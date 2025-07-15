Что вас ожидает: Благодаря быстрому входу в собор Святого Марка вы можете обойти очереди и попасть прямо в одну из самых почитаемых достопримечательностей Венеции. Полюбуйтесь золотыми мозаиками, потрясающей византийской архитектурой и впечатляющей коллекцией произведений искусства. Расширьте свои впечатления с помощью аудиогида, доступного на нескольких языках, который в удобном для вас темпе раскроет секреты, истории и художественные детали базилики. Продолжите свое путешествие к Дворцу дожей, символу власти и величия Венецианской республики. Ваш приоритетный билет дает вам быстрый доступ, позволяя исследовать его без промедления. Прогуляйтесь по роскошным комнатам дворца, его величественным лестницам и замысловатым произведениям искусства. Вас будет сопровождать подробный печатный путеводитель, который расскажет об истории дожей, художественных шедеврах дворца и интригующих политических событиях, которые сформировали Венецию. Оптимизируйте свой визит в Венецию с нашими билетами на приоритетный вход, дополненными специальным аудиогидом, для бесшовного, информативного и незабываемого посещения собора Святого Марка и Дворца дожей. Продолжите свое путешествие с захватывающим опытом виртуальной реальности в фотогалерее Сан-Марко. С гарнитурой виртуальной реальности время исчезает, открывая площадь Сан-Марко и ее знаковые памятники такими, какими они были когда-то. Представьте себе, как собор превращается в частную часовню дожей, а дворец дожей — в средневековую крепость! Важная информация:

Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон.

Ваш входной билет дает вам доступ на первый этаж базилики. Входные билеты в Пала Д'Оро и музей Святого Марка не включены.

• Для посещения базилики необходима соответствующая одежда (без шорт и майок). Запрещено:

Чемоданы и большие сумки.