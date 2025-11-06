Прогулка по Дорсодуро - это уникальная возможность окунуться в атмосферу творчества и вдохновения.
Участники смогут насладиться видами с Моста Академии, изучить коллекции Галереи Академии и узнать секреты Фонда Чини.
Также в программе
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Погружение в атмосферу искусства
- 🏛️ Величественные исторические здания
- 🌉 Уникальные виды на Гранд-канал
- 🖼️ Шедевры венецианских мастеров
- 📜 Легенды и тайны Дорсодуро
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мост Академии
- Галерея Академии
- Фонд Чини
- Дворец Львов
- Музей Пегги Гуггенхайм
- Дворец Дарио
- Церковь Санта-Мария-делла-Салюте
- Остров Сан-Джорджо-Маджоре
- Остров Джудекка
- Набережная Неисцелимых
- Ящик доносов
- Фабрики Stucky и Fortuny
- Антико Скуэро
Описание экскурсии
- Мост Академии с лучшим видом на палаццо знатных семей Венеции на правом берегу Гранд-канала.
- Галерея Академии — хранительница обширной коллекции религиозно-светской живописи венецианских мастеров Возрождения и барокко.
- Фонд Чини, окутанный легендами об аристократах.
- Дворец Львов, музей Пегги Гуггенхайм и секреты, как красиво жить, от маркизы Казати.
- Дворец Дарио и его тайное проклятье.
- Церковь Санта-Мария-делла-Салюте, построенная в благодарность Деве Марии за избавление от чумы.
- Знаменитый остров Сан-Джорджо-Маджоре и остров Джудекка — индустриальное сердце Венеции в 20 веке.
- Набережная Неисцелимых, воспетая Иосифом Бродским.
- Ящик доносов, он же Львиная пасть — объясню, для чего предназначался.
- Фабрики Stucky и Fortuny и рассказ о том, как предприниматели возводили империи.
- Антико Скуэро — мастерская, где до сих пор делают гондолы.
Организационные детали
- Все здания мы осматриваем снаружи.
- Прогулка возможна с детьми от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 196 туристов
Меня зовут Мария, я лицензированный гид в Италии. В 2010 году я переехала из Петербурга в Венецию, увлекаюсь историей декоративно-прикладного искусства и антиквариатом. Умею находить индивидуальный подход к гостям и доносить информацию понятным языком в лёгкой форме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
A
Aljona
7 ноя 2025
Маша -это интеллигентность, элегантность и очарование!
Красивая грамотная речь, прекрасное владение материалом, при этом легкость в общении, быстрая и четкая коммуникация - мечта туриста.
Мы, конечно, в который раз вернемся в Венецию, теперь и ради встречи с Машей тоже. Спасибо!
Входит в следующие категории Венеции
