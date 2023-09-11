Бестобе называют частичкой Исландии из-за схожих пейзажей. Однако неземные виды Чарынского каньона и водохранилища возле гор Кулыктау есть только в Казахстане. Прокатиться на качелях Алтыбакан, побывать в настоящей казахской юрте и понять привлекательность кочевого образа жизни — всё это возможно в нашем путешествии!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Спуск на дно каньона

Чарынский каньон (Шарын), которому 12 миллионов лет, прекрасен со всех ракурсов на протяжении всей своей 154-километровой длины. Мы полюбуемся просторами Шарына у его края и спустимся на дно, чтобы оттуда взглянуть на гранитные скалы, выточенные природой. Неспешная прогулка займёт около часа.

В гости к кочевникам

Обратите внимание: эта часть экскурсии доступна только с мая до конца августа

Отправимся к водохранилищу Бестобе, где насладимся видами на горные хребты Кунгей Алатау и Кулыктау. Посетим жайлау — летнее пастбище кочевников — и поговорим об их образе жизни. Например, как они исцеляются парным кобыльим молоком.

Заглянем в юрту, рассмотрим её убранство, отведаем национальные блюда и познаем тонкости казахского гостеприимства. Прокатимся на длинных качелях Алтыбакан, поиграем в национальные игры и по желанию оседлаем степных лошадок.

План путешествия

07:30 — выезд из Алматы

10:00 — экскурсия по каньону

11:30 — прибытие на жайлау: гид познакомит с убранством юрты, традициями приёма гостей и рассадкой

12:00 — обед в национальном стиле

13:00 — экскурсия по водохранилищу Бестобе, катание на Алтыбакан, прогулки и фото с лошадьми, национальные игры

14:30 — выезд в Алматы

Организационные детали

Транспорт, экосборы, сопровождение гида и традиционный обед включены в стоимость программы

Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

Прогулка на лошадях (около 1200 руб. на человека)

Экскурсию можно провести для больших групп на автомобиле Mercedes Sprinter либо на минивэнах (доплата за транспорт оговаривается с гидом). Для групп от 7 человек предусмотрена скидка.

Обратите внимание