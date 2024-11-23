Горячий источник Алма-Арасан – экскурсии в Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Горячий источник Алма-Арасан» в Алматы, цены от 15 000 ₸. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Пешая
На машине
8 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 за человека
Пешеходная экскурсия «Что посмотреть в Алматы за 2 часа»
Пешая
5 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Что посмотреть в Алматы за 2 часа»
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 12.00 утра старт
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
18 750 за человека
Однодневный тур по вершинам Алматы
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
170 000 за всё до 4 чел.
Алматы: от деревянного зодчества к советскому модернизму
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Алматы: от деревянного зодчества к советскому модернизму
Начало: Вокзал «Алматы 2», около памятника Абылай Хану
Расписание: По договоренности
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    23 ноября 2024
    Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
    Водопад Аюсай и горячие источники — из Алматы в мини-группе. Всё прошло замечательно. Поднялись на очень живописные красивые места. Искупались в термальных бассейнах с тёплой и холодной водой.
  • С
    Сергей
    10 ноября 2024
    Пешеходная экскурсия «Что посмотреть в Алматы за 2 часа»
    Обрадовало то, что организатор всегда на связи. Я оперативно забронировал экскурсию и уже с утра следующего дня состоялась интересная пешеходная
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    экскурсия с гидом Александром. Весьма познавательно. Александр многое знает и может преподнести истории о городе так, чтобы это было не скучно и осталось в памяти. Общение было как со старинным другом - легко и непринужденно. Ровно это я и ищу в любом городе, куда приезжаю с командировкой. В следующий раз приеду в отпуск на неделю, чтобы изучать Казахстан глубже. Благо у Антона есть большой выбор экскурсий на любой вкус.

  • И
    Ирина
    10 ноября 2024
    Пешеходная экскурсия «Что посмотреть в Алматы за 2 часа»
    Экскурсию провел гид Александр. Душевный гид с хорошим чувством юмора, умеет находить подход к людям. Мне было очень комфортно. Александр
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    коренной алматинец, многое знает про родной город и интересно рассказывает. Мы вместе прошлись по всему историческому центру Алматы, закупились полезными и вкусными сувенирами. Я узнала много нового за эти 2 часа прогулки. Спасибо за экскурсию! Буду вас теперь всем рекомендовать

  • Ю
    Юстина
    12 сентября 2024
    Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
    Отлично провели время. Рустем прекрасный гид и водитель. Места крайне живописные. Мой рекомендасьон

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Горячий источник Алма-Арасан»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
  2. Пешеходная экскурсия «Что посмотреть в Алматы за 2 часа»
  3. Однодневный тур по вершинам Алматы
  4. Алматы: от деревянного зодчества к советскому модернизму
Какие места ещё посмотреть в Алматы
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
  4. Форелевое хозяйство
Сколько стоит экскурсия по Алматы в феврале 2025
Сейчас в Алматы в категории "Горячий источник Алма-Арасан" можно забронировать 4 экскурсии от 15 000 до 170 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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