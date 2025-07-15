Приобретение приоритетных билетов в собор Святого Марка и Дворец дожей позволяет избежать очередей и насладиться византийской архитектурой и искусством. Аудиогид на пяти языках поможет раскрыть секреты этих мест.
Виртуальная реальность в фотогалерее Сан-Марко переносит вас в прошлое, показывая площадь и её памятники в их историческом облике.
Подробный путеводитель расскажет о политических событиях и художественных шедеврах, формировавших Венецию
Виртуальная реальность в фотогалерее Сан-Марко переносит вас в прошлое, показывая площадь и её памятники в их историческом облике.
Подробный путеводитель расскажет о политических событиях и художественных шедеврах, формировавших Венецию
6 причин купить этот билет
- 🚀 Быстрый вход без очередей
- 🎧 Аудиогид на 5 языках
- 📚 Печатный путеводитель
- 🏛 Византийская архитектура
- 🖼 Виртуальная реальность
- 🎨 Искусство и история
Что можно увидеть
- Собор Святого Марка
- Дворец дожей
- Площадь Сан-Марко
Описание билета
Что вас ожидает: Благодаря быстрому входу в собор Святого Марка вы можете обойти очереди и попасть прямо в одну из самых почитаемых достопримечательностей Венеции. Полюбуйтесь золотыми мозаиками, потрясающей византийской архитектурой и впечатляющей коллекцией произведений искусства. Расширьте свои впечатления с помощью аудиогида, доступного на нескольких языках, который в удобном для вас темпе раскроет секреты, истории и художественные детали базилики. Продолжите свое путешествие к Дворцу дожей, символу власти и величия Венецианской республики. Ваш приоритетный билет дает вам быстрый доступ, позволяя исследовать его без промедления. Прогуляйтесь по роскошным комнатам дворца, его величественным лестницам и замысловатым произведениям искусства. Вас будет сопровождать подробный печатный путеводитель, который расскажет об истории дожей, художественных шедеврах дворца и интригующих политических событиях, которые сформировали Венецию. Оптимизируйте свой визит в Венецию с нашими билетами на приоритетный вход, дополненными специальным аудиогидом, для бесшовного, информативного и незабываемого посещения собора Святого Марка и Дворца дожей. Продолжите свое путешествие с захватывающим опытом виртуальной реальности в фотогалерее Сан-Марко. С гарнитурой виртуальной реальности время исчезает, открывая площадь Сан-Марко и ее знаковые памятники такими, какими они были когда-то. Представьте себе, как собор превращается в частную часовню дожей, а дворец дожей — в средневековую крепость! Важная информация:
- Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон.
- Ваш входной билет дает вам доступ на первый этаж базилики. Входные билеты в Пала Д'Оро и музей Святого Марка не включены.
• Для посещения базилики необходима соответствующая одежда (без шорт и майок). Запрещено:
Чемоданы и большие сумки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Святого Марка
- Дворец дожей
Что включено
- Приоритетный входной билет в базилику Святого Марка
- Приоритетный входной билет во Дворец дожей (включая Тюрьмы и Мост Вздохов)
- Приоритетный входной билет в музеи на площади Сан-Марко.
- Приоритетный входной билет в фотогалерею Сан-Марко.
- Аудио гид
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Еда и напитки
- Вход в Pala D’Oro
- Вход в музей Святого Марка
Место начала и завершения?
Calle S. Gallo, 1093/b, 30124 Venezia VE, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Чтобы получить доступ к аудиогиду, вам нужно будет загрузить приложение на свой смартфон
- Ваш входной билет дает вам доступ на первый этаж базилики. Входные билеты в Пала Д’Оро и музей Святого Марка не включены
- Для посещения базилики необходима соответствующая одежда (без шорт и майок)
- Запрещено:
- Чемоданы и большие сумки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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