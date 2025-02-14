Мои заказы

По фотогеничным местам Дохи и Лусаила

Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото
Путешествие по Дохе и Лусаилу подарит вам множество ярких впечатлений и красочных фотографий.

Посетите Национальный музей Катара с его уникальным дизайном, стадион 974 из морских контейнеров и площадь 119 флагов. Прогуляйтесь по историческому району Мина и набережной Корниш. Откройте для себя культурную деревню Катара и Жемчужный остров. Убедитесь, что камера заряжена, ведь вас ждут невероятные виды и архитектурные шедевры
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📷 Уникальные фотолокации
  • 🏛️ Культурные достопримечательности
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏙️ Современные архитектурные шедевры
  • 🌊 Живописные набережные

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по фотогеничным местам Дохи и Лусаила - с ноября по март. В эти месяцы температура наиболее комфортна для прогулок, а влажность минимальна. Апрель и май также подходят, но может быть жарковато. Октябрь тоже хорош, но иногда бывают песчаные бури. В остальные месяцы жара и высокая влажность могут затруднить прогулки, но при желании можно наслаждаться экскурсиями, если вы готовы к жарким условиям.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Национальный музей Катара
  • Стадион 974
  • Площадь 119 флагов
  • Исторический район Мина
  • Аквариум в круизном порту
  • Музей исламского искусства
  • Рынок Сук Вакиф
  • Район Мушериб
  • Набережная Корниш
  • Небоскрёбы Вест-Бэй
  • Культурная деревня Катара
  • Жемчужный остров
  • Катарская Венеция
  • Остров Гиван
  • Город Лусаил
  • Главный бульвар Лусаила
  • Стадион Лусаила
  • Аль-Хазм

Описание экскурсии

  • Национальный музей Катара его футуристический дизайн в форме пустынной розы.
  • Стадион 974, полностью построенный из морских контейнеров.
  • Площадь 119 флагов — символичное место, где развеваются флаги разных стран мира.
  • Исторический район Мина, в котором сохранились старинные арабские дома. Прогуляемся по узким улочкам и окунёмся в атмосферу прошлого.
  • Аквариум в новом круизном порту — полюбуемся разнообразием морских обитателей.
  • Музей исламского искусства панорамная площадка — отличное место для снимков на фоне захватывающих видов города.
  • Рынок Сук Вакиф фотостоп у одногорбых верблюдов на рынке.
  • Район Мушериб — один из старых районов Дохи в новом обличии с уникальной архитектурой.
  • Набережная Корниш — полюбуемся на залив с традиционными лодками доу и сделаем фото на фоне знаменитых часов ФИФА.
  • Небоскрёбы финансового района Вест-Бэй — визитная карточка современной Дохи.
  • Культурная деревня Катара, и в ней — голубая мечеть, голубиные башни, галерея Лафайет и холм с панорамным видом на город.
  • Жемчужный остров, где в кадр попадут роскошные яхты шейхов.
  • Катарская Венеция с водными каналами и копией венецианского моста Риальто.
  • Остров Диван с аллеей Crystal Walk, усыпанной множеством кристаллов.
  • Город Лусаил и его набережная с видом на «Полумесяц» — Катар Тауэр.
  • Главный бульвар Лусаила с 3D-экранами и множеством кафе и ресторанов.
  • Огромная китовая акула, парящая между четырьмя самыми высокими башнями города.
  • Стадион Лусаила, где состоялся финал чемпионата мира по футболу 2022.
  • Аль-Хазм — роскошный торговый центр, в котором устраивают шопинг шейхи.

Организационные детали

  • В здания и на рынок мы не заходим, делаем только остановки и фото на их фоне.
  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Lencruzel, Nissan Patrol, Hyundai Santafe, Kia Sorento, Jetur, Mitsubishi Outlander (зависит от количества участников), услуги русскоговорящего гида, питьевая бутилированная вода.
  • Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Если ваш отель находится за пределами Дохи, трансфер оплачивается дополнительно — цены по запросу.
  • Можем организовать программу для групп большего размера — подробности в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Аквариум открывается для посетителей в 12:00.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Дохе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1610 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и
читать дальше

за её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Александра
Александра
14 фев 2025
Красивое и насыщенное путешествие!
Гид классная, легко подстраивается под ситуации и запросы. Показывает самые кайфовые места, которые удивляют своим существованием!

У нас получились офигенские фото и самые лучшие воспоминания от страны!

