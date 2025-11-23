Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Путешествие в глубины Иерусалима: откройте для себя подземные тоннели и древние улицы, почувствуйте дыхание истории в сердце города
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Узнайте, как Иерусалим стал святым местом для трёх религий. Погрузитесь в историю, посетив ключевые достопримечательности города
Завтра в 11:00
11 дек в 12:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крестный путь в Иерусалиме
Пройдите Крестный путь в Иерусалиме, следуя по стопам Иисуса Христа. Откройте для себя места, где происходили чудеса, и узнайте о жизни 2000 лет назад
Начало: У Яффских ворот
20 янв в 08:00
27 янв в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- וורה23 ноября 2025Перед шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу Иерусалима.
Ну что сказать, с момента бронирования экскурсии и
- TTanya18 октября 2025Великолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и с отличным чувством юмора.
- ССатюков23 сентября 2025Большое спасибо Шауль за это погружение в историю! Главное что на каждой локации можно не только послушать, но и увидеть
- ДДарья10 июня 2025Шауль провел для нас прекрасную экскурсию по старому городу. С нами было 5 детей, поэтому по нашему запросу маршрут сократили до 2х часов. Такого экскурсовода хочется слушать бесконечно….
- ИИра16 мая 2025Спасибо огромное Шаулю за прекрасную экскурсию. Поразило его знание и способность в доступной и увлекательной форме. рассказать нам про великий город Иерусалим. Рекомендую всем.
- ААлексей25 марта 2025Огромное спасибо Шаулю за потрясающую экскурсию! За несколько часов удалось посмотреть все знаковые места и усвоить историю этого великого города. Интересно, ярко, незаурядно, красноречиво! Очень рекомендую
