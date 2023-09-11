Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию

Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника

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Бестобе называют частичкой Исландии из-за схожих пейзажей. Однако неземные виды Чарынского каньона и водохранилища возле гор Кулыктау есть только в Казахстане.

Прокатиться на качелях Алтыбакан, побывать в настоящей казахской юрте и понять привлекательность кочевого образа жизни — всё это возможно в нашем путешествии!
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
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Описание

Что вас ожидает

Спуск на дно каньона

Чарынский каньон (Шарын), которому 12 миллионов лет, прекрасен со всех ракурсов на протяжении всей своей 154-километровой длины. Мы полюбуемся просторами Шарына у его края и спустимся на дно, чтобы оттуда взглянуть на гранитные скалы, выточенные природой. Неспешная прогулка займёт около часа.

В гости к кочевникам

Обратите внимание: эта часть экскурсии доступна только с мая до конца августа

Отправимся к водохранилищу Бестобе, где насладимся видами на горные хребты Кунгей Алатау и Кулыктау. Посетим жайлау — летнее пастбище кочевников — и поговорим об их образе жизни. Например, как они исцеляются парным кобыльим молоком.

Заглянем в юрту, рассмотрим её убранство, отведаем национальные блюда и познаем тонкости казахского гостеприимства. Прокатимся на длинных качелях Алтыбакан, поиграем в национальные игры и по желанию оседлаем степных лошадок.

План путешествия

07:30 — выезд из Алматы
10:00 — экскурсия по каньону
11:30 — прибытие на жайлау: гид познакомит с убранством юрты, традициями приёма гостей и рассадкой
12:00 — обед в национальном стиле
13:00 — экскурсия по водохранилищу Бестобе, катание на Алтыбакан, прогулки и фото с лошадьми, национальные игры
14:30 — выезд в Алматы

Организационные детали

  • Транспорт, экосборы, сопровождение гида и традиционный обед включены в стоимость программы
  • Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Прогулка на лошадях (около 1200 руб. на человека)
  • Экскурсию можно провести для больших групп на автомобиле Mercedes Sprinter либо на минивэнах (доплата за транспорт оговаривается с гидом). Для групп от 7 человек предусмотрена скидка.

Обратите внимание

  • Позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите с собой головной убор, солнцезащитный крем и очки
  • Купание в водоёмах запрещено, поскольку это территория национального парка (предусмотрен штраф!)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Достык-Жолдасбекова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Чарынский каньон
Популярные места
Природа
Природа и пейзажи
По Казахстану
Уникальный опыт
Активности
Конные прогулки
Животные
Гастрономические
Каньоны
С обедом

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