Знаковые места русского православного Иерусалима

Иерусалим — это колыбель христианства, в масштабном смысле. Отсюда христианство вышло в мир. Поэтому, все конфессии считают этот город важнейшей святыней христианства.

Я приглашаю вас посмотреть на русский Православный Иерусалим. Я покажу вам русские церкви, монастыри и подворья в Иерусалиме. Вы познакомитесь с объектами Русской Зарубежной церкви, Православной церкви Московского Патриархата, а также с Русской Духовной Миссией. Вам представится возможность увидеть потрясающие картины классиков русской живописи: Верещагина, Репина и Кошелева. Будут звучать замечательные стихи Пастернака и Бунина. Мы сходим к могиле великого подвижника архимандрита Антонина и Святым мощам Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой. Этот маршрут не просто ещё один тур по Иерусалиму — это экскурсия в Российскую Империю на пике её величия!

Что вы увидите: