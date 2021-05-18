Полезная информация о Тель-Авиве
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Местное время в Тель-Авиве
22:3432
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇱 Израиль
|Название города
|Тель-Авив
|По-английски
|Tel Aviv
|Столица региона
|Тель-Авив является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Тель-Авиве
|Население города
|432 892 чел.
|Аэропорты
|Бен Гурион TLV, Сде-Дов SDV
|Часовой пояс
|Asia/Jerusalem
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Подробная статья
Тель-Авив – обзор израильского курорта на средиземном море
Итак, вы собираетесь полететь в главный экономический и пляжный город Израиля – Тель-Авив. Скорей всего вы уже присмотрели себе авиабилеты с отелем и вылетом из Москвы, ну или другого города и думаете, а что меня ждет на курорте, что можно посмотреть в Тель-Авиве, какие там достопримечательности, какие цены, где вообще находится этот город на карте. В общем, немного терпения, сейчас мы всё расскажем по пунктами и с фотографиями
Где находится Тель-Авив на карте
Календарь низких цен на туры в Тель-Авив
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