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Полезная информация о Тель-Авиве

Что нужно знать о Тель-Авиве: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 60 экскурсий
Местное время в Тель-Авиве
22:3432
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаТель-Авив
По-английскиTel Aviv
Столица регионаТель-Авив является столицей региона
Статья о городеСтатья о Тель-Авиве
Население города432 892 чел.
АэропортыБен Гурион TLV, Сде-Дов SDV
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота15 м. от уровня моря

Подробная статья

Тель-Авив
Тель-Авив – обзор израильского курорта на средиземном море
Итак, вы собираетесь полететь в главный экономический и пляжный город Израиля – Тель-Авив. Скорей всего вы уже присмотрели себе авиабилеты с отелем и вылетом из Москвы, ну или другого города и думаете, а что меня ждет на курорте, что можно посмотреть в Тель-Авиве, какие там достопримечательности, какие цены, где вообще находится этот город на карте. В общем, немного терпения, сейчас мы всё расскажем по пунктами и с фотографиями

Где находится Тель-Авив на карте

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Фотографии

Кожаная обувь и сумки, отличный подарок из Тель-Авива, Израиль| © Adam Jang / Unsplash
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