Аксайское ущелье: Каменный замок и Аксайский скит

Аксайский скит расположен в Иле-Алатауском национальном парке рядом с Алматы.

Это уединённое место религиозного паломничества и туристических походов, окружённое живописными горами и лесами.

Скит был основан почти сто лет назад монахами, которые скрывались от преследований, и известен своей богатой историей. Путь к нему проходит через густой лес, а на вершине можно насладиться потрясающими видами ущелья.
Аксайское ущелье: Каменный замок и Аксайский скит
Аксайское ущелье: Каменный замок и Аксайский скит
Аксайское ущелье: Каменный замок и Аксайский скит
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Пешеходный маршрут к Каменному замку и Аксайскому скиту

Этот увлекательный пешеходный маршрут предлагает уникальную возможность насладиться природой и историей, начиная с трансфера из города. Длина маршрута составляет 2 километра в одну сторону, с набором высоты 370 метров. По пути вы сможете увидеть множество живописных мест.

Каменный замок

Первой остановкой станет Каменный замок — удивительная рукотворная достопримечательность Иле-Алатауского национального парка. Эта сказочная крепость расположена на берегу бурной горной речки в Аксайском ущелье и была построена более 30 лет назад архитектором-любителем Иваном Плотниковым. Его труд и страсть к архитектуре вдохнули жизнь в это уникальное сооружение.

Аксайский скит

После посещения замка маршрут продолжится к Серафимо-Феогностовскому Аксайскому скиту — уникальному месту, известному не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Этот скит расположен в Иле-Алатауском национальном парке, рядом с Алматы, и является уединённым местом для религиозного паломничества и туристических походов.

Скит был основан почти сто лет назад монахами, которые искали укрытие от преследований, и славится своей богатой историей. Путь к нему проходит через густой лес, а на вершине открываются потрясающие виды ущелья, которые обязательно вдохновят вас.

Что взять с собой

  • Удобная обувь для пеших прогулок
  • Вода и легкие закуски
  • Камера для запечатления красивых моментов
  • Карта маршрута или GPS-устройство

Этот маршрут — отличный способ провести время на свежем воздухе, насладиться природой и узнать больше о культурном наследии региона. Не упустите возможность открыть для себя эти удивительные места!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аксайское ущелье
  • Каменный замок
  • Серафимо-Феогностовский Аксайский скит
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Треккинговые палки
  • Экосбор
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Питьевая вода
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завершение: Трансфер до отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой для поездки:
  • Удобная одежда и обувь: Для пешего маршрута лучше выбрать спортивную одежду и трекинговую обувь
  • Головной убор и солнцезащитные очки: Защита от солнца важна в горах
  • Вода и лёгкий перекус: Для поддержания энергии во время похода
  • Тёплая куртка: Погода в горах может измениться
  • Солнцезащитный крем: Защита от ультрафиолета на открытых участках
  • Аптечка и личные медикаменты: При необходимости
  • Фотоаппарат: Для запечатления видов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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