Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Алматы, цены от 28 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
35 000 за всё до 6 чел.
Всё включено: Медео и Шымбулак за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Всё включено: Медео и Шымбулак за 1 день
Уехать в горы, чтобы покататься на коньках, отдохнуть от суеты и пообедать среди снежных вершин
«Вам не нужно беспокоиться о дополнительных расходах: в нашей экскурсии включено всё (и даже обед в горном кафе на Шымбулаке»
27 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4190037 710 за всё до 3 чел.
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
«Транспорт, экосборы, сопровождение гида и традиционный обед включены в стоимость программы»
27 июня в 07:30
28 июня в 07:30
28 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 сентября 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    Хочу сказать слова благодарности за экскурсию менеджеру Татьяне и экскурсоводу Марии. Всё прошло даже лучше, чем ожидалось. Очень впечатлены. Полюбили
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    Казахстан благодаря таким людям, профессионалам, которые любят эту страну и умеют показать и рассказать о ней самое интересное. Спасибо всей команде Tripster за чёткую работу. Буду рекомендовать своим друзьям. Спасибо!

  • А
    Ань
    28 августа 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    Наш гид Мария помогла нам понимать о истории, о прошлом, насотящем Алматы, а также о традициях Казаков. Озеро очень красивое, программа подходит нам. У нас приятная поездка с Марией. Спасибо.
  • S
    Serge
    7 мая 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    ``` ``` Я был на экскурсии по озеру Исык в Казахстане и остался очень доволен. Наш гид была очень знающей и дружелюбной,
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    она рассказала нам много интересных фактов об истории и природе этого удивительного места. Озеро Исык поразило меня своей красотой и чистотой, вода была бирюзового цвета, а берега украшали хвойные леса и березовые рощи. Я наслаждался видами на горы Заилийского Алатау и дышал свежим горным воздухом. Это был незабываемый опыт, за который я благодарю нашего гида и организаторов экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «С обедом»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
  2. Всё включено: Медео и Шымбулак за 1 день
  3. Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 28 000 до 37 710 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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