Для тех, кто впервые в Венеции, и для тех, кто хочет глубже познакомиться с этим городом, я предлагаю индивидуальную экскурсию по историческим районам, адаптированную под ваши интересы. Я сосредоточусь на самых интересных местах и исторических событиях, которые обычно скрыты от глаз туристов. Моя цель – сделать ваш день в Венеции незабываемым. Помимо основной программы в Венеции, мы отправимся на остров Мурано, известный своими стекольными мастерскими и храмами с произведениями искусства мастеров Венеции: скульптура, живопись, иконы. Здесь можно посетить мастерскую стеклодувов, попробовать типичную венецианскую кухню и насладиться лучшим мороженым ручной работы. Важная информация:

Программа может быть изменена в зависимости от ваших предпочтений, погоды и настроения.