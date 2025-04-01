Индивидуальная
до 6 чел.
Острова венецианской лагуны: Мурано и Бурано
Начало: P. za San Marco, Venezia
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Венеция для путешественников с детьми
Начало: В любом удобном для вас месте
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€199 за экскурсию
Водная прогулка
Острова венецианской лагуны
Начало: В любом удобном для вас месте
6 апр в 10:00
8 апр в 10:00
€400 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Вапоретто»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Вапоретто" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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