Мои заказы

Идеальный день в Венеции

Прогулка по Венеции откроет вам её лучшие уголки: мосты, дворцы и каналы. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Идеальный день в Венеции предлагает уникальную возможность посетить самые знаковые места города.

Участники экскурсии смогут увидеть знаменитые мосты Риальто и Вздохов, полюбоваться архитектурой дворца дожей и величием Гранд-канала. Прогулка по площади
читать дальше

Святого Марка и набережной рабов подарит незабываемые впечатления.

Экскурсия включает посещение еврейского гетто и испанского района, а также множество интересных историй о венецианцах и их культуре. Отличный выбор для тех, кто хочет глубже узнать Венецию и её тайны

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть мосты Риальто и Вздохов
  • 🏰 Посетить дворец дожей
  • 🌊 Прогуляться по Гранд-каналу
  • 📜 Узнать историю и мифы Венеции
  • 🏙️ Насладиться видами на лагуну
Идеальный день в Венеции© Дарья
Идеальный день в Венеции© Дарья
Идеальный день в Венеции© Дарья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Мост Босоногих
  • Rio tera lista di Spagna
  • Гранд-канал
  • Еврейское гетто
  • Мост Риальто
  • Дворец дожей
  • Площадь Святого Марка
  • Мост Вздохов
  • Набережная рабов

Описание экскурсии

  • Мост Босоногих или мост Скальци — один из четырёх главных мостов города
  • Rio tera lista di Spagna — испанский район, который когда-то был водным каналом, но сейчас засыпан
  • Гранд-канал и его дворцы
  • Еврейское гетто — город в городе со своей аутентичной архитектурой и загадками
  • Мост Риальто — одна из известнейших достопримечательностей Венеции
  • Дворец Дожей — правительственный дворец Венецианской республики Серениссима
  • Площадь Святого Марка — главная площадь Венеции
  • Мост Вздохов, по которому из плена бежал знаменитый венецианский ловелас Казанова
  • Набережная рабов с самыми красивыми видами на лагуну

А ещё вы узнаете:

  • о венецианском казино
  • почему в церкви Святого Еремея покоятся мощи Святой Лучии
  • за что был казнён дож Марино Фальер
  • как строился мост Риальто
  • какой была площадь Святого Марка до того, как Венеция была захвачена Наполеоном

И множество мифов и легенд о жизни местных и самой Венеции!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Айжан
23 июл 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Томирис — замечательный гид, с ней было интересно, легко и уютно. Она отлично рассказала про историю Венеции, показала красивые места, куда, возможно, сами бы и не
читать дальше

заглянули. Поделилась классными советами — где можно вкусно покушать, посидеть, просто насладиться атмосферой города. Всё было без спешки, очень живо и с душой. Спасибо большое, теперь Венеция будет ассоциироваться именно с этим тёплым и интересным рассказом!

Ю
Юлия
2 июл 2025
Хочу поблагодарить очаровательную Полину за то, что провела нас по улочкам Венеции с атмосферой, позитивной энергией и огромных количеством занимательных фактов!

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии из Венеции

Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Идеальное утро в Венеции
Погрузитесь в атмосферу утренней Венеции, насладитесь прогулкой по знаменитым местам и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У базилики Святого Марка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€85 за человека
Другая Венеция
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Другая Венеция: индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам
Из сердца Венеции, квартала Риальто, отправимся в район для местных - Каннареджо. Будет красиво, живо, ярко и познавательно
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
от €209 за всё до 5 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и узнать историю города на воде
Начало: У вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции