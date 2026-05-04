Три часа от Алматы — и вы в удивительном месте, где всё так сильно напоминает канонические пейзажи Гранд-Каньона в США. Миллионы лет назад здесь было море, а потом стихии и геологические процессы сделали своё дело, подарив нам эти сказочные пейзажи. Наш водитель отвезёт вас в лучшие обзорные точки трёх каньонов, где вы насладитесь видами и сможете сделать инопланетные снимки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы увидите Чарынский каньон с разных сторон, пройдёте живописным маршрутом по дну каньона к самой реке Чарын и сделаете запоминающиеся фотографии его причудливых форм. Осмотрите сверху самую зрелищную часть каньона — Долину Замков. Отвесные скалы здесь выглядят как колонны, арки и башни сказочных замков. А после посетите Чёрный и Лунный каньоны — они тоже составляют часть Чарынского ансамбля, но выделяются отдельно как места со своеобразным рельефом и обликом.

План путешествия

07:00 встреча и выезд из Алматы

10:00 — 12:00 прогулка по дну Чарынского каньона, время для съёмок

12:00 — 13:30 осмотр каньона сверху, посещение смотровых площадок с видом на Долину Замков

13:30 — 14:30 обед в кафе

14:30 — 15:00 дорога до Чёрного Каньона

15:00 — 15:30 осмотр каньона, время для съёмок

15:30 — 16:00 дорога до Лунного каньона

16:00 — 16:30 осмотр каньона

18:30 — 20:00 возвращение в город

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали