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Венеция: приоритетные билеты в собор Святого Марка и Дворец дожей

Посетите величественные достопримечательности Венеции без очередей. Включены аудиогид и виртуальная реальность для полного погружения в историю
Приобретение приоритетных билетов в собор Святого Марка и Дворец дожей позволяет избежать очередей и насладиться византийской архитектурой и искусством. Аудиогид на пяти языках поможет раскрыть секреты этих мест.

Виртуальная реальность в фотогалерее Сан-Марко переносит вас в прошлое, показывая площадь и её памятники в их историческом облике.

Подробный путеводитель расскажет о политических событиях и художественных шедеврах, формировавших Венецию

6 причин купить этот билет

  • 🚀 Быстрый вход без очередей
  • 🎧 Аудиогид на 5 языках
  • 📚 Печатный путеводитель
  • 🏛 Византийская архитектура
  • 🖼 Виртуальная реальность
  • 🎨 Искусство и история
Венеция: приоритетные билеты в собор Святого Марка и Дворец дожей
Венеция: приоритетные билеты в собор Святого Марка и Дворец дожей
Венеция: приоритетные билеты в собор Святого Марка и Дворец дожей
Ближайшие даты:
15
июл16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл
Время начала: 10:30, 11:15, 11:30

Что можно увидеть

  • Собор Святого Марка
  • Дворец дожей
  • Площадь Сан-Марко

Описание билета

Что вас ожидает: Благодаря быстрому входу в собор Святого Марка вы можете обойти очереди и попасть прямо в одну из самых почитаемых достопримечательностей Венеции. Полюбуйтесь золотыми мозаиками, потрясающей византийской архитектурой и впечатляющей коллекцией произведений искусства. Расширьте свои впечатления с помощью аудиогида, доступного на нескольких языках, который в удобном для вас темпе раскроет секреты, истории и художественные детали базилики. Продолжите свое путешествие к Дворцу дожей, символу власти и величия Венецианской республики. Ваш приоритетный билет дает вам быстрый доступ, позволяя исследовать его без промедления. Прогуляйтесь по роскошным комнатам дворца, его величественным лестницам и замысловатым произведениям искусства. Вас будет сопровождать подробный печатный путеводитель, который расскажет об истории дожей, художественных шедеврах дворца и интригующих политических событиях, которые сформировали Венецию. Оптимизируйте свой визит в Венецию с нашими билетами на приоритетный вход, дополненными специальным аудиогидом, для бесшовного, информативного и незабываемого посещения собора Святого Марка и Дворца дожей. Продолжите свое путешествие с захватывающим опытом виртуальной реальности в фотогалерее Сан-Марко. С гарнитурой виртуальной реальности время исчезает, открывая площадь Сан-Марко и ее знаковые памятники такими, какими они были когда-то. Представьте себе, как собор превращается в частную часовню дожей, а дворец дожей — в средневековую крепость! Важная информация:
  • Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон.
  • Ваш входной билет дает вам доступ на первый этаж базилики. Входные билеты в Пала Д'Оро и музей Святого Марка не включены.

• Для посещения базилики необходима соответствующая одежда (без шорт и майок). Запрещено:

Чемоданы и большие сумки.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Базилика Святого Марка
  • Дворец дожей
Что включено
  • Приоритетный входной билет в базилику Святого Марка
  • Приоритетный входной билет во Дворец дожей (включая Тюрьмы и Мост Вздохов)
  • Приоритетный входной билет в музеи на площади Сан-Марко.
  • Приоритетный входной билет в фотогалерею Сан-Марко.
  • Аудио гид
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Еда и напитки
  • Вход в Pala D’Oro
  • Вход в музей Святого Марка
Место начала и завершения?
Calle S. Gallo, 1093/b, 30124 Venezia VE, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон
  • Ваш входной билет дает вам доступ на первый этаж базилики. Входные билеты в Пала Д’Оро и музей Святого Марка не включены
  • Для посещения базилики необходима соответствующая одежда (без шорт и майок)
  • Запрещено:
  • Чемоданы и большие сумки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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