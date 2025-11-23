Мои заказы

Путь Скорби – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 7 экскурсий в категории «Путь Скорби» в Иерусалиме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Узнать Иерусалим за 3 часа
Пешая
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Пешая
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
Пешая
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Пешая
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Путешествие в глубины Иерусалима: откройте для себя подземные тоннели и древние улицы, почувствуйте дыхание истории в сердце города
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Две святыни в один день
Пешая
7 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Пешая
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
Узнайте, как Иерусалим стал святым местом для трёх религий. Погрузитесь в историю, посетив ключевые достопримечательности города
Завтра в 11:00
11 дек в 12:00
€200 за всё до 8 чел.
Крестный путь в Иерусалиме
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Крестный путь в Иерусалиме
Пройдите Крестный путь в Иерусалиме, следуя по стопам Иисуса Христа. Откройте для себя места, где происходили чудеса, и узнайте о жизни 2000 лет назад
Начало: У Яффских ворот
20 янв в 08:00
27 янв в 08:00
€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ו
    ורה
    23 ноября 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Перед шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу Иерусалима.
    Ну что сказать, с момента бронирования экскурсии и
    читать дальше

    до самой последней минуты экскурсии мы чувствовали, что находимся в надёжных руках грамотного гида и очень хорошего человека. После бронирования (за неделю до экскурсии) Шауль позвонил и мы обговорили все детали. Он ответил на все вопросы и сделал свои предложения по поводу её организации.
    В день экскурсии он был с самого утра на связи и рассказал как лучше добраться и встретил на месте.
    Очень добрый и приятный человек, спокойный, не суетливый и знающий материал на отлично.
    Мой папа, который является историком, остался под большим впечатлением от экскурсии и узнал много новых фактов. Оценил Шауля как грамотного и знающего специалиста (а он знает, что говорит).
    Было интересно, не нудно, спокойно, что для меня очень важно, особенно в Иерусалиме (Шауль много лет работал в органах полиции, что я является его большим преимуществом).
    Я от всей души рекомендую Шауля и говорю ему спасибо, за то, что провел экскурсию так, что я и моя семья остались под большим впечатлением.

    Перед шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу ИерусалимаПеред шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу ИерусалимаПеред шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу ИерусалимаПеред шаббатом я и моя семья прогулялись с Шуалем по Старому городу Иерусалима
  • T
    Tanya
    18 октября 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Великолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и с отличным чувством юмора.
    Великолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и сВеликолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и сВеликолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и сВеликолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и сВеликолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и сВеликолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и сВеликолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и с
  • С
    Сатюков
    23 сентября 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Большое спасибо Шауль за это погружение в историю! Главное что на каждой локации можно не только послушать, но и увидеть
    читать дальше

    своими глазами историю города Иерусалим, которая зародилась более 3000 лет назад. Т. к мы были с ребенком 4 лет, большие спасибо за остановки в тени и возможность перевести дух.

  • Д
    Дарья
    10 июня 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Шауль провел для нас прекрасную экскурсию по старому городу. С нами было 5 детей, поэтому по нашему запросу маршрут сократили до 2х часов. Такого экскурсовода хочется слушать бесконечно….
    Шауль провел для нас прекрасную экскурсию по старому городу. С нами было 5 детей, поэтому по
  • И
    Ира
    16 мая 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Спасибо огромное Шаулю за прекрасную экскурсию. Поразило его знание и способность в доступной и увлекательной форме. рассказать нам про великий город Иерусалим. Рекомендую всем.
  • А
    Алексей
    25 марта 2025
    Прогулка по Иерусалиму: от царя Давида и до наших дней
    Огромное спасибо Шаулю за потрясающую экскурсию! За несколько часов удалось посмотреть все знаковые места и усвоить историю этого великого города. Интересно, ярко, незаурядно, красноречиво! Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Путь Скорби»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Узнать Иерусалим за 3 часа
  2. Последняя неделя жизни Христа
  3. По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
  4. Подземный Иерусалим - город царя Давида
  5. Две святыни в один день
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Стена Плача
  2. Храм Гроба Господня
  3. Старый город
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Самое главное
  7. Масличная гора
  8. Еврейский квартал
  9. Крестный путь Иерусалим
  10. Мечеть Аль-Акса
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в декабре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Путь Скорби" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 200 до 350. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Путь Скорби», 180 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль