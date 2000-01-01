Экскурсионная программа данной экскурсии 🧭 позволяет участникам расширить свои познания об Иерусалиме.

Вы посетите Археологический парк 🌳 «Центр Дэвидсон». Это раскопки у подножия Храмовой горы ⛰️ - следы разрушения Второго храма. Кроме этого, вы увидите Город 🏙️ Давида: археологический парк в Иерусалиме на месте древнего иевусейского города Иевус, позднее ставшего Иерусалимом.

Вам предоставится возможность увидеть панораму Кидронской долины. Кедронская долина простилается между Храмовой и Елеонской горами, восточнее Старого Города. Кедронскую долину во времена Ветхого завета ещё назывли «Иосафатовой». Долина одинаково почитается как в христианстве, так в исламе и иудаизме. По преданию, именно здесь должна прозвучать труба архангела, которая воскресит мертвых на Суд Божий.

У вас будет шанс увидеть Стену Плача - самое священное место в Иудаизме. Обычаем миллионов людей всего мира стало вкладывать записки c желаниями между камней Стены Плача. У вас будет время оставить такую записку.