Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Прокатиться на качелях Алтыбакан, побывать в настоящей казахской юрте и понять привлекательность кочевого образа жизни — всё это возможно в нашем путешествии!
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Описание
Что вас ожидает
Спуск на дно каньона
Чарынский каньон (Шарын), которому 12 миллионов лет, прекрасен со всех ракурсов на протяжении всей своей 154-километровой длины. Мы полюбуемся просторами Шарына у его края и спустимся на дно, чтобы оттуда взглянуть на гранитные скалы, выточенные природой. Неспешная прогулка займёт около часа.
В гости к кочевникам
Обратите внимание: эта часть экскурсии доступна только с мая до конца августа
Отправимся к водохранилищу Бестобе, где насладимся видами на горные хребты Кунгей Алатау и Кулыктау. Посетим жайлау — летнее пастбище кочевников — и поговорим об их образе жизни. Например, как они исцеляются парным кобыльим молоком.
Заглянем в юрту, рассмотрим её убранство, отведаем национальные блюда и познаем тонкости казахского гостеприимства. Прокатимся на длинных качелях Алтыбакан, поиграем в национальные игры и по желанию оседлаем степных лошадок.
План путешествия
07:30 — выезд из Алматы
10:00 — экскурсия по каньону
11:30 — прибытие на жайлау: гид познакомит с убранством юрты, традициями приёма гостей и рассадкой
12:00 — обед в национальном стиле
13:00 — экскурсия по водохранилищу Бестобе, катание на Алтыбакан, прогулки и фото с лошадьми, национальные игры
14:30 — выезд в Алматы
Организационные детали
- Транспорт, экосборы, сопровождение гида и традиционный обед включены в стоимость программы
- Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на лошадях (около 1200 руб. на человека)
- Экскурсию можно провести для больших групп на автомобиле Mercedes Sprinter либо на минивэнах (доплата за транспорт оговаривается с гидом). Для групп от 7 человек предусмотрена скидка.
Обратите внимание
- Позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите с собой головной убор, солнцезащитный крем и очки
- Купание в водоёмах запрещено, поскольку это территория национального парка (предусмотрен штраф!)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Достык-Жолдасбекова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.