Это уединённое место религиозного паломничества и туристических походов, окружённое живописными горами и лесами.
Скит был основан почти сто лет назад монахами, которые скрывались от преследований, и известен своей богатой историей. Путь к нему проходит через густой лес, а на вершине можно насладиться потрясающими видами ущелья.
Описание экскурсии
Пешеходный маршрут к Каменному замку и Аксайскому скиту
Этот увлекательный пешеходный маршрут предлагает уникальную возможность насладиться природой и историей, начиная с трансфера из города. Длина маршрута составляет 2 километра в одну сторону, с набором высоты 370 метров. По пути вы сможете увидеть множество живописных мест.
Каменный замок
Первой остановкой станет Каменный замок — удивительная рукотворная достопримечательность Иле-Алатауского национального парка. Эта сказочная крепость расположена на берегу бурной горной речки в Аксайском ущелье и была построена более 30 лет назад архитектором-любителем Иваном Плотниковым. Его труд и страсть к архитектуре вдохнули жизнь в это уникальное сооружение.
Аксайский скит
После посещения замка маршрут продолжится к Серафимо-Феогностовскому Аксайскому скиту — уникальному месту, известному не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Этот скит расположен в Иле-Алатауском национальном парке, рядом с Алматы, и является уединённым местом для религиозного паломничества и туристических походов.
Скит был основан почти сто лет назад монахами, которые искали укрытие от преследований, и славится своей богатой историей. Путь к нему проходит через густой лес, а на вершине открываются потрясающие виды ущелья, которые обязательно вдохновят вас.
Что взять с собой
- Удобная обувь для пеших прогулок
- Вода и легкие закуски
- Камера для запечатления красивых моментов
- Карта маршрута или GPS-устройство
Этот маршрут — отличный способ провести время на свежем воздухе, насладиться природой и узнать больше о культурном наследии региона. Не упустите возможность открыть для себя эти удивительные места!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аксайское ущелье
- Каменный замок
- Серафимо-Феогностовский Аксайский скит
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Треккинговые палки
- Экосбор
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Питьевая вода
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
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Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Что взять с собой для поездки:
- Удобная одежда и обувь: Для пешего маршрута лучше выбрать спортивную одежду и трекинговую обувь
- Головной убор и солнцезащитные очки: Защита от солнца важна в горах
- Вода и лёгкий перекус: Для поддержания энергии во время похода
- Тёплая куртка: Погода в горах может измениться
- Солнцезащитный крем: Защита от ультрафиолета на открытых участках
- Аптечка и личные медикаменты: При необходимости
- Фотоаппарат: Для запечатления видов