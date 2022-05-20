Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Что вас ожидает:

Укромные, сладкие уголки поэта

Иосиф Бродский приезжал сюда из Америки каждую зиму и оставался надолго. Он исходил всю Венецию вдоль и поперек, любил покружить по закоулкам. И успел здесь пожить практически во всех районах (поэты не любят повторяться). И не осталось в Венеции ни одной забегаловки, где он не опрокинул бы стаканчик легкого игристого просекко. Но свои преференции, свои укромные сладкие уголки, — где жить, пить-есть, где любить, — конечно же, были.

И вот эти местечки, где Бродский проживал «свою» Венецию мы и пойдем сегодня открывать. Это в первую очередь район Дорсодуро, любимый поэтом. Здесь, в пансионе «Академия» он останавливался в свой первый приезд в Венецию. Здесь же неподалеку находится набережная «Инкурабили», именем которой он назвал свое блестящее эссе «Набережная неисцелимых» — тоненькая книжица, а перевешивает на чаше весов тонны литературы о Венеции. Заглянем в кабачки и трактиры, где он был как родной и куда любил водить своих друзей.

Из Дорсодуро пойдем бродить и по другим районам, и я покажу вам храмы, куда Бродский любил заходить особо. Его квартирки, отели и пансионы, где он обитал, где делили с ним стол и кров его восторженные поклонницы и где сам он, не менее восторженно, писал о Венеции и о судьбе. А будет время и желание, можем съездить на остров Сан Микеле, венецианское кладбище, где покоится прах поэта, а на могильном камне выбита эпитафия по-латински «здесь (в этом мире) не кончается». Ничто не кончается. Почти четверть века прошло со дня его смерти, а Иосифа Бродского Венеция помнит и любит.

Важная информация: