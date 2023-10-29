Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Миллионы лет назад здесь было море, а потом стихии и геологические процессы сделали своё дело, подарив нам эти сказочные пейзажи.
Наш водитель отвезёт вас в лучшие обзорные точки трёх каньонов, где вы насладитесь видами и сможете сделать инопланетные снимки.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите Чарынский каньон с разных сторон, пройдёте живописным маршрутом по дну каньона к самой реке Чарын и сделаете запоминающиеся фотографии его причудливых форм. Осмотрите сверху самую зрелищную часть каньона — Долину Замков. Отвесные скалы здесь выглядят как колонны, арки и башни сказочных замков. А после посетите Чёрный и Лунный каньоны — они тоже составляют часть Чарынского ансамбля, но выделяются отдельно как места со своеобразным рельефом и обликом.
План путешествия
06:30 — 07:00 встреча и выезд из Алматы
10:00 — 12:00 прогулка по дну Чарынского каньона, время для съёмок
12:00 — 13:30 осмотр каньона сверху, посещение смотровых площадок с видом на Долину Замков
13:00 — 14:30 обед в кафе
14:30 — 15:00 дорога до Чёрного Каньона
15:00 — 15:30 осмотр каньона, время для съёмок
15:30 — 16:00 дорога до Лунного каньона
16:00 — 16:30 осмотр каньона
16:30 — 20:00 дорога до Алматы
20:00 — 21.00 возвращение в город
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле с профессиональным водителем, аптечка
- Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 1000 тенге с человека, принимаются только наличные; питание — можно взять с собой или пообедать в кафе на Чарынском каньоне
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.