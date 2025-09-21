Водная прогулка
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:00
€274 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
Завтра в 14:00
23 сен в 09:30
€187 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
27 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
27 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
