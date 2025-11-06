A Aljona

Маша -это интеллигентность, элегантность и очарование!

Красивая грамотная речь, прекрасное владение материалом, при этом легкость в общении, быстрая и четкая коммуникация - мечта туриста.

Мы, конечно, в который раз вернемся в Венецию, теперь и ради встречи с Машей тоже. Спасибо!