243 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по Риму без спешки и с комфортом. Проникнемся и вдохнем ритм Вечного Города, влюбляясь в его тайны.
Вы увидите самые красивые места Рима, у которых мы будем останавливаться, фотографироваться и просто наполняться энергией! Я поделюсь интересными историями о Риме и его нынешних обитателях, расскажу вам легенды Вечного города. А еще постараюсь передать вам частичку моего восхищения этой древней культурой.
Мы увидим и узнаем много интересного обо всех этих местах:
По договоренности мы можем прогуляться до самых романтических мест Рима — Апельсинового сада на Авентине и Зодиака на Монте Марио.