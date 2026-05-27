Билет на гондолу + аудиогид по Венеции

Увидеть дом Моцарта, театр Ла Фениче и дворцы дожей - с воды и пешком
Во время получасовой поездки на гондоле вы раскроете для себя уникальность города на воде, который давно стал легендой.

А во время самостоятельной пешей прогулки с аудиогидом — услышите, как крошечная Венеция
читать дальше

превратилась в одну из самых богатых и влиятельных республик Европы. Узнаете о секретах её бизнеса и тайнах дворцов. Рассказ подготовили историки и журналисты из нашей команды — вы точно не заскучаете!

Описание аудиогида

Прогулка на гондоле

  • Вы увидите дом Моцарта, театр Ла Фениче, базилику Санта-Мария-делла-Салюте и дворцы, фасады которых выходят прямо к воде
  • Услышите аудиокомментарии о самых важных локациях по маршруту

Самостоятельная прогулка с аудиогидом

В своём темпе вы осмотрите главные достопримечательности Венеции: Дворец дожей, собор Святого Марка, кафе «Флориан», мост Риальто, Кампо Сан-Поло, старое и новое гетто — всего в нашем аудиогиде 25 локаций.

Вы узнаете:

  • кем были дожи и как они удерживали власть
  • почему город стоит на воде и не тонет
  • какую роль в истории Венеции играло еврейское гетто и как там жили люди
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Эта программа без гида, она включает:
    — билет на гондолу
    — аудиокомментарии по маршруту водной прогулки
    — аудиогид для пешей прогулки и осмотра 25 локаций — он не привязан к маршруту гондолы, им можно воспользоваться в другой день
  • В течении нескольких часов после оплаты мы пришлем вам билет на гондолу и ссылку для активации аудиогида на один смартфон
  • Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату

Прогулка на гондоле:

  • В стоимость входит билет на 30-минутную водную прогулку
  • Вместимость гондолы — до 5 чел, с вами будут другие путешественники. Забронировать определённое место на гондоле не получится
  • Маршрут может меняться в зависимости от погоды и загруженности каналов
  • Эта программа не подойдёт людям с ограниченной мобильностью и путешественникам с животными
  • Дети до 2 лет — бесплатно, если не занимают отдельного места

ежедневно в 11:00, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный€52
Дети до 2 летБесплатно
Необходима полная оплата.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Кампо Сан Галло
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 103 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
читать дальше

экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

