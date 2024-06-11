Описание экскурсии

Добро пожаловать на захватывающее приключение по Венеции, начиная с одной из ее самых известных и прекрасных достопримечательностей - Моста Риальто. Где вам откроется вид на Гранд Канал и его дворцы. Затем вы прогуляйтесь по узким улочкам, поднимающимся над каналами, вместе с нашим опытным гидом, который будет делиться с вами уникальной историей этого города на воде. Погрузитесь в атмосферу Венецианских переулков, оживленных рыночных площадей и старинных мастерских, в которых до сих пор творится магия ремесел. Затем наш маршрут приведет нас к одной из самых величественных достопримечательностей Венеции - Дворцу Дожей. Вам будет предоставлена возможность погрузиться в роскошь и историю этого символа венецианской власти. Пройдя по его палатам, вы сможете полюбоваться на произведения искусства и предметы роскоши, которые украшают его стены и залы. Во время экскурсии наш гид расскажет вам захватывающие истории о жизни дожей и о том, как они правили этим великолепным городом. Вы узнаете о влиянии, которое Венеция оказывала на культуру и торговлю в Средние века, и об искусстве, которое процветало в ее стенах. Важная информация: Входные билеты в дворец не включены в стоимость, их надо приобрести самостоятельно на сайте до экскурсии. Во Дворце не смотрят на время билета, только на дату, поэтому можно брать любое время.