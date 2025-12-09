Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Иерусалиме на русском языке, цены от €225. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов
Пешая
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Пешая
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Пешая
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
Пешая
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
11 дек в 08:00
13 дек в 09:00
€225 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Уникальный опыт»

Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в декабре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 225 до 350. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
