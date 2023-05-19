Я приглашаю вас посмотреть на русский Православный Иерусалим. Я покажу вам русские церкви, монастыри и подворья в Иерусалиме. Вы познакомитесь с объектами Русской Зарубежной церкви, Православной церкви Московского Патриархата. Вы увидите потрясающие картины классиков русской живописи: Верещагина, Репина и Кошелева.
Увидите могилу великого подвижника архимандрита Антонина и Святые мощи Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой.
Увидите могилу великого подвижника архимандрита Антонина и Святые мощи Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой.
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Что вас ожидает:
- Спасо-Вознесенский Монастырь и церковь
- Часовня Обретения Главы Иоанновой
- Панорама Иерусалима
- Церковь Марии Магдалины
- Гефсиманский сад
- Место Рождества Богородицы
- Александровское Подворье
- Порог Судных Врат
- Церковь Святого Александра Невского
- Храм Гроба Господня (обзорно)
- Русское Подворье (обзорно)
- Сергиево Подворье
- Горний Монастырь (по договоренности)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знаковые места русского православного Иерусалима
Иерусалим — это колыбель христианства, в масштабном смысле. Отсюда христианство вышло в мир. Поэтому, все конфессии считают этот город важнейшей святыней христианства.
Я приглашаю вас посмотреть на русский Православный Иерусалим. Я покажу вам русские церкви, монастыри и подворья в Иерусалиме. Вы познакомитесь с объектами Русской Зарубежной церкви, Православной церкви Московского Патриархата, а также с Русской Духовной Миссией. Вам представится возможность увидеть потрясающие картины классиков русской живописи: Верещагина, Репина и Кошелева. Будут звучать замечательные стихи Пастернака и Бунина. Мы сходим к могиле великого подвижника архимандрита Антонина и Святым мощам Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой. Этот маршрут не просто ещё один тур по Иерусалиму — это экскурсия в Российскую Империю на пике её величия!
Что вы увидите:
- Спасо-Вознесенский Монастырь на вершине Масличной горы. Посмотрим на святыни Монастыря: чудотворные иконы и Часовня Обретения Честной Главы Иоанновой. Увидим место Стояния Богородицы при Вознесении.
- Смотровая площадка в сторону Храмовой Горы. Уникальная панорама Иерусалима: мечеть Эль-Акца, синагога Славы Израиля, Горница Тайной Вечери, Храм Гроба Господня, русло Кедрона и долина Гиены Огненной.
- Территория РДМ (Русской Духовной Миссии) — могилы пророков (если будет открыто).
- Монастырь и церковь Марии Магдалины. Узнаем уникальную историю монастыря. Увидим Мощи преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары, могилу греческой принцессы Алисы — бабушки короля Великобритании Карла Третьего.
- Гефсиманский сад.
- Место Рождества Богородицы в Иерусалиме.
- Александровское Подворье. Императорское Православное Палестинское общество (Иерусалим и Ближний Восток). Полюбуемся на Церковь Святого Александра Невского часовню иконы Феодоровской Божьей Матери.
- Порог Судных Врат.
- Живопись мастеров русской кисти.
- Мемориальные доски в честь русских (не советских) героев сопротивления в период Второй Мировой войны, павших от рук германских нацистов.
- Храм Гроба (обзорно).
- Дары Храму Гроба императорского дома Романовых.
- Прогулка по русскому подворью в Иерусалиме.
- Свято-Троицкий собор (войдём, если будет открыт).
- Сергиево Подворье.
- Горний Монастырь — по договоренности.
Пятница или суббота.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные расходы. Обсуждаются отдельно и устанавливаются в зависимости от удалённости точки выезда к месту проведения маршрута.
- Стоимость билетов, обеда и личные расходы
- Место начала и завершения?
- Яффские ворота (или по договоренности)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница или суббота.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Необходимо иметь с собой питьевую воду
- Головные уборы и
- Желательно
- Крем от загара. Одежда должна быть скромной (закрытой). Обувь — удобной
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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