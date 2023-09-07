1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Всё включено: Медео и Шымбулак за 1 день
Уехать в горы, чтобы покататься на коньках, отдохнуть от суеты и пообедать среди снежных вершин
«Вам не нужно беспокоиться о дополнительных расходах: в нашей экскурсии включено всё (и даже обед в горном кафе на Шымбулаке»
27 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4190037 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
«Транспорт, экосборы, сопровождение гида и традиционный обед включены в стоимость программы»
27 июня в 07:30
28 июня в 07:30
28 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 сентября 2023Хочу сказать слова благодарности за экскурсию менеджеру Татьяне и экскурсоводу Марии. Всё прошло даже лучше, чем ожидалось. Очень впечатлены. Полюбили
- ААнь28 августа 2023Наш гид Мария помогла нам понимать о истории, о прошлом, насотящем Алматы, а также о традициях Казаков. Озеро очень красивое, программа подходит нам. У нас приятная поездка с Марией. Спасибо.
- SSerge7 мая 2023``` ``` Я был на экскурсии по озеру Исык в Казахстане и остался очень доволен. Наш гид была очень знающей и дружелюбной,
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «С обедом»
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