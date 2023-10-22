Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)

Познакомиться с визитными карточками столицы Катара

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Настоящий арабский рынок, арабское кофе и арабские скакуны. Да, это Катар — страна, пропитанная тёплым солнцем, восточным колоритом и ароматными специями.

Старейший район здесь гармонично соседствует с футуристичными небоскрёбами, а мечети и башни — с брендовыми бутиками. Приглашаем вас прикоснуться к этому арабскому чуду и увидеть самое главное в столице Катара.
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Район Мушериб

Первой остановкой нашего маршрута будет место, откуда началась Доха — старейший район города, а в настоящем прогрессивный и красивый Мушериб. Его развивает и поддерживает одна из самых знаменитых арабских женщин в мире — шейха Моза.

Рынок Сук Вакиф

Затем мы плавно переместимся на один из самых старых и колоритных арабских рынков. Вы полюбуетесь красавцами-верблюдами и арабскими скакунами, посетите соколиный рынок и соколиный госпиталь. Прогуляетесь по узким улочкам, заглянете в лавки с ароматными специями и благовониями. Попробуете арабский кофе — кахву и традиционный чай — карак.

Район Вест-Бэй

Далее мы направимся по набережной Корниш к финансовому сердцу Катара — в район Вест-Бэй. Здесь вас ждут небоскрёбы, пальмы, красивые виды на Персидский залив и даже традиционные деревянные лодки доу.

Культурная деревня Катара

Тут вы насладитесь прохладой кондиционированной улицы под открытым небом. Пройдётесь по галерее Лафайет со множеством брендовых магазинов и ресторанов. Полюбуетесь мечетями, голубиными башнями и греческим амфитеатром на берегу Арабского залива.

Жемчужный остров

Следующей точкой нашего маршрута будет искусственный насыпной остров с роскошными яхтами шейхов и открыточными видами.

Катарская Венеция

Мы покажем вам маленькую копию прекрасного итальянского города. Для этого отправимся в район Qanat Quarter, который также расположен на Жемчужном острове. Водные каналы и мосты, яркие домики и ресторанчики — этот квартал навсегда останется в уголке вашей памяти.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги лицензированного русскоговорящего гида
  • Начало экскурсии в 10:00 утра
  • После экскурсии вас привезут обратно к вашему круизному лайнеру
  • Обращаем внимание: старые доллары в Катаре не принимают (купюры с 1996 до 2013 годов выпуска). Возьмите с собой банкноты, начиная с 2013 года выпуска, без пометок, рисунков, загрязнений.
  • Остаток стоимости экскурсии гид принимает наличными купюрами, начиная с 2013 года выпуска

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник в 10:00 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в круизном порту Дохи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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