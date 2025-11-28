Найдено 3 экскурсии в категории « Галерея Лафайет » в Дохе на русском языке, цены от $359. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 52 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Лучший выбор Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара Объять необъятное за несколько часов $359 за всё до 6 чел. На машине 4.5 часа 11 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Прошлое и будущее Катара Погрузитесь в атмосферу Катара: от традиционного рынка Сук Вакиф до футуристического Люсаила. Контрасты прошлого и будущего в одном туре $450 за всё до 5 чел. На машине 5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. По фотогеничным местам Дохи и Лусаила Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото Начало: От вашего отеля в Дохе $449 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дохи

