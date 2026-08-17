Мы отправимся по живописной тропе к Кайракскому водопаду, спрятанному среди скал и елей. По пути будем любоваться горными пейзажами и слушать шум реки.
Поездка подойдёт тем, кто хочет провести день в горах, насладиться природой и пройти несложный, но очень красивый маршрут.
Поездка подойдёт тем, кто хочет провести день в горах, насладиться природой и пройти несложный, но очень красивый маршрут.
Описание экскурсии
- Пеший маршрут к Кайракскому водопаду
От парковки начинается тропа вдоль бурной реки Тургень. Путь проходит через еловый лес, деревянные мостики и смотровые площадки с видами на ущелье.
- Кайракский водопад
Главная точка маршрута — водопад, скрытый среди скал. Здесь мы сделаем остановку для отдыха, фотографий и знакомства с природой этих мест. Вы узнаете о происхождении водопада, особенностях местного рельефа и природе Заилийского Алатау.
- Свободное время у водопада
Будет возможность спокойно отдохнуть, сделать фотографии и насладиться атмосферой гор вдали от городской суеты.
- Обратный путь через Тургеньское ущелье
На обратной дороге мы сделаем остановку у тропы к Медвежьему водопаду, который при желании также можно посетить.
Примерный тайминг маршрута
8:00−10:00 — выезд из Алматы
10:00−12:30 — прибытие в Тургеньское ущелье, треккинг к Кайракскому водопаду (около 8 км в одну сторону)
12:30−13:30 — отдых у водопада, фото, видео и перекус
13:30−15:30 — спуск к парковке и переезд к Медвежьему водопаду
15:30−17:00 — несложный треккинг к Медвежьему водопаду (около 1 км в одну сторону)
17:00−19:00 — возвращение в Алматы
В поездке вы узнаете о Тургеньском ущелье и его природных особенностях, формировании горных ландшафтов Заилийского Алатау и происхождении водопадов региона. Мы поговорим о том, почему вода здесь остаётся такой холодной и мощной, как меняется природа с набором высоты и чем уникальны экосистемы горных ущелий.
Организационные детали
- Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от темпа группы, дорожной ситуации и других обстоятельств
- Маршрут подойдёт людям с базовой физической подготовкой
- В стоимость включены: трансфер от места сбора до начала маршрута и обратно, 0,5 литра воды на чел.
- Дополнительно оплачиваются: экологический сбор — 3000 тг., питание — по желанию (можно взять перекус с собой или пообедать по пути), личные расходы
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входных арок «Атакента»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 81 туриста
Я — сертифицированный гид по Алматы и Алматинской области. С удовольствием поделюсь своими знаниями и приглашу вас в захватывающие путешествия по самым красивым и уникальным уголкам региона. Вперёд, за яркими эмоциями и живыми впечатлениями!
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