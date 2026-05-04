Миллионы лет назад здесь было море, а потом стихии и геологические процессы сделали своё дело, подарив нам эти сказочные пейзажи.
Наш водитель отвезёт вас в лучшие обзорные точки трёх каньонов, где вы насладитесь видами и сможете сделать инопланетные снимки.
Описание экскурсии
Вы увидите Чарынский каньон с разных сторон, пройдёте живописным маршрутом по дну каньона к самой реке Чарын и сделаете запоминающиеся фотографии его причудливых форм. Осмотрите сверху самую зрелищную часть каньона — Долину Замков. Отвесные скалы здесь выглядят как колонны, арки и башни сказочных замков. А после посетите Чёрный и Лунный каньоны — они тоже составляют часть Чарынского ансамбля, но выделяются отдельно как места со своеобразным рельефом и обликом.
План путешествия
07:00 встреча и выезд из Алматы
10:00 — 12:00 прогулка по дну Чарынского каньона, время для съёмок
12:00 — 13:30 осмотр каньона сверху, посещение смотровых площадок с видом на Долину Замков
13:30 — 14:30 обед в кафе
14:30 — 15:00 дорога до Чёрного Каньона
15:00 — 15:30 осмотр каньона, время для съёмок
15:30 — 16:00 дорога до Лунного каньона
16:00 — 16:30 осмотр каньона
18:30 — 20:00 возвращение в город
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Организационные детали
- Оплата вносится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Способы оплаты отправим после бронирования
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле с профессиональным водителем, аптечка
- Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 3000 тенге с чел., принимаются только наличные; питание — можно взять с собой или пообедать в кафе на Чарынском каньоне
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
- Можно добавить экскурсионное сопровождение — от 7000 ₽ (подробности в переписке)
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте у организатора
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В экскурсии понравилось то, что ехали в большом комфортабельном минивэне Хюндай. Не смотря на то
Кристина ответила оперативно на мой первый запрос по туру, на все вопросы, далее нам выслали всю
Во-первых, Дима прекрасный водитель, во-вторых, очень интересный и ненапряжный человек, в-третьих, человек, увлеченный туризмом и красотами своей страны, в-четвертых…. Да много можно перечислять, главное, знает
Организаторы позаботились об удобстве во всех отношениях. Нашу команду забрали прям от подъезда и к нему же потом привезли.