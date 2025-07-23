Идеальный день в Венеции предлагает уникальную возможность посетить самые знаковые места города.
Участники экскурсии смогут увидеть знаменитые мосты Риальто и Вздохов, полюбоваться архитектурой дворца дожей и величием Гранд-канала. Прогулка по площади
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть мосты Риальто и Вздохов
- 🏰 Посетить дворец дожей
- 🌊 Прогуляться по Гранд-каналу
- 📜 Узнать историю и мифы Венеции
- 🏙️ Насладиться видами на лагуну
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Мост Босоногих
- Rio tera lista di Spagna
- Гранд-канал
- Еврейское гетто
- Мост Риальто
- Дворец дожей
- Площадь Святого Марка
- Мост Вздохов
- Набережная рабов
Описание экскурсии
- Мост Босоногих или мост Скальци — один из четырёх главных мостов города
- Rio tera lista di Spagna — испанский район, который когда-то был водным каналом, но сейчас засыпан
- Гранд-канал и его дворцы
- Еврейское гетто — город в городе со своей аутентичной архитектурой и загадками
- Мост Риальто — одна из известнейших достопримечательностей Венеции
- Дворец Дожей — правительственный дворец Венецианской республики Серениссима
- Площадь Святого Марка — главная площадь Венеции
- Мост Вздохов, по которому из плена бежал знаменитый венецианский ловелас Казанова
- Набережная рабов с самыми красивыми видами на лагуну
А ещё вы узнаете:
- о венецианском казино
- почему в церкви Святого Еремея покоятся мощи Святой Лучии
- за что был казнён дож Марино Фальер
- как строился мост Риальто
- какой была площадь Святого Марка до того, как Венеция была захвачена Наполеоном
И множество мифов и легенд о жизни местных и самой Венеции!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айжан
23 июл 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Томирис — замечательный гид, с ней было интересно, легко и уютно. Она отлично рассказала про историю Венеции, показала красивые места, куда, возможно, сами бы и не
Ю
Юлия
2 июл 2025
Хочу поблагодарить очаровательную Полину за то, что провела нас по улочкам Венеции с атмосферой, позитивной энергией и огромных количеством занимательных фактов!
