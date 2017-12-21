Мои заказы

Каср-эль-Яхуд – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 6 экскурсий в категории «Каср-эль-Яхуд» в Иерусалиме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Узнать Иерусалим за 3 часа
Пешая
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Пешая
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
Пешая
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Две святыни в один день
Пешая
7 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
Увлекательное путешествие по священным местам Израиля. Узнайте больше о жизни Иисуса, посетив знаковые места Нового Завета
20 янв в 07:00
27 янв в 07:00
€350 за всё до 10 чел.
Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море
Где камень помнит пророков, а вода дарует очищение
26 дек в 07:30
28 дек в 07:00
€350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    21 декабря 2017
    Из Иерусалима на север с Новым Заветом
    На экскурсию "Из Иерусалима на север с Новым Заветом" мы ездили с гидом Орной. Если сказать о ней, что она
    читать дальше

    замечательный гид, то это ничего не сказать. Орна великолепный рассказчик по теме экскурсии и по всем дополнительным вопросам, какие у вас могут возникнуть по ходу экскурсии, и по истории, и по современности. Мы очень рано выехали на экскурсию, чтобы миновать пробки и конечно поступили очень правильно. Экскурсия предположительно продолжается 10-12 часов. Мы на экскурсии были часов 14 и по логике вещей должны были устать. Но время с Орной пролетело очень незаметно, усталости не было и очень не хотелось её отпускать.
    Когда мы приезжаем в Израиль, чаще всего мы забываем, что есть еще и Палестина. И когда ты понимаешь, что находишься на территории Палестины, где люди также дружелюбны и внимательны, как в Израиле, это удивляет. Наши СМИ к сожалению не рассказывают о дружелюбии палестинцев.
    Мы впервые приехали в Израиль и нас очень удивило насколько внимательно и бережно относятся люди Израиля и Палестины к туристам. Спасибо всем большое!
    Мы обязательно еще приедем в эти страны и поедем на другие экскурсии с Орной.

  • А
    Алексей
    13 ноября 2017
    Библейские сокровища: Иерихон, Иордан и Мёртвое море
    Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
    читать дальше

    то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно не устали. Также было очень приятно, что Орна смогла грамотно спланировать маршрут экскурсии с тем чтобы мы смогли посмотреть наиболее интересные музеи/ памятники в течение дня и с учётом укорочённого зимнего расписания

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Каср-эль-Яхуд»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Узнать Иерусалим за 3 часа
  2. Последняя неделя жизни Христа
  3. По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
  4. Две святыни в один день
  5. Из Иерусалима на север с Новым Заветом
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Стена Плача
  2. Храм Гроба Господня
  3. Старый город
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Самое главное
  7. Масличная гора
  8. Еврейский квартал
  9. Крестный путь Иерусалим
  10. Мечеть Аль-Акса
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в декабре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Каср-эль-Яхуд" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 350. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Каср-эль-Яхуд», 150 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль