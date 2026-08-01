Вас ждёт погружение в культуру Иерусалима! Вы изучите уникальный парк под землёй, постоите у Стены Плача и зайдёте в храм Гроба Господня.
Узнаете о религиозных традициях региона, полюбуетесь видом города со смотровой площадки и увидите археологические достопримечательности.
Узнаете о религиозных традициях региона, полюбуетесь видом города со смотровой площадки и увидите археологические достопримечательности.
Описание экскурсии
- Город Давида — подземный парк, расположенный на месте старинного города Иевус
- Стена Плача — священное место, куда евреи приходят, чтобы помолиться о восстановлении утраченных святынь и возрождении Третьего храма
- Улица Кардо. Вы рассмотрите остатки тротуаров, мостовой и колонн разных эпох на некогда главной улице Иерусалима
- Храм Гроба Господня, построенный на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Мы посетим часовню Гроба (Кувуклии) и капеллу Голгофы, Камень миропомазания и другие места этого величественного комплекса
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Отдельно оплачивается входной билет в археологический парк «Город Давида» — 28 шекелей за чел.
- Возможен трансфер из Хайфы, Нетании, Ашдода, Ашкелона и других городов — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Обратите внимание!
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — не позднее чем за 1 день до экскурсии по ссылке. Оплата возможна с российских банковских карт. После оплаты мы пришлём вам посадочный талон, без которого невозможна посадка. Также возможна оплата банковским переводом не менее, чем за 3 рабочих дня до экскурсии.
во вторник в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля David Citadel
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 50 туристов
Меня зовут Юлия, и я представляю одну из крупнейших израильских туристических компаний. Наша специализация — русскоязычные экскурсии по стране. Мы успешно знакомим путешественников с Ближним Востоком более 10 лет и гарантируем интересные прогулки и туры в Израиле и Иордании.
Входит в следующие категории Иерусалима
Похожие экскурсии на «Иерусалим подземный»
Индивидуальная
до 10 чел.
Открыть Иерусалим
Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе
Начало: У Яффских ворот Старого города
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €283 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Путешествие в глубины Иерусалима: откройте для себя подземные тоннели и древние улицы, почувствуйте дыхание истории в сердце города
Начало: У Яффских ворот
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €396 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 5 часов
Уникальная экскурсия по Иерусалиму, охватывающая ключевые достопримечательности. Подходит для семей, пожилых и тех, кто ценит комфорт
Начало: у Яффских ворот
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Вечерний Иерусалим
Откройте для себя магию вечернего Иерусалима. Прогулка по старому городу, посещение святых мест и захватывающее световое шоу ждут вас
Начало: У Яффских ворот
17 авг в 16:00
20 авг в 16:00
от €200 за всё до 35 чел.
€65 за человека