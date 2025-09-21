Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Венеции на русском языке, цены от €187. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
2.5 часа
117 отзывов
Водная прогулка
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:00
€274 за всё до 7 чел.
Из Венеции - на остров Мурано
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
Завтра в 14:00
23 сен в 09:30
€187 за всё до 6 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Пешая
4.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
27 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Пешая
2.5 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
27 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€227 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Экскурсии на русском языке»

Сколько стоит экскурсия по Венеции в сентябре 2025
