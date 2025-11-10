Вас ждет увлекательное путешествие по Дохе, где можно увидеть, как город превратился из рыбацкой деревни в современный мегаполис.
Прогулка по набережной Корниш, посещение Жемчужного острова и рынка Сук Вакиф позволит вам
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная архитектура и современность
- 🏝 Жемчужный остров и его история
- 🕌 Погружение в арабскую культуру
- 🛍 Шопинг на рынке Сук Вакиф
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения Дохи - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная, а температура не превышает 25°C. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями без жары. Апрель, май и октябрь также подходят для визита, но стоит быть готовым к более высоким температурам. В остальные месяцы, несмотря на жару, экскурсия всё же возможна, но лучше избегать длительных прогулок на открытом воздухе.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Культурная деревня
- Жемчужный остров
- Набережная Корниш
- Рынок Сук Вакиф
Описание экскурсии
Культурная деревня — место, где оживают традиции Катара. Аутентичные постройки, галереи с местным искусством и театры под открытым небом помогут лучше понять культуру и историю страны.
Жемчужный остров и арабская Венеция — искусственный остров с каналами, яхтами и элитными виллами. Отличное место для фотосессий и знакомства с историей, связанной с жемчугом.
Набережная Корниш, где современные небоскрёбы соседствуют с традиционными лодками доу. Здесь можно почувствовать атмосферу города и насладиться его видами.
Рынок Сук Вакиф, на котором вы найдёте специи, ткани, сувениры и даже соколов. Место, где ощущается дух старого Катара и его торговых традиций.
Вы узнаете:
- Как Доха из рыбацкой деревни стала мегаполисом
- Почему жемчуг так важен для Катара
- Как традиции бедуинов сохраняются в современной жизни
- Какова роль ислама в жизни катарцев
- Как Катар стал центром искусства, спорта и инноваций
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser или Toyota Camry
- Программа подходит для транзита не менее 8 часов (если вы проездом в Катаре) и круизных остановок. Встретим вас в любой гавани или аэропорту и после экскурсии доставим куда пожелаете
- Можем организовать экскурсию для группы любого размера — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азат — ваша команда гидов в Дохе
Мы — команда профессиональных лицензированных гидов с многолетним опытом работы в сфере туризма Катара. Наша миссия — предоставлять услуги высочайшего уровня, делая каждое путешествие наших гостей незабываемым, насыщенным и комфортным. Мы специализируемся на индивидуальных и групповых турах, предлагая глубокие знания о культуре, истории и современных достопримечательностях Катара. Будем рады стать вашими проводниками в его удивительный мир!
