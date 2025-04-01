Вапоретто – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Вапоретто» в Венеции на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано
Начало: P. za San Marco, Venezia
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 6 чел.
Венеция для путешественников с детьми
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Венеция для путешественников с детьми
Начало: В любом удобном для вас месте
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€199 за экскурсию
Острова венецианской лагуны
Пешая
5 часов
Водная прогулка
Острова венецианской лагуны
Начало: В любом удобном для вас месте
6 апр в 10:00
8 апр в 10:00
€400 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Вапоретто»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано
  2. Венеция для путешественников с детьми
  3. Острова венецианской лагуны
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Собор Святого Марка
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Вапоретто" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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