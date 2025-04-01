Найдено 3 экскурсии в категории « Вапоретто » в Венеции на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано Начало: P. za San Marco, Venezia Расписание: По договоренности с туристом от €170 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Венеция для путешественников с детьми Начало: В любом удобном для вас месте €199 за экскурсию Пешая 5 часов Водная прогулка Острова венецианской лагуны Начало: В любом удобном для вас месте €400 за экскурсию Другие экскурсии Венеции

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Вапоретто»

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