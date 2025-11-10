Вас ждет увлекательное путешествие по Дохе, где можно увидеть, как город превратился из рыбацкой деревни в современный мегаполис.Прогулка по набережной Корниш, посещение Жемчужного острова и рынка Сук Вакиф позволит вам

погрузиться в уникальную атмосферу Катара. Вы узнаете о значении жемчуга для страны, сохранении бедуинских традиций и роли ислама в жизни катарцев. Это индивидуальная экскурсия, которая подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры Катара

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Дохи - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная, а температура не превышает 25°C. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями без жары. Апрель, май и октябрь также подходят для визита, но стоит быть готовым к более высоким температурам. В остальные месяцы, несмотря на жару, экскурсия всё же возможна, но лучше избегать длительных прогулок на открытом воздухе.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.