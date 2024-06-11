Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что вас ожидает:
- 1. Мост Риальто: Это один из самых известных мостов в Венеции, который перекинут через Гранд Канал. Исторический и величественный, он служит не только пешеходным путем, но и символом богатства и красоты Венеции
- 2. Гранд Канал: Это основная водная артерия Венеции, извилистый и живописный канал, который разделяет город на две части. Гранд Канал является главным каналом для движения гондол и лодок, а также районом, где расположены множество великолепных палаццо (дворцов) и зданий
- 3. Прокурации: Это исторические торговые галереи, расположенные неподалеку от Площади Сан-Марко. Они служили местом для торговли, а также являлись местом сбора аристократии и знати
- 4. Кафе Флориан: Одно из старейших кафе в Европе, которое находится на Площади Сан-Марко. Кафе Флориан славится своей историей, утонченной атмосферой и превосходными напитками, и является местом встреч и обсуждений для искусствоведов и литераторов
- 5. Площадь Сан-Марко: Это главная площадь Венеции, известная своей величественной архитектурой и богатой историей. Она является центром города и местом, где сосредоточены некоторые из самых важных и красивых достопримечательностей
- 6. Базилика Сан-Марко: Это великолепный храм, расположенный на Площади Сан-Марко. Он славится своими мозаиками, роскошным интерьером и архитектурой византийского стиля
- 7. Часовая башня: Это историческая башня, находящаяся на Площади Сан-Марко. Она служила для показа времени и является одним из символов города
- 8. Кампаниле Венеции: Это колокольня, расположенная на Площади Сан-Марко, рядом с Базиликой Сан-Марко. Она предлагает великолепный вид на город и является одним из самых высоких зданий в Венеции
- 9. Библиотека Марчиана: Это одна из старейших библиотек в Италии, расположенная в Дворце Дожей. Она хранит ценные коллекции книг, манускриптов и артефактов
- 10. Колонна Св. Марка: Это античная колонна, украшенная статуей святого Марка, расположенная на Площади Сан-Марко. Она служила для ориентации и является одним из символов города
- 11. Колонна Св. Теодора: Это античная колонна, украшенная статуей святого Теодора, расположенная на Площади Сан-Марко. Она также является символом Венеции и ее защитником
- 12. Бумажные ворота: Это архитектурное сооружение в форме арки, расположенное на входе в Площадь Сан-Марко. Они служили для ограничения доступа к площади и имеют культурное значение
- 13. Четыре Тетрарха: Это древняя скульптурная композиция, изображающая четыре римских императора, которые правили в конце III - начале IV века. Она является одним из символов Венеции и ее историческим наследием
- 14. Дворец Дожей: Это величественное здание, являвшееся резиденцией правителей Венецианской республики - дожей. Сегодня он служит музеем и символом богатства и власти Венеции
Описание экскурсии
Добро пожаловать на захватывающее приключение по Венеции, начиная с одной из ее самых известных и прекрасных достопримечательностей - Моста Риальто. Где вам откроется вид на Гранд Канал и его дворцы. Затем вы прогуляйтесь по узким улочкам, поднимающимся над каналами, вместе с нашим опытным гидом, который будет делиться с вами уникальной историей этого города на воде. Погрузитесь в атмосферу Венецианских переулков, оживленных рыночных площадей и старинных мастерских, в которых до сих пор творится магия ремесел. Затем наш маршрут приведет нас к одной из самых величественных достопримечательностей Венеции - Дворцу Дожей. Вам будет предоставлена возможность погрузиться в роскошь и историю этого символа венецианской власти. Пройдя по его палатам, вы сможете полюбоваться на произведения искусства и предметы роскоши, которые украшают его стены и залы. Во время экскурсии наш гид расскажет вам захватывающие истории о жизни дожей и о том, как они правили этим великолепным городом. Вы узнаете о влиянии, которое Венеция оказывала на культуру и торговлю в Средние века, и об искусстве, которое процветало в ее стенах. Важная информация: Входные билеты в дворец не включены в стоимость, их надо приобрести самостоятельно на сайте до экскурсии. Во Дворце не смотрят на время билета, только на дату, поэтому можно брать любое время.
вт., чт., сб. в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€63.80
|67 лет +
|€59.50
|Дети до 5 лет
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Мост Риальто: Это один из самых известных мостов в Венеции, который перекинут через Гранд Канал. Исторический и величественный, он служит не только пешеходным путем, но и символом богатства и красоты Венеции
- 2. Гранд Канал: Это основная водная артерия Венеции, извилистый и живописный канал, который разделяет город на две части. Гранд Канал является главным каналом для движения гондол и лодок, а также районом, где расположены множество великолепных палаццо (дворцов) и зданий
- 3. Прокурации: Это исторические торговые галереи, расположенные неподалеку от Площади Сан-Марко. Они служили местом для торговли, а также являлись местом сбора аристократии и знати
- 4. Кафе Флориан: Одно из старейших кафе в Европе, которое находится на Площади Сан-Марко. Кафе Флориан славится своей историей, утонченной атмосферой и превосходными напитками, и является местом встреч и обсуждений для искусствоведов и литераторов
- 5. Площадь Сан-Марко: Это главная площадь Венеции, известная своей величественной архитектурой и богатой историей. Она является центром города и местом, где сосредоточены некоторые из самых важных и красивых достопримечательностей
- 6. Базилика Сан-Марко: Это великолепный храм, расположенный на Площади Сан-Марко. Он славится своими мозаиками, роскошным интерьером и архитектурой византийского стиля
- 7. Часовая башня: Это историческая башня, находящаяся на Площади Сан-Марко. Она служила для показа времени и является одним из символов города
- 8. Кампаниле Венеции: Это колокольня, расположенная на Площади Сан-Марко, рядом с Базиликой Сан-Марко. Она предлагает великолепный вид на город и является одним из самых высоких зданий в Венеции
- 9. Библиотека Марчиана: Это одна из старейших библиотек в Италии, расположенная в Дворце Дожей. Она хранит ценные коллекции книг, манускриптов и артефактов
- 10. Колонна Св. Марка: Это античная колонна, украшенная статуей святого Марка, расположенная на Площади Сан-Марко. Она служила для ориентации и является одним из символов города
- 11. Колонна Св. Теодора: Это античная колонна, украшенная статуей святого Теодора, расположенная на Площади Сан-Марко. Она также является символом Венеции и ее защитником
- 12. Бумажные ворота: Это архитектурное сооружение в форме арки, расположенное на входе в Площадь Сан-Марко. Они служили для ограничения доступа к площади и имеют культурное значение
- 13. Четыре Тетрарха: Это древняя скульптурная композиция, изображающая четыре римских императора, которые правили в конце III - начале IV века. Она является одним из символов Венеции и ее историческим наследием
- 14. Дворец Дожей: Это величественное здание, являвшееся резиденцией правителей Венецианской республики - дожей. Сегодня он служит музеем и символом богатства и власти Венеции
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: San Giacometto
Завершение: Дворец Дожей
Когда и сколько длится?
Когда: вт., чт., сб. в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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