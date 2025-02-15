Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Для тех, кто впервые в Венеции, и для тех, кто хочет глубже познакомиться с этим городом, я предлагаю индивидуальную экскурсию по историческим районам, адаптированную под ваши интересы. Я сосредоточусь на самых интересных местах и исторических событиях, которые обычно скрыты от глаз туристов. Моя цель – сделать ваш день в Венеции незабываемым. Помимо основной программы в Венеции, мы отправимся на остров Мурано, известный своими стекольными мастерскими и храмами с произведениями искусства мастеров Венеции: скульптура, живопись, иконы. Здесь можно посетить мастерскую стеклодувов, попробовать типичную венецианскую кухню и насладиться лучшим мороженым ручной работы. Важная информация:
Программа может быть изменена в зависимости от ваших предпочтений, погоды и настроения.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь XVI века Святого Петра Мученика
- Мастерская стеклодувов
- Остров Мурано
- Рестораны с венецианской кухней
- Все главные достопримечательности Венеции
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (за доп. плату)
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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