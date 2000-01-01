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Иерусалим подземный

4
2 отзыва
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Иерусалима
Во время нашей прогулки вы узнаете об истории 📖 Древнего Иерусалима и о положении евреев в мире на протяжении тысячелетий.

Мы посетим Стену плача, музей 🖼 «Друзья Сиона» и «Центр Дэвидсон».

Увидим Храмовую гору и Кедронскую долину, которые упоминаются в Библии.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $72.5 за человека

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Иерусалим подземный
Иерусалим подземный

Что вы увидите

  • Музей «Друзья Сиона»
  • Археологический парк «Центр Дэвидсон»
  • Панорама Кедронской долины
  • Стена Плача
Экскурсионная программа данной экскурсии 🧭 позволяет участникам расширить свои познания об Иерусалиме.
Вы посетите Археологический парк 🌳 «Центр Дэвидсон». Это раскопки у подножия Храмовой горы ⛰️ - следы разрушения Второго храма. Кроме этого, вы увидите Город 🏙️ Давида: археологический парк в Иерусалиме на месте древнего иевусейского города Иевус, позднее ставшего Иерусалимом.
Вам предоставится возможность увидеть панораму Кидронской долины. Кедронская долина простилается между Храмовой и Елеонской горами, восточнее Старого Города. Кедронскую долину во времена Ветхого завета ещё назывли «Иосафатовой». Долина одинаково почитается как в христианстве, так в исламе и иудаизме. По преданию, именно здесь должна прозвучать труба архангела, которая воскресит мертвых на Суд Божий.
У вас будет шанс увидеть Стену Плача - самое священное место в Иудаизме. Обычаем миллионов людей всего мира стало вкладывать записки c желаниями между камней Стены Плача. У вас будет время оставить такую записку.
Что входит
  • транспорт и услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Иерусалим, ул. Ицхак Карив
Иерусалим подземный
Иерусалим подземный
Иерусалим подземный
Иерусалим подземный
Иерусалим подземный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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2 отзыва оставили туристы

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