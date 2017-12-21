читать дальше

замечательный гид, то это ничего не сказать. Орна великолепный рассказчик по теме экскурсии и по всем дополнительным вопросам, какие у вас могут возникнуть по ходу экскурсии, и по истории, и по современности. Мы очень рано выехали на экскурсию, чтобы миновать пробки и конечно поступили очень правильно. Экскурсия предположительно продолжается 10-12 часов. Мы на экскурсии были часов 14 и по логике вещей должны были устать. Но время с Орной пролетело очень незаметно, усталости не было и очень не хотелось её отпускать.

Когда мы приезжаем в Израиль, чаще всего мы забываем, что есть еще и Палестина. И когда ты понимаешь, что находишься на территории Палестины, где люди также дружелюбны и внимательны, как в Израиле, это удивляет. Наши СМИ к сожалению не рассказывают о дружелюбии палестинцев.

Мы впервые приехали в Израиль и нас очень удивило насколько внимательно и бережно относятся люди Израиля и Палестины к туристам. Спасибо всем большое!

Мы обязательно еще приедем в эти страны и поедем на другие экскурсии с Орной.