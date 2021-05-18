Полезная информация об Иерусалиме
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Местное время в Иерусалиме
21:0228
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Иерусалим
|По-английски
|Jerusalem
|Это столица
|Иерусалим является столицей Израиля
|Столица региона
|Иерусалим является столицей региона
|Население города
|801 000 чел.
|Аэропорт
|Иерусалим JRS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|786 м. от уровня моря
Где находится Иерусалим на карте
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