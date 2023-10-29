Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане

Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками

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Три часа от Алматы — и вы в удивительном месте, где всё так сильно напоминает канонические пейзажи Гранд-Каньона в США.

Миллионы лет назад здесь было море, а потом стихии и геологические процессы сделали своё дело, подарив нам эти сказочные пейзажи.

Наш водитель отвезёт вас в лучшие обзорные точки трёх каньонов, где вы насладитесь видами и сможете сделать инопланетные снимки.
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите Чарынский каньон с разных сторон, пройдёте живописным маршрутом по дну каньона к самой реке Чарын и сделаете запоминающиеся фотографии его причудливых форм. Осмотрите сверху самую зрелищную часть каньона — Долину Замков. Отвесные скалы здесь выглядят как колонны, арки и башни сказочных замков. А после посетите Чёрный и Лунный каньоны — они тоже составляют часть Чарынского ансамбля, но выделяются отдельно как места со своеобразным рельефом и обликом.

План путешествия

06:30 — 07:00 встреча и выезд из Алматы
10:00 — 12:00 прогулка по дну Чарынского каньона, время для съёмок
12:00 — 13:30 осмотр каньона сверху, посещение смотровых площадок с видом на Долину Замков
13:00 — 14:30 обед в кафе
14:30 — 15:00 дорога до Чёрного Каньона
15:00 — 15:30 осмотр каньона, время для съёмок
15:30 — 16:00 дорога до Лунного каньона
16:00 — 16:30 осмотр каньона
16:30 — 20:00 дорога до Алматы
20:00 — 21.00 возвращение в город

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на автомобиле с профессиональным водителем, аптечка
  • Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 1000 тенге с человека, принимаются только наличные; питание — можно взять с собой или пообедать в кафе на Чарынском каньоне
  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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