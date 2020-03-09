243 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по Риму без спешки и с комфортом. Проникнемся и вдохнем ритм Вечного Города, влюбляясь в его тайны.

Вы увидите самые красивые места Рима, у которых мы будем останавливаться, фотографироваться и просто наполняться энергией! Я поделюсь интересными историями о Риме и его нынешних обитателях, расскажу вам легенды Вечного города. А еще постараюсь передать вам частичку моего восхищения этой древней культурой.

Мы увидим и узнаем много интересного обо всех этих местах:

Площадь Венеции

Капитолий

Императорский Форум

Форум Траяна

Колизей

Площадь Республики

Санта Мария Маджоре

Испанские ступени

Вилла Боргезе

Пинчо

Народная площадь

Ватикан

Чирко Массимо

Уста правды

Мавзолей Августа

Ара Пачис

Мост Адриана

Замок Святого Ангела

Трастевере

Яникул

По договоренности мы можем прогуляться до самых романтических мест Рима — Апельсинового сада на Авентине и Зодиака на Монте Марио.