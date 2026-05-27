Во время получасовой поездки на гондоле вы раскроете для себя уникальность города на воде, который давно стал легендой.
А во время самостоятельной пешей прогулки с аудиогидом — услышите, как крошечная Венеция
А во время самостоятельной пешей прогулки с аудиогидом — услышите, как крошечная Венеция
Описание аудиогида
Прогулка на гондоле
- Вы увидите дом Моцарта, театр Ла Фениче, базилику Санта-Мария-делла-Салюте и дворцы, фасады которых выходят прямо к воде
- Услышите аудиокомментарии о самых важных локациях по маршруту
Самостоятельная прогулка с аудиогидом
В своём темпе вы осмотрите главные достопримечательности Венеции: Дворец дожей, собор Святого Марка, кафе «Флориан», мост Риальто, Кампо Сан-Поло, старое и новое гетто — всего в нашем аудиогиде 25 локаций.
Вы узнаете:
- кем были дожи и как они удерживали власть
- почему город стоит на воде и не тонет
- какую роль в истории Венеции играло еврейское гетто и как там жили люди
- и многое другое!
Организационные детали
- Эта программа без гида, она включает:
— билет на гондолу
— аудиокомментарии по маршруту водной прогулки
— аудиогид для пешей прогулки и осмотра 25 локаций — он не привязан к маршруту гондолы, им можно воспользоваться в другой день
- В течении нескольких часов после оплаты мы пришлем вам билет на гондолу и ссылку для активации аудиогида на один смартфон
- Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
Прогулка на гондоле:
- В стоимость входит билет на 30-минутную водную прогулку
- Вместимость гондолы — до 5 чел, с вами будут другие путешественники. Забронировать определённое место на гондоле не получится
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды и загруженности каналов
- Эта программа не подойдёт людям с ограниченной мобильностью и путешественникам с животными
- Дети до 2 лет — бесплатно, если не занимают отдельного места
ежедневно в 11:00, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€52
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Кампо Сан Галло
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 103 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Билет на гондолу + аудиогид по Венеции»
Квест
до 5 чел.
Детский квест по Венеции или Дворцу Дожей
Это было по-настоящему захватывающее приключение, которое мы никогда не забудем
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 10:00
1 июн в 13:30
€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и узнать историю города на воде
Начало: У вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты старой Венеции и жизнь города на воде
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
Завтра в 10:00
1 июн в 14:00
€100 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Венеция для детей: квест по городу ИЛИ по Дворцу Дожей
Начало: Площадь Сан Марко, Венеция
Расписание: В 12
Завтра в 12:30
2 июн в 12:30
€100 за всё до 5 чел.
€52 за человека