Настоящий арабский рынок, арабское кофе и арабские скакуны. Да, это Катар — страна, пропитанная тёплым солнцем, восточным колоритом и ароматными специями. Старейший район здесь гармонично соседствует с футуристичными небоскрёбами, а мечети и башни — с брендовыми бутиками. Приглашаем вас прикоснуться к этому арабскому чуду и увидеть самое главное в столице Катара.

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Описание

Что вас ожидает

Район Мушериб

Первой остановкой нашего маршрута будет место, откуда началась Доха — старейший район города, а в настоящем прогрессивный и красивый Мушериб. Его развивает и поддерживает одна из самых знаменитых арабских женщин в мире — шейха Моза.

Рынок Сук Вакиф

Затем мы плавно переместимся на один из самых старых и колоритных арабских рынков. Вы полюбуетесь красавцами-верблюдами и арабскими скакунами, посетите соколиный рынок и соколиный госпиталь. Прогуляетесь по узким улочкам, заглянете в лавки с ароматными специями и благовониями. Попробуете арабский кофе — кахву и традиционный чай — карак.

Район Вест-Бэй

Далее мы направимся по набережной Корниш к финансовому сердцу Катара — в район Вест-Бэй. Здесь вас ждут небоскрёбы, пальмы, красивые виды на Персидский залив и даже традиционные деревянные лодки доу.

Культурная деревня Катара

Тут вы насладитесь прохладой кондиционированной улицы под открытым небом. Пройдётесь по галерее Лафайет со множеством брендовых магазинов и ресторанов. Полюбуетесь мечетями, голубиными башнями и греческим амфитеатром на берегу Арабского залива.

Жемчужный остров

Следующей точкой нашего маршрута будет искусственный насыпной остров с роскошными яхтами шейхов и открыточными видами.

Катарская Венеция

Мы покажем вам маленькую копию прекрасного итальянского города. Для этого отправимся в район Qanat Quarter, который также расположен на Жемчужном острове. Водные каналы и мосты, яркие домики и ресторанчики — этот квартал навсегда останется в уголке вашей памяти.

Организационные детали