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Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане

Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Три часа от Алматы — и вы в удивительном месте, где всё так сильно напоминает канонические пейзажи Гранд-Каньона в США.

Миллионы лет назад здесь было море, а потом стихии и геологические процессы сделали своё дело, подарив нам эти сказочные пейзажи.

Наш водитель отвезёт вас в лучшие обзорные точки трёх каньонов, где вы насладитесь видами и сможете сделать инопланетные снимки.
4.8
21 отзыв
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане

Описание экскурсии

Вы увидите Чарынский каньон с разных сторон, пройдёте живописным маршрутом по дну каньона к самой реке Чарын и сделаете запоминающиеся фотографии его причудливых форм. Осмотрите сверху самую зрелищную часть каньона — Долину Замков. Отвесные скалы здесь выглядят как колонны, арки и башни сказочных замков. А после посетите Чёрный и Лунный каньоны — они тоже составляют часть Чарынского ансамбля, но выделяются отдельно как места со своеобразным рельефом и обликом.

План путешествия

07:00 встреча и выезд из Алматы
10:00 — 12:00 прогулка по дну Чарынского каньона, время для съёмок
12:00 — 13:30 осмотр каньона сверху, посещение смотровых площадок с видом на Долину Замков
13:30 — 14:30 обед в кафе
14:30 — 15:00 дорога до Чёрного Каньона
15:00 — 15:30 осмотр каньона, время для съёмок
15:30 — 16:00 дорога до Лунного каньона
16:00 — 16:30 осмотр каньона
18:30 — 20:00 возвращение в город

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали

  • Оплата вносится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Способы оплаты отправим после бронирования
  • В стоимость входит: трансфер на автомобиле с профессиональным водителем, аптечка
  • Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 3000 тенге с чел., принимаются только наличные; питание — можно взять с собой или пообедать в кафе на Чарынском каньоне
  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
  • Можно добавить экскурсионное сопровождение — от 7000 ₽ (подробности в переписке)
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате только для вашей компании. Стоимость уточняйте у организатора

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3077 туристов
Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и
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новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на минивэнах, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
1
Н
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их агентства. Мы с ней обсудили все мои пожелания для индивидуальной, в том числе, что
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мне нужен обязательно седан, потому что болит колено. Все было спланировано идеально. За пару дней до экскурсии Яна создала чат для меня, себя и водителя, чтобы мы могли все обсуждать. В целом, мне это было не так важно, так как я была одна и вопросы мы все обсудили заранее. Но, если группа побольше, думаю, это очень удобно и хорошая идея! Также мне прислали файлы с информацией по тому, что мне предстоит увидеть, фото машины, данные водителя (я заказала экскурсию с гидом-водителем), что лучше одеть, подробный график экскурсии. Водитель Газиз ждал меня в оговоренное время. Машина была отличная, современная, чистая, и седан, как я просила. Дорога была не близкая, но очень красивая, и Газиз всю дорогу рассказывал мне много всего интересного и отвечал на все вопросы. Беседа была живой, увлекательной, благодаря чему дорога была совсем неутомительной и время пролетело быстро. Каньоны очень красивые, и их стоит посетить просто обязательно! Это невероятная красота, созданная природой. А так как в этих местах бывают землетрясения, рельеф может со временем сильно изменится, так что спешите увидеть! Но на самом деле будем надеяться, что казахские каньоны будут еще долго радовать туристов! А я очень благодарю Кристину, Яну и Гагиза, за то, что они показали мне эту красоту!

Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их+2
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
Прекрасно организованная экскурсия! Все прошло именно так, как было запланирована. Кристина поручила меня Яне из их
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А
Спасибо за прекрасную поездку. Маршрут был организован очень удобно, водитель рассказывал по пути разные интересные факты, легко алаптировался к темпу нашей группы и показывал интересные и не очень тривиальные места.
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В
Заказал экскурсию заранее из России. Удобный сервис, что можно внести предоплату Российской картой в условиях санкций.
В экскурсии понравилось то, что ехали в большом комфортабельном минивэне Хюндай. Не смотря на то
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что нас было двое, нам не заменили машину на нечто маленькое.
Общение корректное и от организаторов и от водителя гида.
Гид Биржан в меру разговорчивый в меру молчаливый. Рассказывал что считал нужным. Но там, на природе нужно больше смотреть глазами, чем слушать.
Отдельное спасибо за УАЗ на обратную дорогу вверх по ущелью.
Красоту природы в отзыве описывать не буду. Скажу лишь, что фото не передают ощущений. Езжайте и смотрите, оно того стоит.
Небольшое пожелание организаторам - включите в стоимость и экологический сбор и УАЗ. Чтобы турист чувствовал, что он купил тур и полностью избавлен от других забот (и раздачи денег в процессе экскурсии). Это придаст весу вашей организации.
Спасибо за положительные эмоции.

Заказал экскурсию заранее из России. Удобный сервис, что можно внести предоплату Российской картой в условиях санкций.
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А
Мы с подружками забронировали этот тур и успешно посетили все три ключевые локации Чарынского каньона!
Кристина ответила оперативно на мой первый запрос по туру, на все вопросы, далее нам выслали всю
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информацию и по месту встречи и по маршруту, дали советы насчет погоды, какую одежду и обувь носить во время экскурсии. Мне это вот сильно понравилось!
Локации сами по себе фантастические. Когда мы поднялись на смотровую площадку, каньоны на фоне гор мне просто мозг взорвали. Весь ландшафт в тёплых оттенках, непривычный и иногда с резкими переходами цветов, хотя казалось бы, разве много цветов можно встретить в таких местах?. . А тут - раз! - и горы родимые Гид сказал, что Лунный каньон называется Лунным, потому что его поверхность похожа на поверхность луны… Я на луне не была, поэтому спорить не буду) Но ощущение, что меня выкинуло куда-то в другое измерение, действительно было.
Черный каньон впечатлил своим черным цветом, это особенность породы того места.
Ну и конечно самый топ это Долина Замков, мы сходили и вниз в Долину, прошли и по верху каньона и увидели его с высоты.
Это впечатления на всю жизнь!
Спасибо Кристине и ее команде за то, что показали такие чудные места в Казахстане. Буду вас рекомендовать!

Мы с подружками забронировали этот тур и успешно посетили все три ключевые локации Чарынского каньона!
Мы с подружками забронировали этот тур и успешно посетили все три ключевые локации Чарынского каньона!
Мы с подружками забронировали этот тур и успешно посетили все три ключевые локации Чарынского каньона!
Мы с подружками забронировали этот тур и успешно посетили все три ключевые локации Чарынского каньона!
Мы с подружками забронировали этот тур и успешно посетили все три ключевые локации Чарынского каньона!
Мы с подружками забронировали этот тур и успешно посетили все три ключевые локации Чарынского каньона!
Мы с подружками забронировали этот тур и успешно посетили все три ключевые локации Чарынского каньона!
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О
Огромное спасибо Диме за великолепный день!
Во-первых, Дима прекрасный водитель, во-вторых, очень интересный и ненапряжный человек, в-третьих, человек, увлеченный туризмом и красотами своей страны, в-четвертых…. Да много можно перечислять, главное, знает
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прекрасно все интересные локации экскурсии и очень профессионален.
Поможет, кстати, найти туалет, сделает остановку по другим потребностям, покажет, где поесть или попить кофе. Вникнет, что надо поспать в машине тем, кто еще не акклиматизировался (и предложит плед!).
В общем, отличная была поездка. И виды…. Прекрасны! Спасибо!!!

Огромное спасибо Диме за великолепный день!
Огромное спасибо Диме за великолепный день!
Огромное спасибо Диме за великолепный день!
Огромное спасибо Диме за великолепный день!
Огромное спасибо Диме за великолепный день!
Огромное спасибо Диме за великолепный день!
Огромное спасибо Диме за великолепный день!
Огромное спасибо Диме за великолепный день!+1
Огромное спасибо Диме за великолепный день!
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Н
У нашей компании остались самые приятные впечатления от поездки по данному маршруту!
Организаторы позаботились об удобстве во всех отношениях. Нашу команду забрали прям от подъезда и к нему же потом привезли.
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Водитель приехал в назначенное время, был общителен и любезен. Удобный транспорт, вода и даже угощение вкуснейшей самсой.
Знакомство с Казахстаном, можно сказать, началось именно с этого путешествия. Красота всех трёх каньонов, которые мы посетили, превзошла ожидания. Наш водитель Дмитрий отвечал на все вопросы, но в то же самое время мы смогли самостоятельно погулять по каньону, что тоже придало поездке изюминку, так как мы остались один на один с природными красотами. Благодаря подробному объяснению и инструктажу Дмитрия мы не заблудились и правильно рассчитали время.
Большое спасибо за этот день!

У нашей компании остались самые приятные впечатления от поездки по данному маршруту!
У нашей компании остались самые приятные впечатления от поездки по данному маршруту!
У нашей компании остались самые приятные впечатления от поездки по данному маршруту!
У нашей компании остались самые приятные впечатления от поездки по данному маршруту!
У нашей компании остались самые приятные впечатления от поездки по данному маршруту!
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