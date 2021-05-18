Всё об Иерусалиме

Полезная информация об Иерусалиме

Что нужно знать об Иерусалиме: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 76 экскурсий
Местное время в Иерусалиме
21:0228
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаИерусалим
По-английскиJerusalem
Это столицаИерусалим является столицей Израиля
Столица регионаИерусалим является столицей региона
Население города801 000 чел.
АэропортИерусалим JRS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота786 м. от уровня моря

Где находится Иерусалим на карте

Календарь низких цен на туры в Иерусалим

Популярные экскурсии в Иерусалиме

Иерусалим — город мира
Иерусалим — город мира
5
2 отзыва
$
275
за чел.
В переводе с иврита Иерусалим означает «город мира». На экскурсии вы увидите иудейские, христианские и исламские объекты. Мы подойдём к Стене Плача, п...
Иерусалим: по стопам Иисуса
Иерусалим: по стопам Иисуса
$
275
за чел.
В Святом городе Иисус провёл последние дни своей земной жизни. Именно в это время произошли столь важные для христианского мира события: вход Господен...
Христианские Святыни Иудеи
Христианские Святыни Иудеи
$
275
за чел.
Иудейские древности
Иудейские древности
$
260
за чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
5
97 отзывов
200
за чел.
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
Все экскурсии Иерусалима

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры