень комфортный автомобиль с кондиционером так же немаловажная часть программы. Рекомендуем всем на 200%. А Владиславу желаем всего самого наилучшего! Отличный солнечный день в Риме мы провели на обзорной экскурсии с Владиславом. Узнали массу интересной информации об истории Италии, о самых интересных памятниках архитектуры Рима, современной Италии и жизни итальянцев. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

P Polina Очень благодарна Владиславу за прекрасную экскурсию для меня и моих родителей. Он учел все мои пожелания, подстроился под наше настроение, ответил на миллион вопросов и сделал лучшие фотографии это поездки. Мы чудесно провели время, спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Павел Лучшее решение для знакомства с Римом делать это вместе с Владиславом!!

Такой Рим самим не увидеть! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет